Тень, 2018

Фильм «Тень», впервые показанный зрителям на кинофестивале в Торонто, снял лауреат Каннского кинофестиваля Чжан Имоу. В копилке постановщика есть награды за фильмы «Жить» и «Шанхайская триада». В ролях можно увидеть Дена Чао («Во имя чести»), Сунь Ли («Бесстрашный») и Чжэна Кайа («Великая стена»).
Сюжет фильма расскажет о Цзине Чджоу, который всю свою жизнь был дублером правителя царства Пэй. Когда власть князя оказывается под угрозой, Тень решает начать жить своей жизнью и бороться за свободу. Но в истории появляется жена правителя - она не может выбрать между своим настоящим мужем и его бесстрашной копией.
- Фильм снят в черно-белых тонах, чтобы проиллюстрировать взаимодействие между светом и тьмой и следовать стилю китайских рисунков, написанных тушью
- Премьера фильма состоялась на TIFF в Торонто в сентябре 2018 года
Он был Тенью, специально обученным двойником для защиты правителя царства Пэй. Но когда под внешними и внутренними интригами власть князя Пэй Ляна ослабла, пришло его время. Цзин Чжоу отрекается от судьбы дублера, выбирая путь борьбы и свободы. Жена правителя в смятении: как хранить преданность жестокому и честолюбивому мужу, когда рядом - его искренняя самоотверженная Тень...