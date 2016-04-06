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Белоснежка и охотник 2 Белоснежка и охотник 2
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The Huntsman: Winter’s War

Белоснежка и охотник 2, 2016

2016 / США
7.2 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

В том что фильм повествует исключительно об охотнике, а о Белоснежке в нём ни слуху, ни духу, вина не сценаристов, а российских прокатчиков. В оригинале его название можно перевести «Охотник: Зимняя война», но, так как персонаж перекочевал из первой части, решено было сделать упор на сиквел. Режиссёром стал дебютант Седрик Николя-Троян, который пришёл на место выбранного изначально на этот пост Фрэнка Дарабонта («Побег из Шоушенка», «Зелёная миля»). А сам Николя-Троян был удостоен номинации на «Оскар» за создание спецэффектов к первому фильму «Белоснежка и охотник».

Темные силы открывают королеве Равенне, что ее младшая сестра Фрейя, чьи силы еще не проявились, завела незаконный роман с обрученным дворянином Эндрю и понесла от него ребенка. Когда Фрейя рождает девочку, Эндрю нарушает свое обещание о побеге с ней и убивает ребенка. В гневе, подпитываемом горем, ее разбитое сердце замирает, из-за чего проявившиеся магические силы убивают мужчину. Годы спустя Эрик и Сара, могучие войны, воспитанные как члены армии Фреи, также испытывают запретную любовь. Но смогут ли они сохранить ее, когда тайна раскроется, и на них падет гнев ледяной королевы?

  • Перед началом каждой смены на нанесение макияжа Эмили Блант уходило два часа.
  • Текст от лица рассказчика читает Лиам Нисон.
  • Джессика Честейн была обязана сниматься в фильме по контракту, который подписала с киностудией Universal для участия в их проекте «Багровый пик».
  • Сюжет фильма частично основан на сказке Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева».
  • Шахматные фигуры в начальной сцене фильма сделаны из оникса, что придает им такой вид, будто они сделаны из кристаллов льда. Такие кристаллы изготавливают и массово распространяют в Мексике.
  • После взлома электронной почты Sony выяснилось, что изначально Шарлиз Терон должна была получить значительно меньший гонорар за роль в этом фильме, чем ее коллега Крис Хемсворт. Терон, которая сама провела проверку кассовых сборов, отказалась подписывать контракт со студией, если Universal не согласилась бы платить ей такую ​​же зарплату, как и Хемсворту. Студия приняла ее условия, оба актера получили за фильм чуть более 10 миллионов долларов каждый.

Когда любовь уходит, сердце прекрасной девы обращается в лед. И даже сотни королевств не смогут сдержать поступь ее несметного воинства. Лишь Охотник не ведает страха. Сквозь проклятый лес он идет навстречу своей судьбе.

7.2 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 14 апреля 2016
Премьера онлайн 16 июня 2016
Премьера в мире 6 апреля 2016
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Седрик Николя-Троян
Седрик Николя-Троян
В ролях
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Эмили Блант
Эмили Блант
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Ник Фрост
Ник Фрост
Все актеры и съемочная группа
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Тор и его женщины На российские экраны выходит очередной поддерживающий тенденцию возрождения сказок на большом экране фильм «Белоснежка и охотник 2». Правда, в этот раз верной подружки гномов тут не будет, чему не стоит удивляться, ведь в оригинале картина называется просто «Охотник: Северная война». Вообще, сама идея запуска этого проекта вызывает недоумение, ведь обычно после провалившихся в прокате лент на следующей части автоматически ставится крест. Да…
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Залыгина Юлия 15 апреля 2016, 20:09
Фильм неплохой,но и не то,чтобы АХ ) Богичные(не побоюсь этого слова) Блант и Терон-мозг,сердце и душа данного произведения.Ради их семейных разборок… Читать дальше…
Сергей 15 апреля 2016, 00:51
Люблю сказки ))
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Сиквел «Белоснежки и охотника» окончательно провалился в прокате «Белоснежка и охотник 2» на этой неделе официально дебютировал в домашнем, американском прокате — и окончательно подтвердил прогнозы аналитиков, прогнозировавших сиквелу провал. По
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24 апреля 2016 16:33
«Белоснежка и охотник 2» рискует стать провалом года в российском прокате Несмотря на звездный каст, «Белоснежка и охотник 2» с Шарлиз Терон, Крисом Хемсвортом, Эмили Блант и Джессикой Честейн не сумел заинтересовать кинокритиков — а в ближайшем будущем
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22 апреля 2016 14:20
Крис Хемсворт рассказал о подготовке к съемкам «Белоснежки и охотника 2» Крис Хемсворт в новом интервью изданию Men’s Health признался, что подготовка к съемкам сиквела «Белоснежки и охотника», несколько дней назад вышедшего на экраны кинотеатров, оказалась для него
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