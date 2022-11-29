Умирающий отец Лео Винсея просит сына отправиться на поиски нового химического элемента, который, считается, способен даровать бессмертие. Пятьсот лет назад предок Лео по имени Джон нашёл его в заброшенном городе на Крайнем Севере. Лео снаряжает экспедицию. После многочисленных приключений путешественники находят затерянный город, расположенный подо льдом. Там они встречают жестокую и властную королеву Аишу. Она утверждает, что Лео — реинкарнация Джона, в которого когда-то была сильно влюблена. Все эти годы она ждала, что он вернётся к ней, и теперь не намерена отпускать Лео из своего города…