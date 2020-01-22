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Miseuteo Ju (Mr. Zoo: The Missing VIP)

Спасти Панду, 2020

2020 / Корея
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

В первом для Южной Кореи фильме о заговоривших животных братья наши меньшие доказывают, что могут дать фору людям даже в таком сложном деле, как раскрытие преступления.

Для работы над фильмом «Спаси панду» собрались многие звезды южнокорейского кино и телевидения: например, Ли Син-мин и Ким Со-хён. Но и звезда международного масштаба затесалась в их ряды — Ди Сон-гюн, сыгравший одну из главных ролей в «Паразитах» Пона Джун-хо, пробудивших во всем мире интерес к южнокорейскому кинематографу. Революционная для него идея дать животным голос принадлежит режиссеру Киму Тхэ-юну, который и написал сценарий к фильму.

Специальный агент Джу (Ли Сон-мин) — трудоголик. Он озабочен своим здоровьем, у него нет времени на общение с дочерью, и единственное, что его интересует — это карьерный рост. Собственно, только из-за него он и соглашается сопровождать панду по имени Минмин, подарок от Китая для укрепления международных отношений, на пути в зоопарк. Животных он на дух не переносит, но ради повышения готов потерпеть. Однако сразу по прибытии животное похищено, а агент Джу при попытке остановить преступников ударяется головой об асфальт и внезапно начинает понимать животных вокруг. Вместе со служебной овчаркой Али (Ингу, Щин Ха-гюн) и с помощью других зверей Джу попытается вызволить несчастную панду из рук похитителей и неожиданно для себя проникнется к зверям теплыми чувствами.

Четвертый полнометражный фильм режиссера Кима Тхэ-юна (“Другая семья”), который написал сценарий в соавторстве с Кимом Джэ-ёном, вышел на экраны 22 января 2020 и заработал в прокате около 4,5 миллионов долларов. Премьера в России состоялась 6 августа 2020. Сейчас картину можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах.

 

