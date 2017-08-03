Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Темная башня Темная башня
Киноафиша Фильмы Темная башня
The Dark Tower

Темная башня, 2017

2017 / США
7.0 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
Долгожданная экранизация Стивена Кинга
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Экранизация известного цикла романов Стивена Кинга «Тёмная башня» долгие годы находилась в стадии разработки. Честь работать над проектом выпала датчанину Николаю Арселю («Королевский роман», сценарий к «Девушке с татуировкой дракона»). Главного героя сыграл Идрис Эльба («Прометей», «Тихоокеанский рубеж»). Также в картине «Тёмная башня» снялись Кэтрин Унник («Викинги»), Джеки Эрл Хейли («Кошмар на улице вязов» и Эбби Ли («Безумный Макс: Дорогая ярости», «Неоновый демон»).

Цикл книг «Тёмная башня» провозглашён самим Кингом, как его opus magnum. Туда входят уже 8 романов, и в основу экранизации лёг самый первый, под названием «Стрелок». История перенесёт вас в мир магии и чародеев. Главный герой, Роланд Дискейн, отправляется на поиски Тёмной Башни, которая является связующим элементом всех существующих миров. На своём пути он встретит массу опасностей, а также найдёт верных спутников. Доберётся ли Роланд до цели?

- Режиссёрами картины в разное время могли стать: Джей Джей Абрамс, Брайан Грейзер, Акива Голдсман, и Рон Ховард

- На главную роль рассматривалось множество кандидатов, среди которых были Рассел Кроу, Лиам Ниссон, Хавьер Бардем, Кристиан Бэйл и Мэттью МакКоннахи. В итоге роль получил Идрис Эльба, а МакКонахи сыграет в фильме другого персонажа

- В фильме «Мгла» 2007 года главный герой Дэвид Драйтон рисует постер к фильму «Тёмная башня»

- Права на экранизацию были проданы Стивеном Кингом за 19 долларов и 19 центов, так как это число часто фигурирует в книгах

- Цикл романов «Тёмная башня» планируется экранизировать как трилогию с последующим выпуском двух сериалов

Главный герой, стрелок Роланд Дискейн странствует по постапокалиптической земле в поисках мифической Темной Башни, которая поможет ему восстановить равновесие и спасти от гибели мир.

7.0 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 3 августа 2017
Премьера онлайн 20 октября 2017
Премьера в мире 3 августа 2017
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Николай Арсель
Николай Арсель
В ролях
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Клаудия Ким
Клаудия Ким
Кэтрин Уинник
Кэтрин Уинник
Джеки Эрл Хэйли
Джеки Эрл Хэйли
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Кредо убийцы
Кредо убийцы (2016)
7.47541
Туман
Туман (1980)
6.769231
Фильм находится в подборках
Фильмы про избранных Фильмы про избранных
Фильмы с Мэттью Макконахи Фильмы с Мэттью Макконахи
Фильмы по Стивену Кингу Фильмы по Стивену Кингу
Постер фильма Темная башня 13 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Темная башня смотреть онлайн

Темная башня
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Кредо убийцы
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Роланд Дискейн путешествует по пустыне в поисках Человека в черном, мага, отомстить которому стало смыслом жизни для главного героя. По пути он подбирает мальчика, Джейка Чэмберса, пришедшего из Ключевого мира и утверждающего, что он знает Роланда из своих видений. Тем временем, персонажей преследуют демоны, ищейки, земля содрогается от очередного лучетрясения и в целом создается впечатление приближающегося апокалипсиса. Кадр из фильма «Темная башня» С технической точки…
Читать
КиноМюсли 3 августа 2017, 22:24
ЗА БАШНЮ И ПАЦАНА - СТРЕЛЯЮ СЕРДЦЕМ Я
Обзор людей, ничего не понимающих в рецензиях на фильмы. «Тёмная башня» (Наше мнение может отличаться от вашего… Читать дальше…
Olga Smex 7 августа 2017, 16:54
Для тех кто читал книгу, не смотрите! Не марайте память об одном из лучших произведений С Кинга этой низкопробной, тупой подделкой. Видимо ни автор… Читать дальше…
Отзывы Написать
75 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Темная башня
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Идрис Эльба сразится со львом в новом триллере «Зверь» Режиссером проекта стал Бальтасар Кормакур.
Написать
1 октября 2020 14:08
Режиссер «Доктора Сна» хочет еще раз экранизировать «Темную башню» Кинга Его не пугает еще свежий в памяти провал фэнтези с Идрисом Эльбой.
Написать
2 сентября 2020 09:47
Amazon отказался от идеи снять сериал «Тёмная башня» по Стивену Кингу Создатели уже подыскивают проекту новый дом. 
Написать
17 января 2020 09:39
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
второй дублированный трейлер
Второй дублированный трейлер
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Приложение киноафиши