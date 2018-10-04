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Исцеляющая Исцеляющая
Киноафиша Фильмы Исцеляющая
Harmony

Исцеляющая, 2018

2018 / Австрия
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Главная героиня фильма, Хармони, – 21-летняя бездомная, которая может поглощать страх и боль любого, с кем вступает в контакт. Они проявляются внутри нее в виде черной жидкости, которую можно смыть, однако поглощение слишком большого количества страха может убить ее. Однажды Хармони встречает Мэйсона, асоциального и неловкого человека, который, казалось бы, лишен способности испытывать негативные эмоции. Девушка влюбляется в него и считает, что она нашла свое счастье. Однако вскоре на их пути попадается Джимми, само воплощение ужаса и страдания, которое грозит гибелью всему живому. 

  • Роль Хармони стала первой и последней работой в кино в актерской карьере Джессики Фалькхолт: пока производство фильма находилось на стадии постпродакшена, она погибла в автомобильной аварии вместе со своими родителями и сестрой.
  • Оригинальное название фильма – Хармони – имеет подзаголовок: «Пять частот: часть первая». Это должен был быть первый фильм фантастической серии о пяти сиротах, которые раскрывают в себе сверхъестественные способности.
  • Съемки фильма начались в августе 2016 года в районе Сиднея и Иллаварры в Австралии, и длились около пяти недель. Перед съемками продюсеры провели чтение сценария среди нескольких фокус-групп, чтобы получить обратную связь от публики.

Хармони - девушка, обладающая невероятным даром. С самого рождения у нее проявилась способность забирать через прикосновение боль и страх у людей. Но все эти людские страдания концентрируются в ней, принося невыносимые мучения. И, чтобы уравновесить накопленный страх и противостоять постоянно растущему шторму отрицательной энергии, девушке нужно ощутить настоящую любовь - самое главное чувство во Вселенной…

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 19 декабря 2019
Премьера в мире 4 октября 2018
Возраст 12+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Кори Пирсон
Кори Пирсон
В ролях
Жаклин МакКензи
Жаклин МакКензи
Имон Фэррен
Имон Фэррен
Джессика Фалькхолт
Джессика Фалькхолт
Льюис Фиц-Джералд
Льюис Фиц-Джералд
Тесса Джеймс
Тесса Джеймс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Исцеляющая 5 постеров
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Исцеляющая
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У девушки Хармони есть врожденный талант. Обычным прикосновением она способна забирать у других людей их сокровенные страхи. Всего одна встреча с Хармони — и вы забываете о боли и депрессии, снова чувствуете вкус жизни и потерянный смысл. Вот только целительница Хармони не испытывает от этого никакого облегчения. Чужая боль выворачивает героиню наизнанку, постепенно вытекая из организма через пальцы мерзкой чёрной жижей. Капля за каплей. У Хармони нет семьи и нет дома. Только грязный…
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