Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тень Тень
Киноафиша Фильмы Тень
Ying / Shadow

Тень, 2018

2018 / Китай / Гонконг
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Тень», впервые показанный зрителям на кинофестивале в Торонто, снял лауреат Каннского кинофестиваля Чжан Имоу. В копилке постановщика есть награды за фильмы «Жить» и «Шанхайская триада». В ролях можно увидеть Дена Чао («Во имя чести»), Сунь Ли («Бесстрашный») и Чжэна Кайа («Великая стена»).


Сюжет фильма расскажет о Цзине Чджоу, который всю свою жизнь был дублером правителя царства Пэй. Когда власть князя оказывается под угрозой, Тень решает начать жить своей жизнью и бороться за свободу. Но в истории появляется жена правителя - она не может выбрать между своим настоящим мужем и его бесстрашной копией.

- Фильм снят в черно-белых тонах, чтобы проиллюстрировать взаимодействие между светом и тьмой и следовать стилю китайских рисунков, написанных тушью

- Премьера фильма состоялась на TIFF в Торонто в сентябре 2018 года

Он был Тенью, специально обученным двойником для защиты правителя царства Пэй. Но когда под внешними и внутренними интригами власть князя Пэй Ляна ослабла, пришло его время. Цзин Чжоу отрекается от судьбы дублера, выбирая путь борьбы и свободы. Жена правителя в смятении: как хранить преданность жестокому и честолюбивому мужу, когда рядом - его искренняя самоотверженная Тень...

6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 7 марта 2019
Премьера в мире 6 сентября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Чжан Имоу
Чжан Имоу
В ролях
Ден Чао
Сунь Ли
Чжэн Кай
Ван Цяньюань
Ван Цяньюань
Ван Цзинчунь
Ван Цзинчунь
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про боевые искусства Фильмы про боевые искусства
Постер фильма Тень 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Тень смотреть онлайн

Тень
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Китай, третий век нашей эры. Страна разделена гражданскими войнами, маленькие княжества постоянно воюют между собой. Старший полководец царства У не боится предательского удара в спину, ведь у него есть слуга-двойник. Его собственная «тень». Пока хворый полководец трусливо прячется в подземелье и плетёт интриги, его тень живёт за хозяина полной жизнью. Участвует в военных походах и придворных церемониях. Убивает, спасает, влюбляется. У преданной Тени тоже есть маленькая мечта, но…
Читать
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Приложение киноафиши