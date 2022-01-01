Красный шар, 1956

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о выходе в прокат О фильме Мальчик находит воздушный шар и вместе с ним блуждает по красивым улицам Парижа. Развернуть 8.7 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1 Продолжительность 34 минуты Год выпуска 1956 Премьера в мире 3 мая 1956 Режиссер Альбер Ламорис В ролях Паскаль Ламорис Жорж Селлер Владимир Попов Рене Мэрион Сабина Ламорис Все актеры и съемочная группа 2 постера

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