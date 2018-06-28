Джим Пуговка и машинист Лукас, 2018

Наша рецензия

Кто сказал, что детское кино ушло в небытие? Тот, конечно, был прав, но не совсем. Детский кинематограф в привычном нам виде, с наивными сюжетами, бесстрашными героями-подростками, добрыми волшебницами и карикатурными злодеями, действительно остался в прошлом. Потому что современные дети уже сами не такие наивные. Их сказки - это Лунтик, а потом сразу экранизации комиксов. Но это не значит, что добрые и милые фильмы для детства и юношества перестали снимать, они просто не попадают в мировой…