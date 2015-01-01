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И я там был, 2013

2013 / Россия
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Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 1 января 2015
Премьера в мире 1 января 2015
Возраст 6+
Режиссер
Александр Зеленков
В ролях
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров
Дарья Калмыкова
Кристина Бабушкина
Кристина Бабушкина
Все актеры и съемочная группа
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5.7
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