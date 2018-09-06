Тень, 2018

Фильм «Тень», впервые показанный зрителям на кинофестивале в Торонто, снял лауреат Каннского кинофестиваля Чжан Имоу. В копилке постановщика есть награды за фильмы «Жить» и «Шанхайская триада». В ролях можно увидеть Дена Чао («Во имя чести»), Сунь Ли («Бесстрашный») и Чжэна Кайа («Великая стена»).



Сюжет фильма расскажет о Цзине Чджоу, который всю свою жизнь был дублером правителя царства Пэй. Когда власть князя оказывается под угрозой, Тень решает начать жить своей жизнью и бороться за свободу. Но в истории появляется жена правителя - она не может выбрать между своим настоящим мужем и его бесстрашной копией.