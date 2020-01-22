Спасти Панду, 2020

В первом для Южной Кореи фильме о заговоривших животных братья наши меньшие доказывают, что могут дать фору людям даже в таком сложном деле, как раскрытие преступления.

Для работы над фильмом «Спаси панду» собрались многие звезды южнокорейского кино и телевидения: например, Ли Син-мин и Ким Со-хён. Но и звезда международного масштаба затесалась в их ряды — Ди Сон-гюн, сыгравший одну из главных ролей в «Паразитах» Пона Джун-хо, пробудивших во всем мире интерес к южнокорейскому кинематографу. Революционная для него идея дать животным голос принадлежит режиссеру Киму Тхэ-юну, который и написал сценарий к фильму.

Специальный агент Джу (Ли Сон-мин) — трудоголик. Он озабочен своим здоровьем, у него нет времени на общение с дочерью, и единственное, что его интересует — это карьерный рост. Собственно, только из-за него он и соглашается сопровождать панду по имени Минмин, подарок от Китая для укрепления международных отношений, на пути в зоопарк. Животных он на дух не переносит, но ради повышения готов потерпеть. Однако сразу по прибытии животное похищено, а агент Джу при попытке остановить преступников ударяется головой об асфальт и внезапно начинает понимать животных вокруг. Вместе со служебной овчаркой Али (Ингу, Щин Ха-гюн) и с помощью других зверей Джу попытается вызволить несчастную панду из рук похитителей и неожиданно для себя проникнется к зверям теплыми чувствами.

Четвертый полнометражный фильм режиссера Кима Тхэ-юна (“Другая семья”), который написал сценарий в соавторстве с Кимом Джэ-ёном, вышел на экраны 22 января 2020 и заработал в прокате около 4,5 миллионов долларов. Премьера в России состоялась 6 августа 2020. Сейчас картину можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах.