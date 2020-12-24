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Постер фильма Подводное волшебство
5.6
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5.6

Подводное волшебство

, 2020
O liecivej vode
Чехия, Словакия / семейный, фэнтези / 18+
Постер фильма Подводное волшебство
5.6

О фильме

Человеческий и водный мир живут друг с другом в симбиозе. В человеческом мире правит король Георг, вдовец, который собирается снова женится. В водном мире, невидимом для человеческого глаза, правит Водяная царица вместе со своими помощниками. Однажды дочь Георга, принцесса Ханна серьезно заболевает и царица доверяет королю волшебную живую воду, которая излечивает все болезни. Однако у подводного волшебства есть условие: целебная вода не должна попасть в руки подлого и корыстного человека, иначе она будет утеряна навсегда. Но жадность новой королевы не знает границ.

В ролях

Дария Павлович
Princezna Hanka
Якуб Списак
Jakub
Юрай Хрчка
Vévoda Filip
Мариан Митас
Král Juraj
Зузана Каноч
Henrieta
Stella Vidanová
Princezna Hanka (8 let)
Nikolas Leo Nikodemus Streda
Jakub (14 let)
Rebeka Poláková
Dora
Olga Solárová
Komorná
Linda Rybová
Vodní paní
Режиссер Ян Себехлебски
Сценарист Michal Pusztay, Ян Себехлебски
Композитор Владимир Мартинка
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия / Словакия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 1 ноября 2022
Премьера в мире 24 декабря 2020

Где посмотреть фильм

START
Производство Ceská Televize, RTVS
Другие названия
O liecivej vode, Healing Waters, Cudowna woda, Die Heilquelle, O léčivé vodě, O liečivej vode, Wunderwasser, Подводное волшебство

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 30 января 2023

Отзывы о фильме

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