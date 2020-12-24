Подводное волшебство, 2020

Человеческий и водный мир живут друг с другом в симбиозе. В человеческом мире правит король Георг, вдовец, который собирается снова женится. В водном мире, невидимом для человеческого глаза, правит Водяная царица вместе со своими помощниками. Однажды дочь Георга, принцесса Ханна серьезно заболевает и царица доверяет королю волшебную живую воду, которая излечивает все болезни. Однако у подводного волшебства есть условие: целебная вода не должна попасть в руки подлого и корыстного человека, иначе она будет утеряна навсегда. Но жадность новой королевы не знает границ.