  • Несмотря на то, что на западе сюжет о говорящих животных является уже привычным для зрителей, для аудитории на родине проекта, в Южной Корее, это необычная история.
  • Собаку, исполнившую одну из главных ролей, зовут Ингу.
  • Актер Пэ Джон-нам шутливо говорил, что с его персонажем Мансиком его объединяет то, что он тоже не очень хорошо разбирается в своей профессии.
  • Пес Ингу, исполнивший главную роль, перед съемками проходил военную подготовку.
  • По словам актера Ли Сон-мина, многие сцены в фильме были сымпровизированы, так как из-за участия в съемках животных актерам приходилось «подстраиваться» под них.
  • Щин Ха-гюн, озвучивший немецкую овчарку по имени Али, отмечал, что во время работы он воспринимал пса не как животное, а как живого человека.
  • Все животные в фильме — настоящие, а не созданные с помощью компьютерной графики.
  • Ли Сон-гюн, озвучивший черную козу, снялся в оскароносном фильме Пона Джун-хо «Паразиты».
  • Съемки картины “Спасти панду” охватили период с 9 июля по 22 октября 2018 года.
  • Это дебютный фильм для сценариста Кима Джэ-ёна.
  • В оригинале название фильма звучит как «Мистер Зоопарк: Пропавший VIP».
  • Режиссер Ким Тхэ-юн рассказазывал, что идея картины “Спасти панду” появилась после того, как ему в голову пришел вопрос “Что если я однажды смог бы общаться с животными?”.
  • Исполнитель главной роли Ли Сон-мин стал известен благодаря картинам “Шериф” (2017), “Свидетель” (2018) и “Шпион пошел на север” (2018), за работу в котором Сон-мин получил награду на южнокореской кинопремии Buil Film Awards 2019 в категории “Лучший актер”.
  • Пэ Джон-нам, сыгравший старательного, но неуклюжего агента Мансика, начинал свою карьеру как модель и эстрадный артист.
  • Для элитной немецкой овчарки Ингу роль в “Спасти панду” стала дебютом в кинематографе.
  • Для Ли Сон-мин “Спасити панду” – первый опыт работы с настоящими животными в кино. До старта съемок актер много времени проводил с овчаркой Ингу, а на площадке активно сотрудничал с дрессировщиком. Сон-мин рассказывал, что поначалу не знал, как двигаться рядом с собакой и как с ней обращаться, а также признался, что его пугала слюна Ингу.
  • На площадке присуствовал актер, который изображал мимику и голоса животных, подавая реплики исполнителю главной роли, что, по признанию Ли Сон-мина, очень ему помогало.
  • В фильме можно заметить несколько отсылок к другим корейским картинам, в том числе к драме “Небесный замок” с участием актрисы Ким Со-хён, исполнительницы главной женской роли в “Спасти панду”.
  • Для Кима Тхэ-юна фильм стал первым опытом в жанре семейной комедии: на родине режиссер более известен своими фильмами на остросоциальные темы “Другая семья” и “Повторное расследование”.
  • В Корее Ли Сон-мина, лауреата многочисленных кинопремий, называют “актером из актеров” и “национальным ментором”. Сон-мин действительтно известен тем, что много времени на съемочной площадке уделяет наставничеству и помощи своим более молодым коллегам.
  • Ранее актеры Ли Сон-мин и Пэ Джон-нам вместе снялись в криминальной комедии “Шериф” (2017).
  • Для актера Щин Ха-гюн, подарившего голос овчарке Али, “Спасти панду” стал первым опытом озвучивания персонажа-животного за более чем двадуать лет кинокарьеры.
  • Для дистрибьютора картины в России – компании “Кинологистика” – “Спасти Панду” стал не первым южнокорейским фильмом. Ранее “Кинологистика” выпускала на отечественные экраны серию детских мультфильмов о пингвиненке Пороро.
  • В интервью Ким Тхэ-юн рассказывал, что при всей технической готовности корейского кино к воплощению фильма о говорящих животных у него не было твердой уверенности, что публика, непривычная к подобным историям, тепло примет картину.
  • Фильм принял участие в Фестивале корейского кино 2020 в Австралии (KOFFIA).

Когда начинаешь понимать, что говорят животные, мир переворачивается. Мистер Джу - лучший агент национальной разведывательной службы. Он отправляется на спецзадание - ему предстоит заботиться о безопасности самой важной панды в мире,  но происходит несчастный случай, его подопечный исчезает, а сам Джу вдруг начинает понимать язык животных. Директор секретной службы Мин и агент Мансик подозревают, что Джу, который начал вести себя очень странно, сам виновен в ситуации и его отправляют на отдых. Однако Джу отдыхать не намерен и отправляется на поиски пропавшего, ему помогает полицейский пес Али. В самом сердце города разворачивается необыкновенная история о взаимодействии человека и животных, которые наконец-то отлично друг друга понимают.

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 6 августа 2020
Премьера в мире 22 января 2020
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Ким Тхэ-юн
В ролях
Ли Сон-мин
Ли Сон-мин
Щин Ха-гюн
Ким Со-хён
Пэ Джон-нам
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Спасти Панду
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Чу — сотрудник южнокорейских спецслужб, ненавидящий зверей. Для него животные — это лишь неконтролируемые раздражители и переносчики заразы, которых стоит обходить стороной. На юбилей дипломатических отношений Китай присылает своего посла — панду Минмин, как высший знак уважения и надежды на дальнейшее сотрудничество. Чу живет мечтами о повышении и вызывается охранять столь ценного гостя, переступая через свою неприязнь ради работы. Церемония приветствия идет не по плану, и…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Семейная комедия «Спасти панду» рассмешит российских зрителей 1 августа большинство российских кинотеатров вновь распахнули свои двери для зрителей.
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3 августа 2020 15:58
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