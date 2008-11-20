Сумерки, 2008

Белла Свон — семнадцатилетняя девушка, которая вынуждена переехать к своему отцу в небольшой городок Форкс. В свой первый день в школе она замечает очень необычную семью Калленов, нескольких приемных детей доктора Карлайла Каллена. Все они очень бледны, но при этом очень красивы. Особенно странно по отношению к Белле ведет себя один из сыновей, Эдвард. При первом контакте ему будто бы становится плохо, он не может поднять на Беллу глаз, а потом и вовсе начинает избегать ее.
Но именно Эдвард появляется в те моменты, когда Белле грозит опасность, каждый раз спасая ее от неприятностей. Белла начинает догадываться, что Эдвард не обычный парень, а за его поведением скрывается какая-то тайна. Не в силах контролировать свои эмоции, Эдвард признается Белле, что он и вся его семья — бессмертные вампиры, обладающие невероятной силой и способностью читать мысли. Но мысли Беллы по какой-то причине ему неподвластны, а запах ее крови сводит его с ума.
Друзья и здравый рассудок подсказывают девушке, что лучше держаться от вампира подальше, но Беллу и Эдварда слово невидимой силой притягивает друг к другу.
До кастинга Роберт Паттинсон никогда не слышал о романе “Сумерки”. На пробы он пришел только из-за того, что на них была Кристен Стюарт, актерская игра которой в фильме “В диких условиях” очень понравилась Роберту.
Как только Роберт Паттинсон получил роль, он переехал в штат Орегон и начал усиленно готовиться к съемкам: по пять часов в день занимался с тренером (учился драться, играть в бейсбол и делать трюки), а также учился водить машину, чтобы сдать экзамен на водительские права, поскольку у его персонажа были сцены с вождением автомобиля.
Настоящий цвет глаз Кристен Стюарт - зеленый. Играя кареглазую Беллу она носила контактные линзы.
За несколько недель до начала съемок Роберт Паттинсон прекратил разговаривать с окружающими, чтобы лучше прочувствовать образ одинокого Эдварда.
Питер Фачинелли не смог успешно пройти последний этап прослушиваний и уступил другому актеру в борьбе за роль Карлайла Каллена. Уходя, он выразил надежду, что ему всё же удастся когда-нибудь поработать вместе с режиссером Кэтрин Хардвик. В последний момент перед съемками утвержденный актер снялся с проекта из-за конфликта в расписаниях, и Хардвик предложила роль Фачинелли.
На роль Эдварда были прослушаны более 5.000 актеров.
Фильм был снят за 48 дней.
Ради знаменитой бейсбольной сцены Никки Рид (Розали) и Джексон Рэтбоун (Джаспер) научились играть в бейсбол левой рукой.
Параллельно с “Сумерками” Стефани Майер писала роман “Полуночное Солнце”, в котором события первой книги рассказывались с точки зрения Эдварда.
Изначально Стефани Майер выбрала на роль Эдварда Генри Кавилла, но к моменту начала съемок ему уже исполнилось 25 лет и он не выглядел как 17-летний школьник.
Ради прослушивания Роберту Паттинсону пришлось прилететь в США из Англии и прийти в дом к режиссеру Кэтрин Хардвик. Там они с Кристен Стюарт (которая уже была утверждена на роль Бэллы) репетировали одну из сцен прямо на кровати у Хардвик.
На всех Калленах можно заметить украшения с одинаковым символом. Это фамильный герб их семьи.
Во время съемок Кристен Стюарт исполнилось 18 лет. Ее подарками стали праздничный торт и целая ночь съемок.
Компания “Paramount Pictures” разрабатывала проект около трех лет и первоначальная версия сценария существенно отличалась от романа. Позже права на роман были выкуплены компанией “Summit Entertainment”, а финальный сценарий был написан за 6 недель.
Семнадцатилетняя девушка Бэлла вместе с отцом переезжает в небольшой городок. Она влюбляется в загадочного одноклассника, который, как оказалось, происходит из семьи вампиров, отказавшихся от нападений на людей.
Влюбиться в вампира. Это страшно? Это романтично, это прекрасно и мучительно, но это не может кончиться добром, особенно в вечном противостоянии вампирских кланов, где малейшее отличие от окружающих уже превращает вас в врага.
Знаете я слышала,что в некоторых кинотеатрах фильм не будут показывать,потому что именно эти… Читать дальше…