Исцеляющая, 2018

Главная героиня фильма, Хармони, – 21-летняя бездомная, которая может поглощать страх и боль любого, с кем вступает в контакт. Они проявляются внутри нее в виде черной жидкости, которую можно смыть, однако поглощение слишком большого количества страха может убить ее. Однажды Хармони встречает Мэйсона, асоциального и неловкого человека, который, казалось бы, лишен способности испытывать негативные эмоции. Девушка влюбляется в него и считает, что она нашла свое счастье. Однако вскоре на их пути попадается Джимми, само воплощение ужаса и страдания, которое грозит гибелью всему живому.