Академия магии, 2020

Добро пожаловать в школу волшебства и магии, в которой дети со всего земного шара постигают азы заклинаний. Очередной семестр оборачивается для подростков серьезными неприятностями: на свободу вырывается огромный огнедышащий дракон, находившийся в спячке сотни лет. Кроме того, заведению угрожает темный маг, мечтающий о том, чтобы стать властителем мира. Предотвратить катастрофу под силу лишь небольшой горстке учеников во главе с отважной Аурой.
Десять лет назад родилась девочка с паранормальными способностями. Уже в юном возрасте Ауре удалось овладеть мастерством магии, однако из-за своего дара она чувствовала себя одинокой. Детвора избегала ее, считая странной. Все изменилось, когда необычному ребенку поступило приглашение в академию, где учатся такие же талантливые подростки, как и она. Адаптироваться к новым условиям оказалось непросто, но уже в первую неделю Аура обзавелась настоящими друзьями. Вместе они узнают о мрачных тайнах, которые хранятся за стенами древнего здания.
Выясняется, что у директора есть давний враг, обладающий невиданным могуществом. Но истоки их многолетнего противостояния держатся от учеников в секрете. И это только начало беды. Когда пробуждается гигантский красный дракон, способный извергать из своего рта пламя, будущее школы оказывается под угрозой. Храбрая Аура объединяется со сверстниками, чтобы распутать клубок интриг, сразиться с летающим монстром и защитить мирных жителей от темного мага. Удастся ли отряду вернуть в академию былое благополучие?
«Академия магии» — режиссерский полнометражный дебют датчанина Йоргена Клюбена, прежде работавшего художником-постановщиком над такими мультфильмами, как: «Кошмар перед Рождеством», «Жизнь жука», «Франкенвини» и другими. Как постановщик Клюбен участвовал в создании анимационного сериала «Фабрика героев», а также выпустил на родине короткометражку «Пиноккио в Голливуде».
Клюбен — не только режиссер и художник-постановщик, но и известный писатель. Его перу принадлежат рассказы «Король Лев» и «Мулан», которые послужили основой для одноименных диснеевских релизов. В 2006 он придумал сюжет для первой части трилогии Pixar «Тачки». Сценарий к «Академии магии» он написал в соавторстве с Синди Робинсон, до этого специализировавшейся на озвучивании персонажей.
Помимо работы в анимации, Йорген Клюбен поет и пишет музыку. В 1984 году он собрал успешную группу Danseorkestret. Дебютный сингл коллектива под названием Regndans стал хитом в Дании.
Главную героиню озвучила актриса Лаура Стал, ранее подарившая голос персонажам мультфильмов «Махнем на Луну!» и «Бейблэйд Берст». Ее коллегами выступили Бен Дискин, Грант Джордж и Джемисон Прайс. У всех троих есть большой опыт дублирования героев японских аниме сериалов.
В сюжете «Академии магии» повторяются многие элементы из классической саги о Гарри Поттере. Однако прямого отношения к произведениям Джоан Роулинг и их киноадаптациям проект не имеет.
Бюджет равен $12 000 000, тогда как сборы в американском прокате составили всего $39 237.
Ауре пора отправляться в школу. Но она проведет свой учебный год не за обычной партой — ее отправляют в настоящую Академию магии. Здесь она познакомится с выдающимися преподавателями и сделает все, чтобы защитить это удивительное место от темных сил.