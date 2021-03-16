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Гайя: Месть Богов Гайя: Месть Богов
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Gaia

Гайя: Месть Богов, 2021

2021 / ЮАР
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Мистический хоррор о зле, затаившемся в девственных лесах ЮАР
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«Последняя из нас» — мистический эко-хоррор производства ЮАР. Режиссер-постановщик Яко Баувер погружает зрителей в мир, не тронутый цивилизацией. Здесь по-прежнему царят законы первобытного мира, а дикари поклоняются древним божествам, о которых не написано ни в одном научном трактате. В это богом забытое место отправляются смотрители национального парка Габи (Моник Рокман) и Уинстон (Энтони Осейеми). Прогулка по живописным горным массивам Цицикамма стремительно превращается для незваных гостей в кошмар наяву.

Габи и Уинстон — защитники окружающей среды, намеренные воспрепятствовать вырубке леса. Прибыв на лодке, активисты запускают дрон, фиксируя южноафриканские джунгли с высоты птичьего полета. Когда устройство терпит крушение, Габи отправляется на его поиски, но попадает в засаду таинственного охотника. Придя в чувство, девушка с поврежденной ногой доползает до лесной хижины, изначально казавшейся заброшенной. Как выясняется, здесь проживает отшельник Баренд (Карел Нель), в одиночку воспитывающий немого сына Стефана (Алекс ван Дайк). Дикари соглашаются приютить незнакомку и помогают ей залатать полученные раны. Чем больше Габи узнает о своих спасителях, тем сильнее ее охватывает тревога.

Баренд и Стефан проводят странные религиозные мессы, поклоняясь древним божествам. Как и Габи, они посвятили жизнь защите природы, но используют для этого куда более радикальные методы. Изначально представительница цивилизации отказывалась верить в сверхъестественные силы, но отыскать происходящему вокруг рациональное объяснение становилось все труднее. Удастся ли Габи отыскать потерявшегося коллегу и выбраться с ним из этого проклятого места?

Мировая премьера южноафриканского хоррора «Последняя из нас» состоялась 16 марта 2021 года на техасском кинофестивале South by Southwest.

Первый фильм в карьере режиссера Яко Баувера, вышедший за пределами ЮАР. Он также выступил одним из продюсеров проекта.

Оригинальный сценарий написал Тертиус Капп, прежде уже сотрудничавший с Яко Баувером. Вместе они работали над фильмами Somerkersfees (2019) и Rage (2020), а также сериалами Die Spreeus (2019) и 4 Mure (2021). Как и Баувер, Капп является сопродюсером «Последней из нас».

Оригинальное название переводится «Гея» и отсылает к древнегреческой богине Земли.

Съемки проходили в реальных лесах Южной Африки близ горного хребта Цицикамма. Авторы делают акцент на визуальное повествование, сводя диалоги к минимуму. 

«Последняя из нас» — лишь вторая полнометражная работа в карьере Моник Рокман, сыгравшей защитницу окружающей среды по имени Габи. Ранее начинающая актриса появлялась в триллере «Номер 37».

Карел Нель, сыгравший отшельника Баренда, имеет большой опыт работы в США и Европе. Актера можно было увидеть в телесериалах «Кровавая езда» (2017) и «Воспитанные волками» (2020), кинолентах «Долгая дорога к свободе» (2013), «Спасение» (2014), «Последние дни американской преступности» (2020) и других международных релизах.

 

Несмотря на тот факт, что хоррор — нетипичный жанр для южноафриканского кинематографа, у международного дебюта Яко Баувера крайне положительные отзывы западных критиков.

 

В 2021 году на экраны вышел схожий по своей тематике эко-хоррор «В земле» британца Бена Уитли.

Во время обхода территории леса его смотритель обнаруживает двух странных людей: отца и сына, ведущих затворнический образ жизни.
У них своя религия и весьма специфическое отношение к природе. Пытаясь разгадать причины столь необычного поведения, смотритель сталкивается с тайной,
которая способна изменить весь ход развития жизни на планете.В чаще леса пробудилось нечто. Нечто более древнее, чем само человечество.

6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 28 октября 2021
Премьера онлайн 25 июня 2021
Премьера в мире 16 марта 2021
Возраст 18+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Яко Баувер
Яко Баувер
В ролях
Моник Рокман
Моник Рокман
Карел Нель
Карел Нель
Алекс ван Дайк
Алекс ван Дайк
Энтони Осейеми
Энтони Осейеми
Чарльз Мэсси
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гайя: Месть Богов 4 постера
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При очередном обходе заповедного леса двое смотрителей теряют в самой гуще дрон. Поиски техники приводят к абсолютно неожиданному открытию. Оказывается, в этих диких местах уже давно живут отец и сын, которые решили уйти подальше от безумия городской жизни. В природе они нашли для себя смысл и относятся к ней с религиозным фанатизмом. Но парочка далеко не единственные обитатели этих мест. Леса уже давно поражены странными грибными спорами, способными превращать людей в щелкающих монстров. Для…
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trofimova-88.tr 5 ноября 2021, 11:46
Пустая трата времени.
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