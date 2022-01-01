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Красный шар
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Le ballon rouge

Красный шар, 1956

1956 / Франция
8.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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О фильме
Мальчик находит воздушный шар и вместе с ним блуждает по красивым улицам Парижа.
8.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 34 минуты
Год выпуска 1956
Премьера в мире 3 мая 1956
Режиссер
Альбер Ламорис
В ролях
Паскаль Ламорис
Жорж Селлер
Владимир Попов
Рене Мэрион
Сабина Ламорис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Красный шар 2 постера
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