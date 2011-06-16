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Зеленый Фонарь Зеленый Фонарь
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The Green Lantern

Зеленый Фонарь, 2011

2011 / США
6.8 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета – магическое кольцо, которое может наделять человека сверхспособностями. Носитель украшения получает возможность быть невидимым, менять вещества, управлять зеленой энергией, летать с невероятной скоростью и понимать язык любых форм разумной жизни. Также артефакт дает хозяину долголетие и почти полную неуязвимость. По стечению обстоятельств он попадает к Хэлу Джордану, летчику-испытателю, который обнаруживает разрушенный звездолет с пришельцем на борту. Кольцо, которое незнакомец вручает Джордану, служит пропуском в корпус Зеленых Фонарей на планете Оа. Получив вещицу, которая делает его супергероем, Хэл должен научиться управлять своими новыми навыками, побороть свои страхи и выполнить важнейшую миссию в своей жизни. 

  • Кроме Райана Рейнольдса, на главную роль претендовали Брэдли Купер, Джаред Лето и Джастин Тимберлейк.
  • Костюмы героев были созданы с помощью компьютерной графики. Актеры на самом деле надевали специальную одежду для технологии захвата движений.
  • Райан Рейнольдс, исполнивший главную роль, негативно отозвался об этой работе. Изначально у него не заладилось общение с режиссером. Позже отношение актера к этому опыту фигурировало во второй части фильма «Дэдпул»: персонаж возвращается в прошлое и отказывается от роли в «Зеленом фонаре».
  • Питер Сарсгаард, чтобы вжиться в образ Гектора Хаммонда, консультировался с преподавателем биологии из Тулейнского университета. Лекцию, которую персонаж Питера читает в фильме, они прорабатывали вместе.
  • Несмотря на плохие ассоциации с работой в «Зеленом фильме», Рейнольдс именно на этих съемках познакомился с Блейк Лайвли, которая через год стала его женой.
  • Режиссер фильма, Мартин Кэмпбелл, хотел, чтобы главную роль играл Купер, но студия за его спиной отдала работу Рейнольдсу. Мартин не отрицает, что придирался к актеру и постоянно критиковал его игру.
  • В сценарии фигурировал Кларк Кент. Супермен должен был появиться в эпизодической роли, но создатели фильма отказались от этой идеи, чтобы не создавать впечатление зависимости киноленты от успеха другого супергероя.
  • Джеффри Раш, озвучивший инопланетное создание, сначала сомневался в том, что сможет передать нужный посыл. Но когда актер, работавший над озвучкой совы в «Легендах ночных стражей», увидел птицеобразного персонажа, он почувствовал, что работа будет комфортной.
  • Райан Рейнольдс утверждает, что испытал огромное облегчение, когда «Зеленый фонарь» провалился в прокате. Если бы фильм был успешным, встал бы вопрос о продолжении, а актер крайне не хотел повторять опыт съемок под руководством Кэмпбелла.
  • Реплика Кэрол о скулах – импровизация Лайвли.
  • У летчика Хэла и персонажа Кэрол Феррис есть реальные прототипы. Герои комиксов были созданы по образам Пола Ньюмана и Элизабет Тейлор.
  • В рамках подготовки к роли Блейк Лайвли училась под руководством эксперта по трюкам Гэри Пауэлла и команды акробатов из знаменитого Цирка дю Солей. Она описала этот опыт тренировок как волнительную, захватывающую и тошнотворную работу одновременно.
  • В процессе монтажа киноленты было вырезано множество эпизодов, за что режиссер подверг студию жесткой критике. По его словам, уничтоженные части сделали бы фильм гораздо более сильным и гармоничным.
  • Для оплаты дополнительных работы, которые понадобились для создания визуальных эффектов, создателям пришлось увеличить бюджет на 9 миллионов долларов.
  • Млечный путь в фильме изображен в виде спиральной галактики, но в действительности это спиральная галактика с перемычкой.

Фонарь-кольцо, наделяющий своего носителя способностями: материализовывать зеленую энергию, изменять структуру веществ, становиться невидимым, летать со сверхзвуковой скоростью, позволяет пользоваться сверхчеловеческой силой, добавляет относительную неуязвимость и долголетие, а также и способность общаться со всеми известными разумными формами жизни, попадает к лётчику-испытателю Хэлу Джордану, после того, как герой находит потерпевший крушение звездолёт.

Джордан обнаруживает в космическом корабле пришельца и тот передаёт ему кольцо, которое становится для новоиспечённого супергероя пропуском в Корпус Зелёных Фонарей, стражей вселенной обитающих на планете Оа.

6.8 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 16 июня 2011
Премьера в мире 16 июня 2011
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Мартин Кэмпбелл
Мартин Кэмпбелл
В ролях
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
Марк Стронг
Марк Стронг
Тим Роббинс
Тим Роббинс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Зеленый Фонарь 20 постеров
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Наша рецензия
Главное достоинство «Зеленого Фонаря» – в том, что на него уже не нужно снимать пародию: он идеально автопародиен. Таким образом, это кино изготовлено сразу для двух видов целевой аудитории: для тех, кто готов смотреть нечто подобное на полном серьезе, и для тех, кто предпочитает посмеяться над авторами чего-то подобного, а не вместе с ними. Братья Уэйанс, братья Цукер и Фридберг с Зельцером могут расслабиться: здесь всю работу уже сделали за них. Поначалу ничто не предвещает…
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