Гайя: Месть Богов, 2021

«Последняя из нас» — мистический эко-хоррор производства ЮАР. Режиссер-постановщик Яко Баувер погружает зрителей в мир, не тронутый цивилизацией. Здесь по-прежнему царят законы первобытного мира, а дикари поклоняются древним божествам, о которых не написано ни в одном научном трактате. В это богом забытое место отправляются смотрители национального парка Габи (Моник Рокман) и Уинстон (Энтони Осейеми). Прогулка по живописным горным массивам Цицикамма стремительно превращается для незваных гостей в кошмар наяву.
Габи и Уинстон — защитники окружающей среды, намеренные воспрепятствовать вырубке леса. Прибыв на лодке, активисты запускают дрон, фиксируя южноафриканские джунгли с высоты птичьего полета. Когда устройство терпит крушение, Габи отправляется на его поиски, но попадает в засаду таинственного охотника. Придя в чувство, девушка с поврежденной ногой доползает до лесной хижины, изначально казавшейся заброшенной. Как выясняется, здесь проживает отшельник Баренд (Карел Нель), в одиночку воспитывающий немого сына Стефана (Алекс ван Дайк). Дикари соглашаются приютить незнакомку и помогают ей залатать полученные раны. Чем больше Габи узнает о своих спасителях, тем сильнее ее охватывает тревога.
Баренд и Стефан проводят странные религиозные мессы, поклоняясь древним божествам. Как и Габи, они посвятили жизнь защите природы, но используют для этого куда более радикальные методы. Изначально представительница цивилизации отказывалась верить в сверхъестественные силы, но отыскать происходящему вокруг рациональное объяснение становилось все труднее. Удастся ли Габи отыскать потерявшегося коллегу и выбраться с ним из этого проклятого места?
Мировая премьера южноафриканского хоррора «Последняя из нас» состоялась 16 марта 2021 года на техасском кинофестивале South by Southwest.
Первый фильм в карьере режиссера Яко Баувера, вышедший за пределами ЮАР. Он также выступил одним из продюсеров проекта.
Оригинальный сценарий написал Тертиус Капп, прежде уже сотрудничавший с Яко Баувером. Вместе они работали над фильмами Somerkersfees (2019) и Rage (2020), а также сериалами Die Spreeus (2019) и 4 Mure (2021). Как и Баувер, Капп является сопродюсером «Последней из нас».
Оригинальное название переводится «Гея» и отсылает к древнегреческой богине Земли.
Съемки проходили в реальных лесах Южной Африки близ горного хребта Цицикамма. Авторы делают акцент на визуальное повествование, сводя диалоги к минимуму.
«Последняя из нас» — лишь вторая полнометражная работа в карьере Моник Рокман, сыгравшей защитницу окружающей среды по имени Габи. Ранее начинающая актриса появлялась в триллере «Номер 37».
Карел Нель, сыгравший отшельника Баренда, имеет большой опыт работы в США и Европе. Актера можно было увидеть в телесериалах «Кровавая езда» (2017) и «Воспитанные волками» (2020), кинолентах «Долгая дорога к свободе» (2013), «Спасение» (2014), «Последние дни американской преступности» (2020) и других международных релизах.
Несмотря на тот факт, что хоррор — нетипичный жанр для южноафриканского кинематографа, у международного дебюта Яко Баувера крайне положительные отзывы западных критиков.
В 2021 году на экраны вышел схожий по своей тематике эко-хоррор «В земле» британца Бена Уитли.
Во время обхода территории леса его смотритель обнаруживает двух странных людей: отца и сына, ведущих затворнический образ жизни.
У них своя религия и весьма специфическое отношение к природе. Пытаясь разгадать причины столь необычного поведения, смотритель сталкивается с тайной,
которая способна изменить весь ход развития жизни на планете.В чаще леса пробудилось нечто. Нечто более древнее, чем само человечество.