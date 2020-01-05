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The Academy of Magic

Академия магии, 2020

2020 / США
3.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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Мультфильм о необычной школе, где учатся дети со сверхспособностями
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Добро пожаловать в школу волшебства и магии, в которой дети со всего земного шара постигают азы заклинаний. Очередной семестр оборачивается для подростков серьезными неприятностями: на свободу вырывается огромный огнедышащий дракон, находившийся в спячке сотни лет. Кроме того, заведению угрожает темный маг, мечтающий о том, чтобы стать властителем мира. Предотвратить катастрофу под силу лишь небольшой горстке учеников во главе с отважной Аурой.

Десять лет назад родилась девочка с паранормальными способностями. Уже в юном возрасте Ауре удалось овладеть мастерством магии, однако из-за своего дара она чувствовала себя одинокой. Детвора избегала ее, считая странной. Все изменилось, когда необычному ребенку поступило приглашение в академию, где учатся такие же талантливые подростки, как и она. Адаптироваться к новым условиям оказалось непросто, но уже в первую неделю Аура обзавелась настоящими друзьями. Вместе они узнают о мрачных тайнах, которые хранятся за стенами древнего здания.

Выясняется, что у директора есть давний враг, обладающий невиданным могуществом. Но истоки их многолетнего противостояния держатся от учеников в секрете. И это только начало беды. Когда пробуждается гигантский красный дракон, способный извергать из своего рта пламя, будущее школы оказывается под угрозой. Храбрая Аура объединяется со сверстниками, чтобы распутать клубок интриг, сразиться с летающим монстром и защитить мирных жителей от темного мага. Удастся ли отряду вернуть в академию былое благополучие?

 

 

«Академия магии» — режиссерский полнометражный дебют датчанина Йоргена Клюбена, прежде работавшего художником-постановщиком над такими мультфильмами, как: «Кошмар перед Рождеством», «Жизнь жука», «Франкенвини» и другими. Как постановщик Клюбен участвовал в создании анимационного сериала «Фабрика героев», а также выпустил на родине короткометражку «Пиноккио в Голливуде».

Клюбен — не только режиссер и художник-постановщик, но и известный писатель. Его перу принадлежат рассказы «Король Лев» и «Мулан», которые послужили основой для одноименных диснеевских релизов. В 2006 он придумал сюжет для первой части трилогии Pixar «Тачки». Сценарий к «Академии магии» он написал в соавторстве с Синди Робинсон, до этого специализировавшейся на озвучивании персонажей.

Помимо работы в анимации, Йорген Клюбен поет и пишет музыку. В 1984 году он собрал успешную группу Danseorkestret. Дебютный сингл коллектива под названием Regndans стал хитом в Дании.

Главную героиню озвучила актриса Лаура Стал, ранее подарившая голос персонажам мультфильмов «Махнем на Луну!» и «Бейблэйд Берст». Ее коллегами выступили Бен Дискин, Грант Джордж и Джемисон Прайс. У всех троих есть большой опыт дублирования героев японских аниме сериалов.

В сюжете «Академии магии» повторяются многие элементы из классической саги о Гарри Поттере. Однако прямого отношения к произведениям Джоан Роулинг и их киноадаптациям проект не имеет.

Бюджет равен $12 000 000, тогда как сборы в американском прокате составили всего $39 237.

Ауре пора отправляться в школу. Но она проведет свой учебный год не за обычной партой — ее отправляют в настоящую Академию магии. Здесь она познакомится с выдающимися преподавателями и сделает все, чтобы защитить это удивительное место от темных сил.

3.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 29 апреля 2021
Премьера онлайн 5 января 2020
Премьера в мире 5 января 2020
Возраст 6+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Йорген Клюбен
В ролях
Бен Дискин
Бен Дискин
Джеймисон Прайс
Grant George
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Академия магии 2 постера
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Академия магии
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Аура растет в любящей приемной семье, но совершенно ничего не знает о своем происхождении. Так продолжалось бы и дальше, если бы в 16 лет в ней не пробудилась странная сила. Это только начало больших перемен. Аура познакомится с говорящим роботом, который отведет ее в Академию магии, ведь девушка окажется потомственной волшебницей. Теперь она будет учиться управлять своими силами и попытается понять, кем являлись ее настоящие родители, почему-то оставившие младенца на пороге незнакомки. В этом…
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