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Тор: Рагнарёк Тор: Рагнарёк
Киноафиша Фильмы Тор: Рагнарёк
Thor: Ragnarök

Тор: Рагнарёк, 2017

2017 / США
8.3 Оцените
241 голос Рейтинг IMDb: 7.9
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Эпичное воссоединение Тора и Локи ради спасения мира.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами уже третья часть приключений скандинавского супергероя «Тор: Рагнарёк». В этот раз режиссёром картины выступил новозеландец Тайка Вайтити, снявший комедию «Реальные упыри» и получивший номинацию на Оскар за лучший короткометражный фильм. К своим ролям Локи и Тора вернулись Том Хиддлстон и Крис Хэмсворт. Также в прежних персонажей перевоплотятся Энтони Хопкинс и Идрис Эльба. Актёрский состав пополнился такими известными исполнителями, как Джефф Голдблюм («Парк Юрского периода», «День независимости»), Кейт Бланшетт («Властелин колец») и Карл Урбан из нового «Стартрека». А поклонников команды «Мстители» порадует появление Марка Руффало, который сыграет Халка.

«Тор: Рагнарёк» расскажет о том, что случилось после того, как Тор вернулся обратно в Асгард. В прошлой части Локи наконец добился желаемого и захватил трон, о чём ещё не знает главный герой. Его безответственное правление привело к приближению апокалипсиса для всех девяти миров, который зовётся Рагнарёк. Тор и Халк вступят в противостояние с демоном по имени Суртур и богиней смерти Хелу.

Поиск Камней Бесконечности отходит на второй план, когда Тор узнает, что Асгарду грозит уничтожение: пророчество про Рагнарек вот-вот сбудется. Вернувшись домой, бог грома понимает, что власть в королевстве захватил его младший брат Локи, а его их отец, Один, пропал. Это позволяет предъявить свои права на престол Хеле — бывшей кронпринцессе, перворожденной дочери Одина, старшей сестре Тора и Локи. Могущественная богиня смерти, во времена завоевания Девяти Миров она была правой рукой Одина, но ее жестокость и жажда власти привели к тому, что Один отправил ее в заточение. Теперь Хела вернулась и ее цель — вернуть себе власть любыми способами.

Чтобы защитить Асгард, Тору предстоит выбраться с планеты Сакаар, вотчины  Грандмастера. Этот циничный правитель развлекается тем, что проводит гладиаторские бои между сильнейшими воинами Вселенной, которых ему удалось пленить. На Сакааре оказывается и вездесущий Локи, а среди гладиаторов Тор обнаруживает еще одного члена “Мстителей”, Брюса Бэннера. Но ученый застрял в облике Халка и договориться с ним оказывается не так просто. Еще один загадочный персонаж затерянной планеты — пленившая Тора охотница за головами по прозвищу Сталкер-142, прошлое которой тоже связано с Асгардом. 
 

Энтони Хопкинс не хотел возвращаться к роли Одина, но передумал, прочитав сценарий.

До того, как декорации, созданные для съемок фильма “Доктор Стрэндж” были демонтированы, режиссер “Тор: Рагнарек” Тайка Вайтити успел воспользоваться ими, написав и сняв сцену, в которой Доктор Стрэндж встречается с Тором. Режиссеру “Доктора Стрэнджа” Скотту Дериксону этот материал показался настолько удачным, что он добавил его в свой фильм в качестве сцены во время титров.

Это первый фильм Вайтити, сценарий к которому был написан другим человеком.

В этом фильме Халк впервые был озвучен Марком Руффало, а не Лу Ферриньо, который ранее делал это в фильмах “Невероятный Халк”, “Мстители”, и “Мстители: Эра Альтрона”.

Кейт Бланшетт согласилась на роль Хелы, чтобы порадовать своих детей, больших поклонников комиксов “Марвел”.

Режиссер Тайка Вайтити сказал, что очень хотел продемонстрировать комедийный талант Криса Хемсворта в этом фильме. Вайтити считает, что Хемсворт очень хорош, но недостаточно востребован в этом амплуа.

