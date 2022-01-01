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Чудо в Милане
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Miracolo a Milano

Чудо в Милане, 1951

1951 / Италия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Добрый Тото, юный сирота, находит приют в колонии нищих и помогает им организоваться, генерируя счастье среди бывших столь несчастными до него членов группы. Когда богатый землевладелец принимает решение выкинуть нищих со своей земли, добрая фея дает Тото голубку. В результате все попытки землевладельца не просто заканчиваются провалом, но и все желания нищих исполняются при помощи Тото и его голубки. Не имея сил отказать несчастным в чем-либо, Тото выполняет все их просьбы, пока, в конце концов, кто-то не крадет голубку.

7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1951
Премьера в мире 8 февраля 1951
Возраст 12+
Режиссер
Витторио Де Сика
Витторио Де Сика
В ролях
Эмма Граматика
Франческо Голисано
Паоло Стоппа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чудо в Милане 2 постера
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