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И я там был
И я там был, 2013
2013 / Россия
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Жанр:
фэнтези
детский
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о выходе в прокат
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Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2013
Премьера в России
1 января 2015
Премьера в мире
1 января 2015
Возраст
6+
Режиссер
Александр Зеленков
В ролях
Дмитрий Назаров
Дарья Калмыкова
Кристина Бабушкина
Все актеры и съемочная группа
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