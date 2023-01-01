Китайская история призраков: Смертная любовь , 2020

Фэнтези-эпик о молодом ученом, влюбившемся в мертвую девушку, вынужденную служить коварному демону. Студент Нин Цай Шен едет в столицу на экзамен, чтобы стать государственным чиновником. В пути он встречает прекрасную Не Сяо Цянь, которая завладевает сердцем юноши. Вот только она — призрак, прислуживающий злобному Лао Лао, и хозяин приказал ей забрать у Цай Шена всю жизненную энергию. Для Сяо Цянь это оказывается слишком тяжелой задачей — она тоже начинает испытывать чувства к своей жертве. К тому же защищать Цай Шена от опасностей вызывается могучий охотник на демонов.