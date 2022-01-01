Любовь на бегу, 1936

Майк Энтони и Барни Пеллс — американские репортеры-конкуренты. Их цель освещение двух самых значимых событий в Европе: свадьба богатой наследницы Салли Паркер с принцем Игорем, а так же авиаперелет барона и баронессы Спандерманн. Неожиданно, передумав выходить замуж, Салли бежит из-под венца и скрывается в одной из комнат отеля от досужих журналистов.



Майк врывается в номер к Салли, выдав себя за поклонника ее красоты и таланта. Ему удается войти в доверие к наивной девушке, и он предлагает себя в качестве ее сопровождающего в побеге от жениха. С этой минуты и начинаются настоящие приключения и комичные неприятности этой странной парочки. Им предстоит несколько раз переодеться, угнать самолет, узнать шпионские секреты барона и баронессы Спандерманн, переночевать в старинном замке, где их примут за призраков Луи XIV и Мадам де Ментенон и многое — многое другое.



За эти несколько дней беготни и погонь герои полюбят друг друга, а пресса, в лице репортера Барни, вновь поспешит опубликовать сенсацию для первых полос о новом неслыханном романе теперь уже между Салли и Майком.