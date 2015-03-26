Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Оз: Нашествие летучих обезьян Оз: Нашествие летучих обезьян
Киноафиша Фильмы Оз: Нашествие летучих обезьян
Wicked Flying Monkeys

Оз: Нашествие летучих обезьян, 2015

2015 / Индия / Мексика
3.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

После того, как злая Ведьма Запада была побеждена, Дороти отправляется обратно в свой мир. Тем временем Глинда, Добрая Ведьма Юга, решает оживить Злую Ведьму и лишить ее силы, заточив их в волшебной метле. Затем Глинда дает волшебную метлу на сохранение друзьям Дороти, Дровосеку, Льву и Страшиле. Тогда злая ведьма Эвелин, заставляет своих летучих обезьян вернуть ей метлу. Однажды дружелюбная обезьянка по имени Оззи забывает закрыть ворота замка, что провоцирует вторжение врага. Так начинается битва между летучими обезьянами и жителями страны Оз… 

  • Фильм создан по мотивам детской книги американского писателя Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз», но представляет собой оригинальный взгляд на историю, своеобразное продолжение изложенных в книге событий. 
  • Анимация для мультфильма была сделана Discreet Arts Productions в Индии, и профинансирована мексиканской компанией Ánima Estudios. Этот фильм является первым англоязычным и флагманским произведением компьютерной графики для Ánima Estudios, а также крупнейшим анимационным проектом в Мексике. 
  • Кроме написания сценария Хорхе Р. Гутьеррес вместе со своей женой Сандрой Экихуа занимались разработкой и визуальным дизайном персонажей. 

Вы помните, как все начиналось? Давным-давно в страну Оз прилетела юная героиня, ее звали Дороти, она смогла победить Коварную Ведьму Запада и добрая волшебница Глинда помогла ей вернуться домой. А друзья Дороти — Страшила, Железный Дровосек и Смелый Лев — стали правителями страны Оз. И все в волшебной стране было хорошо, пока Глинда по своей доброте не решила дать Коварной Ведьме Запада еще один шанс. Чары Злодейки поместили в метлу, а метлу передали Правителям. Но злая ведьма — есть злая ведьма, даже без своих чар… Знакомая с детства история, продолжение которой рассказывает маленькая летающая обезьянка, которая на самом деле не умеет летать и не хочет служить Коварной Ведьме Запада.

3.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 26 марта 2015
Премьера онлайн 24 января 2017
Премьера в мире 26 марта 2015
Возраст 6+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Альберто Мар
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Урфин Джюс и его деревянные солдаты (2017)
7.1
Маленький большой герой
Маленький большой герой (2017)
5.9166665
Постер мультфильма Оз: Нашествие летучих обезьян 3 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Оз: Нашествие летучих обезьян смотреть онлайн

Оз: Нашествие летучих обезьян
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Урфин Джюс и его деревянные солдаты
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
17 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
тизер
Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Приложение киноафиши