Джим Пуговка и машинист Лукас, 2018

Деннис Ганзель, режиссер фильмов «Эксперимент 2: Волна» и «Девочки сверху», взял на себя смелость экранизировать детскую сказку. Главные роли в фильме исполнили Хеннинг Баум («Девочки сверху», «Спецотряд "Кобра"»), Аннета Фрир, Кристоф Мария Хербст («Он снова здесь», «На колесах»), Рик Каваниан («Мокасины Маниту», «Красавчик»).
Экранизация завязки приключений Джима и Лукаса. Далеко-далеко в сказочной Медландии неожиданно появился крошка Джим. Он знакомится с машинистом Лукасом и паровозом Кристофом, и герои отправляются в удивительное путешествие в поисках страны Миндалии.
- Фильм основан на одноименной книге Михаэля Энде (тот же автор, который написал знаменитую "Бесконечную историю")
- Книги Энде переведены на более чем 40 языков и вышли общим тиражом свыше 20 миллионов экземпляров
- По мотивам сказки Энде «Волшебный напиток» снят популярный мультипликационный сериал «Вуншпунш»
Расширяя вселенную «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей», новый фильм про Джима Пуговку отправит вас в захватывающее путешествие в сказочный мир, населенный драконами и великанами. Волшебная страна Медландия расположена на острове. Сюда почтальон доставляет посылку c маленьким мальчиком. Он вырастает в храброго искателя приключений. На поезде-вездеходе Джим отправляется через океан и пустыню в город Драконов, чтобы спасти принцессу.