Хоббит: Нежданное путешествие, 2012

Речь пойдет о приключениях Бильбо Бэггинса, участника грандиозного путешествия, целью которого было вернуть Королевство гномов Эребор, захваченное грозным драконом Смогом. Неожиданно к нему присоединяется волшебник Гэндальф Серый, и Бильбо оказывается в компании тринадцати гномов под предводительством легендарного воина Торина Дубощита. Опасными тропами это путешествие приведет их в Дикие Земли, кишащие гоблинами и орками, смертоносными варгами и гигантскими пауками, меняющими облик и колдунами. И хотя их путь лежит на восток, к пустошам Одинокой Горы, сначала они должны пройти тоннелями гоблинов, где Бильбо встретит создание, которое изменит его жизнь навсегда … Голлума. Здесь, наедине с Голлумом, на берегу подземного озера скромный Бильбо Бэггинс не только познает цену находчивости и мужества, что удивят даже его самого, но и станет обладателем «прелестного» кольца Голлума, которое таит в себе неожиданные и небесполезные возможности… Это простое золотое кольцо связано с судьбой Средиземья настолько тесно, что Бильбо даже представить себе не может.