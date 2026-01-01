Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Небеса могут подождать
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.9
Небеса могут подождать

Небеса могут подождать

Heaven Can Wait 18+
О фильме

Фильм о Джо Пендлтоне, футболисте команды Лос-Анджелеса, который по ошибке «досрочно» попадает на небеса. Чтобы «исправить» досадную оплошность, душу героя нужно срочно переместить в новую оболочку, поскольку тело Джо — уже кремировано. По воле ангела душа Пендлтона возвращается на Землю в теле другого человека — влиятельного магната-богача. К сожалению, несмотря на финансовые преимущества, новое положение сулит массу неприятностей; в первую очередь, Джо предстоит бороться с непреодолимым желанием вернуться на футбольное поле. Бедняге пришлось бы совсем плохо, если бы не встреча с красивой блондинкой, дом которой оказался под угрозой сноса из-за корпорации, которую, по воле судеб, возглавляет Джо.

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1978
Премьера в мире 27 июня 1978
Дата выхода
27 июня 1978 Россия 12+
7 сентября 1978 Великобритания PG
26 октября 1978 Германия
8 сентября 1978 Ирландия PG
2 февраля 1979 Италия
27 июня 1978 Казахстан
28 июня 1978 США
27 июня 1978 Украина
28 июня 1978 Финляндия K-12
13 декабря 1978 Франция TP
28 июня 1978 Швеция 15
20 января 1979 Япония
MPAA PG
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $81 640 278
Производство Paramount Pictures
Другие названия
Heaven Can Wait, El cielo puede esperar, Der Himmel kann warten, Der Himmel soll warten, Himlen kan vänta, Le ciel peut attendre, O Céu Pode Esperar, As perimenei, o Paradeisos, Cennet Bekleyebilir, Ép testben épp, hogy élek, Himlen må vente, Himmelen kan vente, Il paradiso può attendere, Nebo može čekati, Niebiosa mogą zaczekać, Taivas saa odottaa, Ας περιμένει ο παράδεισος, Небеса могут подождать, Раят може да почака, 上錯天堂投錯胎, 天国から来たチャンピオン
Режиссер
Уоррен Битти
Уоррен Битти
Бак Генри
В ролях
Уоррен Битти
Уоррен Битти
Джули Кристи
Джули Кристи
Джеймс Мейсон
Джеймс Мейсон
Джек Уорден
Джек Уорден
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про спорт Фильмы про спорт
Фильмы про ангелов Фильмы про ангелов

Рейтинг фильма

6.9
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Цитаты
Former owner Он перетянул мою команду. Этот с#к перетянул мою команду.
Advisor to former owner Каким методом он давил, Милт?
Former owner Я просил шестьдесят семь миллионов, а он сказал: «Ладно».
Advisor to former owner Беспощадный ублюдок.
Кадры из фильма
