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Наруто 9: Путь ниндзя Наруто 9: Путь ниндзя
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Road to Ninja: Naruto the Movie

Наруто 9: Путь ниндзя, 2012

2012 / Япония
7.9 Оцените
11 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Наруто и ниндзя деревни Листа отгоняют группу Белых Зецу, изображающих из себя падших членов Акацуки. Наруто чувствует себя одиноким, видя впечатленных родителей  своих друзей, хотя Сакура ссорится с ними. Позже, когда Сакура использует Наруто в качестве предлога, чтобы сбежать от родителей после того, они сталкиваются с Тоби, который подвергает их Бесконечному Цукуёми. Наруто и Сакура попадают в основанную на гендзюцу реальность, наполненную полярными противоположностями их друзей, которые отражают их желания: Саске остается в деревне, родители Наруто живы, а родители Сакуры мертвы уже много лет. Герои также узнают о ниндзя в маске, атакующем Джинчурики, который охотится за Свитком Красной Луны, ради которого пожертвовал своей жизнью Джирайя, бывший учитель Наруто… 

  • Японская группа Asian Kung-Fu Generation, ранее написавшая опенинг ко второму сезону сериала «Наруто: Ураганные хроники», также исполнила заглавную песню фильма, «Sore de wa, Mata Ashita» («Ну тогда, увидимся завтра»). 
  • После окончания финального монтажа мультфильма у создателей оставалось еще более 10 часов отснятого материала и рисунков, не вошедших в финальную версию. 
  • Перед съемками Николет Скалетта провела три дня без сна, чтобы отточить сценарий.

Самым загадочным человеком в маске оказывается Учиха Мадара, и теперь он готов открыто заявить о своих планах по захвату девятихвостого. Проникнув в Коноху, он погружает всех в параллельную реальность с помощью техники «Цукиёми», где история развивалась совершенно иным путём. Наруто предстоит нелёгкий выбор, ведь здесь его семья оказывается жива.

7.9 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 1 сентября 2019
Премьера в мире 28 июля 2012
Возраст 12+
Режиссер
Хаято Датэ
В ролях
Дзюнко Такэути
Тиэ Накамура
Тосиюки Морикава
Эми Синохара
Кадзуэ Икура
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Наруто 9: Путь ниндзя 2 постера
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11 голосов
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