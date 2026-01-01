Отзывы о фильме
Все изменилось в жизни Полин, когда в их классе появилась новая ученица — Джулиет. Ее мир фантазий и независимость словно пробудили Полин ото сна. И ставшие неразлучными, подруги оказываются во власти неизведанных чувств. Но когда их очаровательно-невинная дружба сталкивается с угрозой, они преображаются, чтобы защититься!
|1 декабря 1995
|Россия
|18+
|2 марта 1995
|Австралия
|30 июня 1995
|Бразилия
|10 февраля 1995
|Великобритания
|12 января 1995
|Германия
|1 декабря 1995
|Казахстан
|12 сентября 1994
|Канада
|16 февраля 1995
|Нидерланды
|13 октября 1994
|Новая Зеландия
|15 октября 1994
|США
|1 декабря 1995
|Украина
|12 июня 1996
|Франция
