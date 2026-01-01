Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Небесные создания
7.3 Рейтинг IMDb: 7.2
Небесные создания

Небесные создания

Heavenly Creatures 18+
О фильме

Все изменилось в жизни Полин, когда в их классе появилась новая ученица — Джулиет. Ее мир фантазий и независимость словно пробудили Полин ото сна. И ставшие неразлучными, подруги оказываются во власти неизведанных чувств. Но когда их очаровательно-невинная дружба сталкивается с угрозой, они преображаются, чтобы защититься!

Страна Германия / Великобритания / Новая Зеландия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 8 сентября 1994
Дата выхода
1 декабря 1995 Россия 18+
2 марта 1995 Австралия
30 июня 1995 Бразилия
10 февраля 1995 Великобритания
12 января 1995 Германия
1 декабря 1995 Казахстан
12 сентября 1994 Канада
16 февраля 1995 Нидерланды
13 октября 1994 Новая Зеландия
15 октября 1994 США
1 декабря 1995 Украина
12 июня 1996 Франция 12
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $3 049 950
Производство WingNut Films, Fontana Productions, New Zealand Film Commission
Другие названия
Heavenly Creatures, Criaturas celestiales, Créatures célestes, Svarta änglar, Almas Gêmeas, Amizade sem limites, Cennet yaratıkları, Creature del cielo, Dangiškos būtybės, Engel min engel, Heavenly Creatures - Himmelska varelser, Heavenly Creatures: The Uncut Version, Himmelska varelser, Himmlische kreaturen, Maiden's Prayer, Mennyei teremtmények, Nebeška bitja, Niebiańskie istoty, Otome no inori, Ourania plasmata, Sorte engler, Taivaalliset olennot, Tạo Vật Của Thiên Đường, Ουράνια πλάσματα, Божествени създания, Небеска створења, Небесні створіння, Небесные создания, 乙女の祈り, 夢幻天堂
Режиссер
Питер Джексон
Питер Джексон
В ролях
Мелани Лински
Мелани Лински
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Сара Пирс
Сара Пирс
Питер Эллиот
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.3
13 голосов
7.2 IMDb
Отзывы о фильме

Кадры из фильма
