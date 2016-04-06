Белоснежка и охотник 2, 2016

В том что фильм повествует исключительно об охотнике, а о Белоснежке в нём ни слуху, ни духу, вина не сценаристов, а российских прокатчиков. В оригинале его название можно перевести «Охотник: Зимняя война», но, так как персонаж перекочевал из первой части, решено было сделать упор на сиквел. Режиссёром стал дебютант Седрик Николя-Троян, который пришёл на место выбранного изначально на этот пост Фрэнка Дарабонта («Побег из Шоушенка», «Зелёная миля»). А сам Николя-Троян был удостоен номинации на «Оскар» за создание спецэффектов к первому фильму «Белоснежка и охотник».

Темные силы открывают королеве Равенне, что ее младшая сестра Фрейя, чьи силы еще не проявились, завела незаконный роман с обрученным дворянином Эндрю и понесла от него ребенка. Когда Фрейя рождает девочку, Эндрю нарушает свое обещание о побеге с ней и убивает ребенка. В гневе, подпитываемом горем, ее разбитое сердце замирает, из-за чего проявившиеся магические силы убивают мужчину. Годы спустя Эрик и Сара, могучие войны, воспитанные как члены армии Фреи, также испытывают запретную любовь. Но смогут ли они сохранить ее, когда тайна раскроется, и на них падет гнев ледяной королевы?