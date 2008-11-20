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Сумерки Сумерки
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Twilight

Сумерки, 2008

2008 / США
8.5 Оцените
1231 голос Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Белла Свон — семнадцатилетняя девушка, которая вынуждена переехать к своему отцу в небольшой городок Форкс. В свой первый день в школе она замечает очень необычную семью Калленов, нескольких приемных детей доктора Карлайла Каллена. Все они очень бледны, но при этом очень красивы. Особенно странно по отношению к Белле ведет себя один из сыновей, Эдвард. При первом контакте ему будто бы становится плохо, он не может поднять на Беллу глаз, а потом и вовсе начинает избегать ее. 

Но именно Эдвард появляется в те моменты, когда Белле грозит опасность, каждый раз спасая ее от неприятностей. Белла начинает догадываться, что Эдвард не обычный парень, а за его поведением скрывается какая-то тайна. Не в силах контролировать свои эмоции, Эдвард признается Белле, что он и вся его семья — бессмертные вампиры, обладающие невероятной силой и способностью читать мысли. Но мысли Беллы по какой-то причине ему неподвластны, а запах ее крови сводит его с ума. 

Друзья и здравый рассудок подсказывают девушке, что лучше держаться от вампира подальше, но Беллу и Эдварда слово невидимой силой притягивает друг к другу. 
 

До кастинга Роберт Паттинсон никогда не слышал о романе “Сумерки”. На пробы он пришел только из-за того, что на них была Кристен Стюарт, актерская игра которой в фильме “В диких условиях” очень понравилась Роберту. 

Как только Роберт Паттинсон получил роль, он переехал в штат Орегон и начал усиленно готовиться к съемкам: по пять часов в день занимался с тренером (учился драться, играть в бейсбол и делать трюки), а также учился водить машину, чтобы сдать экзамен на водительские права, поскольку у его персонажа были сцены с вождением автомобиля. 

Настоящий цвет глаз Кристен Стюарт - зеленый. Играя кареглазую Беллу она носила контактные линзы. 

За несколько недель до начала съемок Роберт Паттинсон прекратил разговаривать с окружающими, чтобы лучше прочувствовать образ одинокого Эдварда. 

Питер Фачинелли не смог успешно пройти последний этап прослушиваний и уступил другому актеру в борьбе за роль Карлайла Каллена. Уходя, он выразил надежду, что ему всё же удастся когда-нибудь поработать вместе с режиссером Кэтрин Хардвик. В последний момент перед съемками утвержденный актер снялся с проекта из-за конфликта в расписаниях, и Хардвик предложила роль Фачинелли. 

На роль Эдварда были прослушаны более 5.000 актеров. 

Фильм был снят за 48 дней. 

Ради знаменитой бейсбольной сцены Никки Рид (Розали) и Джексон Рэтбоун (Джаспер) научились играть в бейсбол левой рукой. 

Параллельно с “Сумерками” Стефани Майер писала роман “Полуночное Солнце”, в котором события первой книги рассказывались с точки зрения Эдварда.

Изначально Стефани Майер выбрала на роль Эдварда Генри Кавилла, но к моменту начала съемок ему уже исполнилось 25 лет и он не выглядел как 17-летний школьник. 

Ради прослушивания Роберту Паттинсону пришлось прилететь в США из Англии и прийти в дом к режиссеру Кэтрин Хардвик. Там они с Кристен Стюарт (которая уже была утверждена на роль Бэллы) репетировали одну из сцен прямо на кровати у Хардвик.

На всех Калленах можно заметить украшения с одинаковым символом. Это фамильный герб их семьи. 

Во время съемок Кристен Стюарт исполнилось 18 лет. Ее подарками стали праздничный торт и целая ночь съемок. 

Компания “Paramount Pictures” разрабатывала проект около трех лет и первоначальная версия сценария существенно отличалась от романа. Позже права на роман были выкуплены компанией “Summit Entertainment”, а финальный сценарий был написан за 6 недель. 
 

Семнадцатилетняя девушка Бэлла вместе с отцом переезжает в небольшой городок. Она влюбляется в загадочного одноклассника, который, как оказалось, происходит из семьи вампиров, отказавшихся от нападений на людей.

Влюбиться в вампира. Это страшно? Это романтично, это прекрасно и мучительно, но это не может кончиться добром, особенно в вечном противостоянии вампирских кланов, где малейшее отличие от окружающих уже превращает вас в врага.

8.5 Оцените
1231 голос Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 20 ноября 2008
Премьера в мире 20 ноября 2008
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Кэтрин Хардвик
Кэтрин Хардвик
В ролях
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Майкл Уэлш
Майкл Уэлш
Джастин Чон
Питер Фачинелли
Питер Фачинелли
Все актеры и съемочная группа
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Так же как всякая женщина втайне желает быть изнасилованной, любая пригожая (и даже не очень пригожая) красна девица мечтает о том, чтобы ее покусал вампир – нежно эдак, страстно и в то же время ненавязчиво. Аккурат в эрогенную зону сонной артерии. В подростково-девических «Сумерках», нафантазированных тремя американскими барышнями: режиссером Кэтрин Хардуик, сценаристкой Мелиссой Розенберг и новеллисткой Стефени Мейер, эти романтические мечтания выплеснуты на экран с завидной…
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Jade 2 апреля 2015, 12:51
Ну что вы человека обманываете. Bracking Dawn (разгоняя рассвет) это никакие не Сумерки от лица Эдварда. Это четвертая и последняя книга всей саги.… Читать дальше…
SenToчka 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Taurus от 13/11/2008 - 20:56:11
Знаете я слышала,что в некоторых кинотеатрах фильм не будут показывать,потому что именно эти… Читать дальше…
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