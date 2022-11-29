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Она Она
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She

Она, 1935

1935 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Умирающий отец Лео Винсея просит сына отправиться на поиски нового химического элемента, который, считается, способен даровать бессмертие. Пятьсот лет назад предок Лео по имени Джон нашёл его в заброшенном городе на Крайнем Севере. Лео снаряжает экспедицию. После многочисленных приключений путешественники находят затерянный город, расположенный подо льдом. Там они встречают жестокую и властную королеву Аишу. Она утверждает, что Лео — реинкарнация Джона, в которого когда-то была сильно влюблена. Все эти годы она ждала, что он вернётся к ней, и теперь не намерена отпускать Лео из своего города…

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1935
Премьера в мире 12 июля 1935
Возраст 16+
Режиссер
Ирвинг Пичел
В ролях
Хелен Гаган Дуглас
Рэндольф Скотт
Хелен Мак
Найджел Брюс
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Иллюзион
21:00 от 300 ₽
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