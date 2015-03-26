Оз: Нашествие летучих обезьян, 2015

После того, как злая Ведьма Запада была побеждена, Дороти отправляется обратно в свой мир. Тем временем Глинда, Добрая Ведьма Юга, решает оживить Злую Ведьму и лишить ее силы, заточив их в волшебной метле. Затем Глинда дает волшебную метлу на сохранение друзьям Дороти, Дровосеку, Льву и Страшиле. Тогда злая ведьма Эвелин, заставляет своих летучих обезьян вернуть ей метлу. Однажды дружелюбная обезьянка по имени Оззи забывает закрыть ворота замка, что провоцирует вторжение врага. Так начинается битва между летучими обезьянами и жителями страны Оз…
Вы помните, как все начиналось? Давным-давно в страну Оз прилетела юная героиня, ее звали Дороти, она смогла победить Коварную Ведьму Запада и добрая волшебница Глинда помогла ей вернуться домой. А друзья Дороти — Страшила, Железный Дровосек и Смелый Лев — стали правителями страны Оз. И все в волшебной стране было хорошо, пока Глинда по своей доброте не решила дать Коварной Ведьме Запада еще один шанс. Чары Злодейки поместили в метлу, а метлу передали Правителям. Но злая ведьма — есть злая ведьма, даже без своих чар… Знакомая с детства история, продолжение которой рассказывает маленькая летающая обезьянка, которая на самом деле не умеет летать и не хочет служить Коварной Ведьме Запада.