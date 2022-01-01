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Love on the Run

Любовь на бегу, 1936

1936 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме
Майк Энтони и Барни Пеллс — американские репортеры-конкуренты. Их цель освещение двух самых значимых событий в Европе: свадьба богатой наследницы Салли Паркер с принцем Игорем, а так же авиаперелет барона и баронессы Спандерманн. Неожиданно, передумав выходить замуж, Салли бежит из-под венца и скрывается в одной из комнат отеля от досужих журналистов.

Майк врывается в номер к Салли, выдав себя за поклонника ее красоты и таланта. Ему удается войти в доверие к наивной девушке, и он предлагает себя в качестве ее сопровождающего в побеге от жениха. С этой минуты и начинаются настоящие приключения и комичные неприятности этой странной парочки. Им предстоит несколько раз переодеться, угнать самолет, узнать шпионские секреты барона и баронессы Спандерманн, переночевать в старинном замке, где их примут за призраков Луи XIV и Мадам де Ментенон и многое — многое другое.

За эти несколько дней беготни и погонь герои полюбят друг друга, а пресса, в лице репортера Барни, вновь поспешит опубликовать сенсацию для первых полос о новом неслыханном романе теперь уже между Салли и Майком.
 
6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1936
Премьера в мире 20 ноября 1936
Возраст 12+
Режиссер
В.С. Ван Дайк
В.С. Ван Дайк
В ролях
Джоан Кроуфорд
Джоан Кроуфорд
Кларк Гейбл
Кларк Гейбл
Франшо Тоун
Реджинальд Оуэн
Мона Барри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь на бегу 2 постера
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