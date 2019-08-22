Эбигейл, 2019

- «Эбигейл» - это второй полнометражный фильм в жанре фэнтези, снятый Александром Богуславским. «За гранью» выходит в прокат в 2017-ом году, а «Эбигейл» в 2018-ом

- Фильм «Эбигейл» произведён компанией Kinodanz, известной по лентам «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»

- Александр Богуславский более всего известен телевизионным проектом «Выжить после». Фильмы «За гранью» и «Эбигейл» являются для него первыми проектами в полнометражном кино

- Заключительный блок съёмок картины «Эбигейл» пройдёт в Таллине, первый блок прошёл в Санкт-Петербурге

- В фильме сочетаются стилистика стимпанка и атмосфера годов начала ХХ века

- Планируется, что лента «Эбигейл» выйдет также в зарубежный прокат