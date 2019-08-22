Эбигейл, 2019

Режиссёром нового отечественного приключенческого фэнтези «Эбигейл» выступил Александр Богуславский («За гранью»). В картине снялись перспективные молодые актёры: Тинатин Далакишвили («Звезда», «Заложники», «Яна + Янко»), Риналь Мухаметов («Холодное танго», «Притяжение»), Артём Ткаченко («Южные ночи», «Гоголь. Начало»), Равшана Куркова («Без границ», «Искушение») и другие.
Лента «Эбигейл» повествует о юной девушке, живущей в заточении в городе Фенсингтон, который был закрыт в связи с распространением ужасной болезни. Уже много лет жители города, включая Эбигейл, не могут выходить за его границы. Отец героини также стал жертвой эпидемии. И когда девочке было всего шесть лет, его забрали власти. Став старше, Эбигейл решает отправиться на поиски отца и с удивлением обнаруживает, что её родной город преисполнен магией, которая также заключена в ней самой.
- «Эбигейл» - это второй полнометражный фильм в жанре фэнтези, снятый Александром Богуславским. «За гранью» выходит в прокат в 2017-ом году, а «Эбигейл» в 2018-ом
- Фильм «Эбигейл» произведён компанией Kinodanz, известной по лентам «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»
- Александр Богуславский более всего известен телевизионным проектом «Выжить после». Фильмы «За гранью» и «Эбигейл» являются для него первыми проектами в полнометражном кино
- Заключительный блок съёмок картины «Эбигейл» пройдёт в Таллине, первый блок прошёл в Санкт-Петербурге
- В фильме сочетаются стилистика стимпанка и атмосфера годов начала ХХ века
- Планируется, что лента «Эбигейл» выйдет также в зарубежный прокат
Молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби был одним из заболевших — и его забрали, когда ей было шесть лет. Пойдя наперекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнает о том, что ее город на самом деле полон магии. И в ней самой пробуждаются необыкновенные магические способности...