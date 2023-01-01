Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Китайская история призраков: Смертная любовь Китайская история призраков: Смертная любовь
Киноафиша Фильмы Китайская история призраков: Смертная любовь
Qian nü you hun: Ren jian qing

Китайская история призраков: Смертная любовь , 2020

2020 / Китай
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Фэнтези-эпик о молодом ученом, влюбившемся в мертвую девушку, вынужденную служить коварному демону. Студент Нин Цай Шен едет в столицу на экзамен, чтобы стать государственным чиновником. В пути он встречает прекрасную Не Сяо Цянь, которая завладевает сердцем юноши. Вот только она — призрак, прислуживающий злобному Лао Лао, и хозяин приказал ей забрать у Цай Шена всю жизненную энергию. Для Сяо Цянь это оказывается слишком тяжелой задачей — она тоже начинает испытывать чувства к своей жертве. К тому же защищать Цай Шена от опасностей вызывается могучий охотник на демонов.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2020
Возраст 16+
Режиссер
Линь Чжэньчжао
Линь Чжэньчжао
В ролях
Ва Юэнь
Элинор Ли
Чэнь Синсюй
Норман Чу
Кен Лок
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Китайская история призраков: Смертная любовь 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Китайская история призраков: Смертная любовь смотреть онлайн

Китайская история призраков: Смертная любовь
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши