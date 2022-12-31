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Мавка. Лесная песня Мавка. Лесная песня
Киноафиша Фильмы Мавка. Лесная песня
Mavka. Lisova pisnya

Мавка. Лесная песня, 2022

2022 / Украина
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О фильме
Древний волшебный Лес никогда не пускал людей в свои таинственные глубины. Люди из соседнего села и сами держались от него подальше - думали, что Лес опасен, потому что в нём обитают загадочные лесные существа. И вдруг произошло чудо. Мавка - одна из тех самых лесных созданий, душа Леса и его будущая царица, - и Лукаш, простой деревенский кузнец, полюбили друг друга больше всего на свете. Но их миры пошли войной друг на друга. А всё из-за появления в селе коварной фабрикантши Килины, которая построила рядом с лесом фабрику, задумав уничтожить Лес. Смогут ли Мавка и Лукаш остановить войну между людьми и Лесом? Помешают ли они Килине покорить природу? Спасут ли собственную любовь?
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 31 декабря 2022
Режиссер
Александра Рубан
В ролях
Никки Томас
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Мавка. Лесная песня 2 постера
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