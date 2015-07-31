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Наследники Наследники
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Descendants

Наследники, 2015

2015 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Фильм рассказывает, что происходит со сказочными персонажами после традиционных слов «жили они долго и счастливо», которыми завершаются повествования. Принц Бен собирается взойти на престол и возглавить идеальное королевство. Первое решение, которое принимает новый правитель – дать группе трудных подростков возможность исправиться. Злодеи, произошедшие от Джафара, Злой королевы, коварной Малефисенты и жестокой Круэллы де Виль, отбывают двадцатилетний срок на безлюдном острове. Их освобождают и направляют на учебу в частной школе. В учебном заведении хулиганам предстоит встреча с детьми Феи-крестной, Мулан, Золушки и других положительных персонажей. Но смогут ли Мэл и трое ее злобных друзей встать на путь истинный, или их судьба повторит историю коварных предков?

  • Сюжет «Наследников» продолжает события, изложенные в романе Мелиссы де ла Крус «Остров потерянных».
  • Мэл – неполное имя девочки. Малефисента пообещала не называть дочку иначе, пока она не докажет, что достаточно злобная для этого.
  • Некоторые детали постройки Аурадона повторяют элементы школы Ксавьера из второй части фильма «Люди Икс» и особняка из «Тайн Смолвилля».
  • По исходной задумке Бен направляет злодейских детей в школу, потому что Мэл явилась ему в видении, но в фильме это не объясняется.
  • Карлос, сын Круэллы де Виль, играет в Torney под номером 101. Это число – отсылка к истории о 101 далматинце, в которой Круэлла была главной злодейкой.
  • До того, как Кенни Ортега не возглавил проект, фильм не задумывался как мюзикл.
  • Синий и золотой в оформлении учебного заведения, в которое переводят подростков – отсылка к цветам в сказке о Красавице и Чудовище.
  • Когда Дуг говорит о семи гномах, он постоянно забывает о Снизи. Это шутливый намек на то, что большинство людей забудут об одном гноме, если попросить их назвать всех семерых.
  • В киноленте должен был фигурировать сын Жасмин и Аладдина, мальчик по имени Азиз, но по неизвестным причинам эпизоды с его участием вырезали из сценария.
  • Кенни Ортега работает с Кэти Наджими не впервые. До этого они сотрудничали при съемках фильма «Фокус-покус».
  • На задней части костюмов, в которых изначально появляются дети злых героев, есть рисунок, который символизирует сказки родителей персонажей.
  • На протяжение всей картины зритель замечает девочку в инвалидной коляске, но она не числится в титрах. По версии фанатов, это Русалочка из сказки об Ариэль.
  • Съемки «Наследников» проводились в Канаде.
  • Митчеллу Хоупу, исполнившему роль 17-летнего принца, на момент съемок был 21 год.
  • Цвет волос Мэл меняется в течение всего фильма от светло-лиловых до насыщенно-фиолетовых.
  • Когда главные герои собираются попасть в музей, в кресле сидит охранник. В следующем кадре его уже нет, а несколько секунд спустя он снова находится на своем месте.
  • Имя принца, которого исполнил Митчелл Хоуп, состоит из имен Бена и Флориана, двух зятьев Джозанна Макгиббона, соавтора сценария.
  • На фоне в комнате безопасности, где стоит прялка Малефисенты, можно заметить важные атрибуты из вселенной Диснея: трезубец морского царя из Русалочки, цилиндр безумного Шляпника из Зазеркалья, хрустальную туфельку Золушки, волшебную лампу Аладдина и другие знаковые предметы.
  • Остров Затярянных называют грязной конфетой. Это выражение символизирует что-то, раньше сладкое и вкусное, а теперь пыльное и неприятное.
  • София Карсон – старшая актриса в основном составе. Изначально она планировала играть роль Одри.
  • В фильме есть сцена, где Джей лает по-собачьи, пугая Карлоса. Актер, сыгравший этого персонажа, исполнял роль оборотня из клана Джейкоба в серии фильмов «Сумерки».

После прихода к власти молодой монарх выдает новый указ – «амнистию», по которой всем наследникам известных злодеев, которые находятся в заточении на острове, дается второй шанс. Всех отправляют в школу, в которой учатся дети Белоснежки, Рапунцель и других позитивных героев. Тут второму поколению предстоит определить для себя – продолжать дело родителей, или же начать все с чистого листа.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 31 июля 2015
Возраст 12+
Режиссер
Кенни Ортега
В ролях
Дав Камерон
Дав Камерон
Кэмерон Бойс
Кэмерон Бойс
Бу Бу Стюарт
Бу Бу Стюарт
София Карсон
София Карсон
Кэмерон Бойс
Все актеры и съемочная группа
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Наследники
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