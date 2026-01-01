Фильм о Джо Пендлтоне, футболисте команды Лос-Анджелеса, который по ошибке «досрочно» попадает на небеса. Чтобы «исправить» досадную оплошность, душу героя нужно срочно переместить в новую оболочку, поскольку тело Джо — уже кремировано. По воле ангела душа Пендлтона возвращается на Землю в теле другого человека — влиятельного магната-богача. К сожалению, несмотря на финансовые преимущества, новое положение сулит массу неприятностей; в первую очередь, Джо предстоит бороться с непреодолимым желанием вернуться на футбольное поле. Бедняге пришлось бы совсем плохо, если бы не встреча с красивой блондинкой, дом которой оказался под угрозой сноса из-за корпорации, которую, по воле судеб, возглавляет Джо.