Чудо в Милане, 1951

Добрый Тото, юный сирота, находит приют в колонии нищих и помогает им организоваться, генерируя счастье среди бывших столь несчастными до него членов группы. Когда богатый землевладелец принимает решение выкинуть нищих со своей земли, добрая фея дает Тото голубку. В результате все попытки землевладельца не просто заканчиваются провалом, но и все желания нищих исполняются при помощи Тото и его голубки. Не имея сил отказать несчастным в чем-либо, Тото выполняет все их просьбы, пока, в конце концов, кто-то не крадет голубку.