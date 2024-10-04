Властелины Вселенной, 2019

После не самого удачного выступления с фильмом «Банда грабителей» режиссеры Адам Ни и Аарон Ни возвращаются с новым долгожданным проектом, в котором они будут перезапускать легендарную франшизу о фантастическом средневековье.

Основанное когда-то на серии игрушек от Mattel в восьмидесятые на пике популярности было телевизионное шоу, которое переросло в полноценный полнометражный фильм с Дольфом Лундгреном в главной роли. Позднее проект перекочевал на страницы комиксов вселенной DC. Однако там он задержался ненадолго, так как студия Sony решила переснять оригинальный фильм «Властелины Вселенной» 1987 года и показать новую версию полюбившегося многим персонажа Хи-Мена.

Сюжет картины строится вокруг королевства Этерния, которое находится где-то в самых дальних уголках нашей бескрайней вселенной. Однажды над королевством нависает тень злодея Скелетора, который вместе со своей устрашающей армией тьмы намерен захватить Этернию. Чтобы спасти королевство отца и защитить жизни тех, кто ему так дорог, юный наследник престола принц Адам решает отыскать древний меч из сказаний и мифов и стать легендарным воином, известным в народе как Хи-Мен.

Проведя древний ритуал и овладев мечом, принц Адам становится защитником Этернии. Теперь он невероятным образом может превращаться в могущественного воина Хи-Мена. В борьбе с вселенским злом в лице Скелетора принцу Адаму помогут его верные друзья – вместе они остановят еженедельные набеги на крепость, которая и снабжает главного героя магическими силами.