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Джим Пуговка и машинист Лукас Джим Пуговка и машинист Лукас
Киноафиша Фильмы Джим Пуговка и машинист Лукас
Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

Джим Пуговка и машинист Лукас, 2018

2018 / Германия
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Машинист Лукас и паровоз Кристоф отправляются в загадочную страну Медландию
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Причины посмотреть Факты О фильме

Деннис Ганзель, режиссер фильмов «Эксперимент 2: Волна» и «Девочки сверху», взял на себя смелость экранизировать детскую сказку. Главные роли в фильме исполнили Хеннинг Баум («Девочки сверху», «Спецотряд "Кобра"»), Аннета Фрир, Кристоф Мария Хербст («Он снова здесь», «На колесах»), Рик Каваниан («Мокасины Маниту», «Красавчик»). 

Экранизация завязки приключений Джима и Лукаса. Далеко-далеко в сказочной Медландии неожиданно появился крошка Джим. Он знакомится с машинистом Лукасом и паровозом Кристофом, и герои отправляются в удивительное путешествие в поисках страны Миндалии. 

- Фильм основан на одноименной книге Михаэля Энде (тот же автор, который написал знаменитую "Бесконечную историю")

- Книги Энде переведены на более чем 40 языков и вышли общим тиражом свыше 20 миллионов экземпляров

- По мотивам сказки Энде «Волшебный напиток» снят популярный мультипликационный сериал «Вуншпунш» 

 

Расширяя вселенную «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей», новый фильм про Джима Пуговку отправит вас в захватывающее путешествие в сказочный мир, населенный драконами и великанами. Волшебная страна Медландия расположена на острове. Сюда почтальон доставляет посылку c маленьким мальчиком. Он вырастает в храброго искателя приключений. На поезде-вездеходе Джим отправляется через океан и пустыню в город Драконов, чтобы спасти принцессу.

 

 

мало голосов Оцените
9 голосов
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 28 июня 2018
Премьера в мире 28 июня 2018
Возраст 6+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Деннис Ганзель
Деннис Ганзель
В ролях
Хеннинг Баум
Хеннинг Баум
Соломон Гордон
Соломон Гордон
Уве Оксенкнехт
Уве Оксенкнехт
Кристоф Мария Хербст
Кристоф Мария Хербст
Аннета Фрир
Аннета Фрир
Все актеры и съемочная группа
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Джим Пуговка и машинист Лукас
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Наша рецензия
Кто сказал, что детское кино ушло в небытие? Тот, конечно, был прав, но не совсем. Детский кинематограф в привычном нам виде, с наивными сюжетами, бесстрашными героями-подростками, добрыми волшебницами и карикатурными злодеями, действительно остался в прошлом. Потому что современные дети уже сами не такие наивные. Их сказки - это Лунтик, а потом сразу экранизации комиксов. Но это не значит, что добрые и милые фильмы для детства и юношества перестали снимать, они просто не попадают в мировой…
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Ирина Черных (Кушникова) 10 июля 2018, 17:13
Прекрасный фильм по моему любимому произведению детства. Актеры подобраны изумительно - примерно так я их представляла при чтении. Расхождений с… Читать дальше…
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Отрывок из сказки «Джим Пуговка и машинист Лукас» Кинопрокатная компания Капелла Фильм представила новый дублированный отрывок из сказки «Джим Пуговка и машинист Лукас», которая выходит в прокат уже 28 июня. Деннис Ганзель взял на
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27 июня 2018 13:44
Паровозик из Медландии: Трейлер семейного фильма «Джим Пуговка и машинист Лукас» В сети появился дублированный трейлер семейного приключения «Джим Пуговка и машинист Лукас», экранизации детской книги Михаэля Энде. Главные герои – Джим и Лукас, жители страны
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29 мая 2018 16:17
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