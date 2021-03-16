Гайя: Месть Богов, 2021

«Последняя из нас» — мистический эко-хоррор производства ЮАР. Режиссер-постановщик Яко Баувер погружает зрителей в мир, не тронутый цивилизацией. Здесь по-прежнему царят законы первобытного мира, а дикари поклоняются древним божествам, о которых не написано ни в одном научном трактате. В это богом забытое место отправляются смотрители национального парка Габи (Моник Рокман) и Уинстон (Энтони Осейеми). Прогулка по живописным горным массивам Цицикамма стремительно превращается для незваных гостей в кошмар наяву.

Габи и Уинстон — защитники окружающей среды, намеренные воспрепятствовать вырубке леса. Прибыв на лодке, активисты запускают дрон, фиксируя южноафриканские джунгли с высоты птичьего полета. Когда устройство терпит крушение, Габи отправляется на его поиски, но попадает в засаду таинственного охотника. Придя в чувство, девушка с поврежденной ногой доползает до лесной хижины, изначально казавшейся заброшенной. Как выясняется, здесь проживает отшельник Баренд (Карел Нель), в одиночку воспитывающий немого сына Стефана (Алекс ван Дайк). Дикари соглашаются приютить незнакомку и помогают ей залатать полученные раны. Чем больше Габи узнает о своих спасителях, тем сильнее ее охватывает тревога.

Баренд и Стефан проводят странные религиозные мессы, поклоняясь древним божествам. Как и Габи, они посвятили жизнь защите природы, но используют для этого куда более радикальные методы. Изначально представительница цивилизации отказывалась верить в сверхъестественные силы, но отыскать происходящему вокруг рациональное объяснение становилось все труднее. Удастся ли Габи отыскать потерявшегося коллегу и выбраться с ним из этого проклятого места?