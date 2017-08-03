Темная башня, 2017

Экранизация известного цикла романов Стивена Кинга «Тёмная башня» долгие годы находилась в стадии разработки. Честь работать над проектом выпала датчанину Николаю Арселю («Королевский роман», сценарий к «Девушке с татуировкой дракона»). Главного героя сыграл Идрис Эльба («Прометей», «Тихоокеанский рубеж»). Также в картине «Тёмная башня» снялись Кэтрин Унник («Викинги»), Джеки Эрл Хейли («Кошмар на улице вязов» и Эбби Ли («Безумный Макс: Дорогая ярости», «Неоновый демон»).
Цикл книг «Тёмная башня» провозглашён самим Кингом, как его opus magnum. Туда входят уже 8 романов, и в основу экранизации лёг самый первый, под названием «Стрелок». История перенесёт вас в мир магии и чародеев. Главный герой, Роланд Дискейн, отправляется на поиски Тёмной Башни, которая является связующим элементом всех существующих миров. На своём пути он встретит массу опасностей, а также найдёт верных спутников. Доберётся ли Роланд до цели?
- Режиссёрами картины в разное время могли стать: Джей Джей Абрамс, Брайан Грейзер, Акива Голдсман, и Рон Ховард
- На главную роль рассматривалось множество кандидатов, среди которых были Рассел Кроу, Лиам Ниссон, Хавьер Бардем, Кристиан Бэйл и Мэттью МакКоннахи. В итоге роль получил Идрис Эльба, а МакКонахи сыграет в фильме другого персонажа
- В фильме «Мгла» 2007 года главный герой Дэвид Драйтон рисует постер к фильму «Тёмная башня»
- Права на экранизацию были проданы Стивеном Кингом за 19 долларов и 19 центов, так как это число часто фигурирует в книгах
- Цикл романов «Тёмная башня» планируется экранизировать как трилогию с последующим выпуском двух сериалов
Главный герой, стрелок Роланд Дискейн странствует по постапокалиптической земле в поисках мифической Темной Башни, которая поможет ему восстановить равновесие и спасти от гибели мир.
Обзор людей, ничего не понимающих в рецензиях на фильмы. «Тёмная башня» (Наше мнение может отличаться от вашего… Читать дальше…