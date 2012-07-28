Наруто 9: Путь ниндзя, 2012

Наруто и ниндзя деревни Листа отгоняют группу Белых Зецу, изображающих из себя падших членов Акацуки. Наруто чувствует себя одиноким, видя впечатленных родителей своих друзей, хотя Сакура ссорится с ними. Позже, когда Сакура использует Наруто в качестве предлога, чтобы сбежать от родителей после того, они сталкиваются с Тоби, который подвергает их Бесконечному Цукуёми. Наруто и Сакура попадают в основанную на гендзюцу реальность, наполненную полярными противоположностями их друзей, которые отражают их желания: Саске остается в деревне, родители Наруто живы, а родители Сакуры мертвы уже много лет. Герои также узнают о ниндзя в маске, атакующем Джинчурики, который охотится за Свитком Красной Луны, ради которого пожертвовал своей жизнью Джирайя, бывший учитель Наруто…