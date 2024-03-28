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Домовой, 2024

2024 / Россия
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Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2024
Премьера в России 28 марта 2024
Премьера в мире 28 марта 2024
Возраст 18+
Режиссер
Андрей Загидуллин
Андрей Загидуллин
В ролях
Наталия Вдовина
Наталия Вдовина
Олег Чугунов
Олег Чугунов
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко
Ирина Бразговка
Ирина Бразговка
Все актеры и съемочная группа
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