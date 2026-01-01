Отзывы о фильме
Фильм о Джо Пендлтоне, футболисте команды Лос-Анджелеса, который по ошибке «досрочно» попадает на небеса. Чтобы «исправить» досадную оплошность, душу героя нужно срочно переместить в новую оболочку, поскольку тело Джо — уже кремировано. По воле ангела душа Пендлтона возвращается на Землю в теле другого человека — влиятельного магната-богача. К сожалению, несмотря на финансовые преимущества, новое положение сулит массу неприятностей; в первую очередь, Джо предстоит бороться с непреодолимым желанием вернуться на футбольное поле. Бедняге пришлось бы совсем плохо, если бы не встреча с красивой блондинкой, дом которой оказался под угрозой сноса из-за корпорации, которую, по воле судеб, возглавляет Джо.
|27 июня 1978
|Россия
|12+
|7 сентября 1978
|Великобритания
|PG
|26 октября 1978
|Германия
|8 сентября 1978
|Ирландия
|PG
|2 февраля 1979
|Италия
|27 июня 1978
|Казахстан
|28 июня 1978
|США
|27 июня 1978
|Украина
|28 июня 1978
|Финляндия
|K-12
|13 декабря 1978
|Франция
|TP
|28 июня 1978
|Швеция
|15
|20 января 1979
|Япония