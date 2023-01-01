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Подводное волшебство Подводное волшебство
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O liecivej vode

Подводное волшебство, 2020

2020 / Чехия / Словакия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Человеческий и водный мир живут друг с другом в симбиозе. В человеческом мире правит король Георг, вдовец, который собирается снова женится. В водном мире, невидимом для человеческого глаза, правит Водяная царица вместе со своими помощниками. Однажды дочь Георга, принцесса Ханна серьезно заболевает и царица доверяет королю волшебную живую воду, которая излечивает все болезни. Однако у подводного волшебства есть условие: целебная вода не должна попасть в руки подлого и корыстного человека, иначе она будет утеряна навсегда. Но жадность новой королевы не знает границ.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Возраст 6+
Режиссер
Ян Себехлебски
В ролях
Дария Павлович
Якуб Списак
Юрай Хрчка
Мариан Митас
Зузана Каноч
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Подводное волшебство 2 постера
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Подводное волшебство
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