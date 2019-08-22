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Эбигейл Эбигейл
Киноафиша Фильмы Эбигейл

Эбигейл, 2019

2019 / Россия
5.7 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 4.8
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В главной героине пробуждаются необыкновенные магические способности.
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Режиссёром нового отечественного приключенческого фэнтези «Эбигейл» выступил Александр Богуславский («За гранью»). В картине снялись перспективные молодые актёры: Тинатин Далакишвили («Звезда», «Заложники», «Яна + Янко»), Риналь Мухаметов («Холодное танго», «Притяжение»), Артём Ткаченко («Южные ночи», «Гоголь. Начало»), Равшана Куркова («Без границ», «Искушение») и другие.

Лента «Эбигейл» повествует о юной девушке, живущей в заточении в городе Фенсингтон, который был закрыт в связи с распространением ужасной болезни. Уже много лет жители города, включая Эбигейл, не могут выходить за его границы. Отец героини также стал жертвой эпидемии. И когда девочке было всего шесть лет, его забрали власти. Став старше, Эбигейл решает отправиться на поиски отца и с удивлением обнаруживает, что её родной город преисполнен магией, которая также заключена в ней самой.

- «Эбигейл» - это второй полнометражный фильм в жанре фэнтези, снятый Александром Богуславским. «За гранью» выходит в прокат в 2017-ом году, а «Эбигейл» в 2018-ом

- Фильм «Эбигейл» произведён компанией Kinodanz, известной по лентам «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»

- Александр Богуславский более всего известен телевизионным проектом «Выжить после». Фильмы «За гранью» и «Эбигейл» являются для него первыми проектами в полнометражном кино

- Заключительный блок съёмок картины «Эбигейл» пройдёт в Таллине, первый блок прошёл в Санкт-Петербурге

- В фильме сочетаются стилистика стимпанка и атмосфера годов начала ХХ века

- Планируется, что лента «Эбигейл» выйдет также в зарубежный прокат

Молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби был одним из заболевших — и его забрали, когда ей было шесть лет. Пойдя наперекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнает о том, что ее город на самом деле полон магии. И в ней самой пробуждаются необыкновенные магические способности...

5.7 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 22 августа 2019
Премьера онлайн 3 октября 2019
Премьера в мире 22 августа 2019
Возраст 6+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Александр Богуславский
Александр Богуславский
В ролях
Тинатин Далакишвили
Тинатин Далакишвили
Риналь Мухаметов
Риналь Мухаметов
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Равшана Куркова
Равшана Куркова
Ксения Кутепова
Ксения Кутепова
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Эбигейл
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Наша рецензия
Эбигейл (Тинатин Далакишвили) живёт в крайне мрачном мире. Все люди живут в одном городе, не зная точно, что происходит за городскими стенами. Вокруг уже много лет бушует эпидемия неназванной болезни, специальная служба Безликих проверяет всех горожан на наличие первых симптомов болезни и в неуказанном направлении увозит заражённых. Среди таких был и отец Эбигейл Джонатан Фостер (Эдди Марсан) – инженер, много лет проработавший на государство. Уже почти десять лет Эбигейл не видела отца,…
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Алексей Немченко 22 августа 2019, 19:31
Не хотел идти на его и-за очень плохих отзывов к фильму, но пришлось, потому что выйграл 2 персоны на этот фильм. После 40 минут покинул зал.
nata.a1988 23 августа 2019, 17:57
Ужас, ужас, ужас. Жалко время и деньги. Ни сценария, ни игры, ни режисуры. А уровень спецэффектов, это просто позорище.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Любое фэнтези учит и воспитывает»: Звезда британского кино Эдди Марсан дал эксклюзивное интервью Киноафише.Инфо 22 августа в России выходит масштабная фантастическая лента «Эбигейл». Киноафиша встретилась с Эдди Марсаном, играющим отца главной героини, и узнала подробнее о новом проекте.
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19 августа 2019 10:28
Магия внутри: Новый трейлер фильма «Эбигейл» Картина выйдет в прокат в августе.
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19 июля 2019 11:50
В Санкт-Петербурге прошли съемки фильма «Эбигейл» В Санкт-Петербурге, Гатчине и Москве прошли съемки фэнтези-фильма компании Kinodanz «Эбигейл». Режиссер картины Александр Богуславский рассказал, что это сказка для всех возрастов
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14 апреля 2017 18:18
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