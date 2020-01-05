Академия магии, 2020

Добро пожаловать в школу волшебства и магии, в которой дети со всего земного шара постигают азы заклинаний. Очередной семестр оборачивается для подростков серьезными неприятностями: на свободу вырывается огромный огнедышащий дракон, находившийся в спячке сотни лет. Кроме того, заведению угрожает темный маг, мечтающий о том, чтобы стать властителем мира. Предотвратить катастрофу под силу лишь небольшой горстке учеников во главе с отважной Аурой.

Десять лет назад родилась девочка с паранормальными способностями. Уже в юном возрасте Ауре удалось овладеть мастерством магии, однако из-за своего дара она чувствовала себя одинокой. Детвора избегала ее, считая странной. Все изменилось, когда необычному ребенку поступило приглашение в академию, где учатся такие же талантливые подростки, как и она. Адаптироваться к новым условиям оказалось непросто, но уже в первую неделю Аура обзавелась настоящими друзьями. Вместе они узнают о мрачных тайнах, которые хранятся за стенами древнего здания.

Выясняется, что у директора есть давний враг, обладающий невиданным могуществом. Но истоки их многолетнего противостояния держатся от учеников в секрете. И это только начало беды. Когда пробуждается гигантский красный дракон, способный извергать из своего рта пламя, будущее школы оказывается под угрозой. Храбрая Аура объединяется со сверстниками, чтобы распутать клубок интриг, сразиться с летающим монстром и защитить мирных жителей от темного мага. Удастся ли отряду вернуть в академию былое благополучие?