Зеленый Фонарь, 2011

Фонарь-кольцо, наделяющий своего носителя способностями: материализовывать зеленую энергию, изменять структуру веществ, становиться невидимым, летать со сверхзвуковой скоростью, позволяет пользоваться сверхчеловеческой силой, добавляет относительную неуязвимость и долголетие, а также и способность общаться со всеми известными разумными формами жизни, попадает к лётчику-испытателю Хэлу Джордану, после того, как герой находит потерпевший крушение звездолёт.

Джордан обнаруживает в космическом корабле пришельца и тот передаёт ему кольцо, которое становится для новоиспечённого супергероя пропуском в Корпус Зелёных Фонарей, стражей вселенной обитающих на планете Оа.