Зеленый Фонарь, 2011

В центре сюжета – магическое кольцо, которое может наделять человека сверхспособностями. Носитель украшения получает возможность быть невидимым, менять вещества, управлять зеленой энергией, летать с невероятной скоростью и понимать язык любых форм разумной жизни. Также артефакт дает хозяину долголетие и почти полную неуязвимость. По стечению обстоятельств он попадает к Хэлу Джордану, летчику-испытателю, который обнаруживает разрушенный звездолет с пришельцем на борту. Кольцо, которое незнакомец вручает Джордану, служит пропуском в корпус Зеленых Фонарей на планете Оа. Получив вещицу, которая делает его супергероем, Хэл должен научиться управлять своими новыми навыками, побороть свои страхи и выполнить важнейшую миссию в своей жизни.
Фонарь-кольцо, наделяющий своего носителя способностями: материализовывать зеленую энергию, изменять структуру веществ, становиться невидимым, летать со сверхзвуковой скоростью, позволяет пользоваться сверхчеловеческой силой, добавляет относительную неуязвимость и долголетие, а также и способность общаться со всеми известными разумными формами жизни, попадает к лётчику-испытателю Хэлу Джордану, после того, как герой находит потерпевший крушение звездолёт.
Джордан обнаруживает в космическом корабле пришельца и тот передаёт ему кольцо, которое становится для новоиспечённого супергероя пропуском в Корпус Зелёных Фонарей, стражей вселенной обитающих на планете Оа.