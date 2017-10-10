Тор: Рагнарёк, 2017

Энтони Хопкинс не хотел возвращаться к роли Одина, но передумал, прочитав сценарий.

До того, как декорации, созданные для съемок фильма “Доктор Стрэндж” были демонтированы, режиссер “Тор: Рагнарек” Тайка Вайтити успел воспользоваться ими, написав и сняв сцену, в которой Доктор Стрэндж встречается с Тором. Режиссеру “Доктора Стрэнджа” Скотту Дериксону этот материал показался настолько удачным, что он добавил его в свой фильм в качестве сцены во время титров.

Это первый фильм Вайтити, сценарий к которому был написан другим человеком.

В этом фильме Халк впервые был озвучен Марком Руффало, а не Лу Ферриньо, который ранее делал это в фильмах “Невероятный Халк”, “Мстители”, и “Мстители: Эра Альтрона”.

Кейт Бланшетт согласилась на роль Хелы, чтобы порадовать своих детей, больших поклонников комиксов “Марвел”.

Режиссер Тайка Вайтити сказал, что очень хотел продемонстрировать комедийный талант Криса Хемсворта в этом фильме. Вайтити считает, что Хемсворт очень хорош, но недостаточно востребован в этом амплуа.

Тайка Вайтити сыграл в фильме две роли: царя огненных демонов Суртура и гладиатора Корга.Он второй режиссер киновселенной “Марвел”, который снялся в собственном фильме, первым был Джон Фавро, сыгравший Хэппи Хогана в “Железном человеке”.

На башне Грандмастера можно увидеть статуи его гладиаторов-чемпионов, известных персонажей комиксов “Марвел”: греческого бога Ареса, инопланетянина Бета Рэй Билла, болотного монстра Лешего и монстра-андроида Би-Зверя.

Крису Хемсворту вновь пришлось набирать вес для роли. Он соблюдал строгую диету, съедая по шесть тысяч калорий в день и тренировался по 6-7 раз в неделю.

Короткая стрижка Тора, после того как он становится гладиатором — отсылка к древнеримской истории: по правилам тех времен, рабы-гладиаторы должны были иметь короткие волосы.

Для подготовки к роли Хелы актриса Кейт Бланшетт изучала боевое искусство капоэйра.

В комиксах у Грандмастера голубая кожа.

В скандинавских мифах Валькирия — блондинка со светлой кожей, однако в фильме ее играет чернокожая актриса Тесса Томпсон. По словам Вайтити, перед ним не стояло задачи разнообразить актерский состав, единственной его целью было выбрать на роль лучшего и наиболее подходящего человека.

Сакаарская улица “Путь Кирби” получила свое название в честь художника и писателя “Марвел” Джека Кирби.

Рубен Флейшер, Роб Леттерман, Роусон Маршалл Тёрбер претендовали на пост режиссёра картины «Тор: Рагнарёк»

По хронологии действие фильма »Тор: Рагнарёк» разворачивается после сюжета ленты »Мстители: Эра Альтрона»

Марк Руффало в третий раз предстал в образе Халка на большом экране. Он единственный актёр, которому удавалось проделать это столько раз

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События фильма »Тор: Рагнарёк» станут прелюдией к ленте »Мстители: Война бесконечности»

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«Тор: Рагнарёк» – это первый фильм, в котором не снялась Натали Портман в роли возлюбленной Тора Джейн Фостер.

«Рагнарёк» – упоминается в скандинавской мифологии в значении конца света, апокалипсиса. Режиссер Тайка Вайтити считает, что «рагнарёк» также знаменует перерождение, начало нового цикла в жизни того или иного мира

По сюжету Тор большую часть времени проводит в открытом космосе, и минимум – на Земле

Съемки фильма «Тор: Рагнарёк» велись с июля 2016 года и проходили на Золотом побережье Австралии, в штате Квинсленд, на восточном побережье континента к югу от Брисбена