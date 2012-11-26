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Хоббит: Нежданное путешествие Хоббит: Нежданное путешествие
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The Hobbit: An Unexpected Journey

Хоббит: Нежданное путешествие, 2012

2012 / США
8.5 Оцените
141 голос Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бильбо Бэггинс — добропорядочный хоббит, которого угораздило ввязаться в безумную авантюру: он согласился отправиться к Одинокой Горе вместе с волшебником Гэндальфом Серым и тринадцатью гномами под предводительством легендарного воина Торина Дубощита. Их цель — вернуть гномьи сокровища, которые у них отнял жестокий огнедышащий дракон Смауг. Путешественникам предстоит длинная и полная опасностей дорога по Средиземью, волшебной стране, населенной самыми разнообразными существами.

  • Вигго Мортенсен отказался вернуться к роли Арагорна, сославшись на то, что персонажа не было в книге. В итоге Арагорн лишь кратко упоминается в третьем фильме. 
  • Когда Гэндальф перечисляет других волшебников, то он не называет имена двух из них, лишь говоря, что это два Синих волшебника. Их имена не звучат, поскольку у создателей фильма не было права использовать материалы из книги “Неоконченные сказки”, в которой они фигурируют. 
  • Эйдан Тернер покинул сериал “Быть человеком” ради того, чтобы попасть в трилогию “Хоббит”. Он стал единственным гномом, у которого была настоящая борода. 
  • Питер Джексон изменил весь график съемок трилогии ради участия Мартина Фримена. На роль Бильбо также рассматривались Дэниел Рэдклифф, Шайа Лабаф, Джеймс МакЭвой, Эррин Аркин и Тоби Магуайр. 

Речь пойдет о приключениях Бильбо Бэггинса, участника грандиозного путешествия, целью которого было вернуть Королевство гномов Эребор, захваченное грозным драконом Смогом. Неожиданно к нему присоединяется волшебник Гэндальф Серый, и Бильбо оказывается в компании тринадцати гномов под предводительством легендарного воина Торина Дубощита. Опасными тропами это путешествие приведет их в Дикие Земли, кишащие гоблинами и орками, смертоносными варгами и гигантскими пауками, меняющими облик и колдунами. И хотя их путь лежит на восток, к пустошам Одинокой Горы, сначала они должны пройти тоннелями гоблинов, где Бильбо встретит создание, которое изменит его жизнь навсегда … Голлума. Здесь, наедине с Голлумом, на берегу подземного озера скромный Бильбо Бэггинс не только познает цену находчивости и мужества, что удивят даже его самого, но и станет обладателем «прелестного» кольца Голлума, которое таит в себе неожиданные и небесполезные возможности… Это простое золотое кольцо связано с судьбой Средиземья настолько тесно, что Бильбо даже представить себе не может. 

8.5 Оцените
141 голос Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 46 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 20 декабря 2012
Премьера онлайн 5 ноября 2013
Премьера в мире 26 ноября 2012
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Питер Джексон
Питер Джексон
В ролях
Орландо Блум
Орландо Блум
Мартин Фриман
Мартин Фриман
Ричард Эрмитедж
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Энди Серкис
Энди Серкис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хоббит: Нежданное путешествие 26 постеров
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Хоббит: Нежданное путешествие
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Вдоволь напутешествовавшись по острову Черепа и милым костям, новозеландский хоббит Питер Джексон вернулся в свое Средиземье, дабы уточнить кое-какие подробности, недоосвещенные во «Властелине Колец». Несмотря на то что «Хоббит» – книга вполне компактная, уж во всяком случае покомпактнее «Властелина Колец», формат кинотрилогии остался прежним. И даже режиссер в итоге остался прежний, хотя изначально кино должен был ставить не менее похожий на сказочного персонажа Гильермо дель Торо, теперь…
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fireballpro100 2 апреля 2015, 12:51
Ну что ж, время идёт, скоро в свет выйдет первый из фильмов новой кинотрилогии Питера Джексона, снятой по мотивам романов Толкиена. «Хоббит.… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (komons, 01/01/2013 - 19:14:59):Сходили на 24? :)

ага, хотелось на 48 испытать, чисто ради аттракциона. В итоге коллектив раскололся, и… Читать дальше…
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