Тайка Вайтити сыграл в фильме две роли: царя огненных демонов Суртура и гладиатора Корга.Он второй режиссер киновселенной “Марвел”, который снялся в собственном фильме, первым был Джон Фавро, сыгравший Хэппи Хогана в “Железном человеке”.

На башне Грандмастера можно увидеть статуи его гладиаторов-чемпионов, известных персонажей комиксов “Марвел”: греческого бога Ареса, инопланетянина Бета Рэй Билла, болотного монстра Лешего и монстра-андроида Би-Зверя.

Крису Хемсворту вновь пришлось набирать вес для роли. Он соблюдал строгую диету, съедая по шесть тысяч калорий в день и тренировался по 6-7 раз в неделю.

Короткая стрижка Тора, после того как он становится гладиатором — отсылка к древнеримской истории: по правилам тех времен, рабы-гладиаторы должны были иметь короткие волосы.

Для подготовки к роли Хелы актриса Кейт Бланшетт изучала боевое искусство капоэйра.

В комиксах у Грандмастера голубая кожа.

В скандинавских мифах Валькирия — блондинка со светлой кожей, однако в фильме ее играет чернокожая актриса Тесса Томпсон. По словам Вайтити, перед ним не стояло задачи разнообразить актерский состав, единственной его целью было выбрать на роль лучшего и наиболее подходящего человека.

Сакаарская улица “Путь Кирби” получила свое название в честь художника и писателя “Марвел” Джека Кирби.

Рубен Флейшер, Роб Леттерман, Роусон Маршалл Тёрбер претендовали на пост режиссёра картины «Тор: Рагнарёк»

По хронологии действие фильма »Тор: Рагнарёк» разворачивается после сюжета ленты »Мстители: Эра Альтрона»

Марк Руффало в третий раз предстал в образе Халка на большом экране. Он единственный актёр, которому удавалось проделать это столько раз

Все три части »Тора» снимались разными режиссёрами

События фильма »Тор: Рагнарёк» станут прелюдией к ленте »Мстители: Война бесконечности»

Джейми Александер, сыгравшая Сиф, не появилась в фильме из-за занятости в сериле »Слепое пятно»

«Тор: Рагнарёк» – это первый фильм, в котором не снялась Натали Портман в роли возлюбленной Тора Джейн Фостер.

«Рагнарёк» – упоминается в скандинавской мифологии в значении конца света, апокалипсиса. Режиссер Тайка Вайтити считает, что «рагнарёк» также знаменует перерождение, начало нового цикла в жизни того или иного мира

По сюжету Тор большую часть времени проводит в открытом космосе, и минимум – на Земле

Съемки фильма «Тор: Рагнарёк» велись с июля 2016 года и проходили на Золотом побережье Австралии, в штате Квинсленд, на восточном побережье континента к югу от Брисбена

Могучий громовержец Тор и его сводный брат, харизматичный злодей Локи возвращаются на экраны в новом эпическом блокбастере MARVEL «Тор 3: Рагнарёк». На этот раз Тору предстоит спасти от разрушения не только родной Асгард, но и все девять миров, подвластных высшим богам.

8.3 Оцените
241 голос Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 2 ноября 2017
Премьера онлайн 19 февраля 2018
Премьера в мире 10 октября 2017
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Тайка Вайтити
Тайка Вайтити
В ролях
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Том Хиддлстон
Том Хиддлстон
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Марк Руффало
Марк Руффало
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Все актеры и съемочная группа
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Тор: Рагнарёк
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Одолев огненного демона Суртура и предотвратив Рагнарёк, Тор возвращается в Асгард и обнаруживает, что его брат Локи в обличье бога Одина захватил власть, а сам Один исчез где-то на земле. Разыскав отца, братья узнают о возвращении богини смерти Хелы, что означает только одно — Рагнарёк всё-таки наступает, и весь Асгард должен погибнуть. Оказавшись на планете гладиаторов, Тор встречает своего напарника по «Мстителям» Халка, застрявшего здесь уже давно. И прежде, чем спасти…
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Ирина 3 апреля 2017, 20:56
Будет интересно посмотреть на Хиддлстона и Хемсворта снова!
galyatom 6 ноября 2017, 22:22
Фильм Агонь!!!! Шутки прям прикольные, настроение вообще супер после просмотра
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