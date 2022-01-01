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Город пиратов Город пиратов
Киноафиша Фильмы Город пиратов
La ville des pirates

Город пиратов, 1983

1983 / Франция / Португалия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1983
Премьера в мире 4 сентября 1983
Режиссер
Рауль Руис
В ролях
Юг Кестер
Анн Альваро
Анн Альваро
Мельвиль Пупо
Мельвиль Пупо
Андре Энгель
Дуарте де Альмейда
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Город пиратов 2 постера
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