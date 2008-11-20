Сумерки, 2008

До кастинга Роберт Паттинсон никогда не слышал о романе “Сумерки”. На пробы он пришел только из-за того, что на них была Кристен Стюарт, актерская игра которой в фильме “В диких условиях” очень понравилась Роберту.

Как только Роберт Паттинсон получил роль, он переехал в штат Орегон и начал усиленно готовиться к съемкам: по пять часов в день занимался с тренером (учился драться, играть в бейсбол и делать трюки), а также учился водить машину, чтобы сдать экзамен на водительские права, поскольку у его персонажа были сцены с вождением автомобиля.

Настоящий цвет глаз Кристен Стюарт - зеленый. Играя кареглазую Беллу она носила контактные линзы.

За несколько недель до начала съемок Роберт Паттинсон прекратил разговаривать с окружающими, чтобы лучше прочувствовать образ одинокого Эдварда.

Питер Фачинелли не смог успешно пройти последний этап прослушиваний и уступил другому актеру в борьбе за роль Карлайла Каллена. Уходя, он выразил надежду, что ему всё же удастся когда-нибудь поработать вместе с режиссером Кэтрин Хардвик. В последний момент перед съемками утвержденный актер снялся с проекта из-за конфликта в расписаниях, и Хардвик предложила роль Фачинелли.

На роль Эдварда были прослушаны более 5.000 актеров.

Фильм был снят за 48 дней.

Ради знаменитой бейсбольной сцены Никки Рид (Розали) и Джексон Рэтбоун (Джаспер) научились играть в бейсбол левой рукой.

Параллельно с “Сумерками” Стефани Майер писала роман “Полуночное Солнце”, в котором события первой книги рассказывались с точки зрения Эдварда.

Изначально Стефани Майер выбрала на роль Эдварда Генри Кавилла, но к моменту начала съемок ему уже исполнилось 25 лет и он не выглядел как 17-летний школьник.

Ради прослушивания Роберту Паттинсону пришлось прилететь в США из Англии и прийти в дом к режиссеру Кэтрин Хардвик. Там они с Кристен Стюарт (которая уже была утверждена на роль Бэллы) репетировали одну из сцен прямо на кровати у Хардвик.

На всех Калленах можно заметить украшения с одинаковым символом. Это фамильный герб их семьи.

Во время съемок Кристен Стюарт исполнилось 18 лет. Ее подарками стали праздничный торт и целая ночь съемок.

Компания “Paramount Pictures” разрабатывала проект около трех лет и первоначальная версия сценария существенно отличалась от романа. Позже права на роман были выкуплены компанией “Summit Entertainment”, а финальный сценарий был написан за 6 недель.

