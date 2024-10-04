Властелины Вселенной, 2019

После не самого удачного выступления с фильмом «Банда грабителей» режиссеры Адам Ни и Аарон Ни возвращаются с новым долгожданным проектом, в котором они будут перезапускать легендарную франшизу о фантастическом средневековье.
Основанное когда-то на серии игрушек от Mattel в восьмидесятые на пике популярности было телевизионное шоу, которое переросло в полноценный полнометражный фильм с Дольфом Лундгреном в главной роли. Позднее проект перекочевал на страницы комиксов вселенной DC. Однако там он задержался ненадолго, так как студия Sony решила переснять оригинальный фильм «Властелины Вселенной» 1987 года и показать новую версию полюбившегося многим персонажа Хи-Мена.
Сюжет картины строится вокруг королевства Этерния, которое находится где-то в самых дальних уголках нашей бескрайней вселенной. Однажды над королевством нависает тень злодея Скелетора, который вместе со своей устрашающей армией тьмы намерен захватить Этернию. Чтобы спасти королевство отца и защитить жизни тех, кто ему так дорог, юный наследник престола принц Адам решает отыскать древний меч из сказаний и мифов и стать легендарным воином, известным в народе как Хи-Мен.
Проведя древний ритуал и овладев мечом, принц Адам становится защитником Этернии. Теперь он невероятным образом может превращаться в могущественного воина Хи-Мена. В борьбе с вселенским злом в лице Скелетора принцу Адаму помогут его верные друзья – вместе они остановят еженедельные набеги на крепость, которая и снабжает главного героя магическими силами.
Уже долгое время ходит слух, что Том Харди сыграет антагониста Скелетора.
Дольф Лундгрен, который однажды уже исполнял роль Хи-Мена в оригинальном фильме Гэри Годдарда 1987 года, очень хотел, чтобы в новом фильме эту роль исполнил Крис Хемсворт, но австралийский актер отказался от роли, сославшись на то, что персонаж Хи-Мена слишком похож на Тора, которого Хемсворт не раз играл в фильмах Marvel.
Был слух, что Майк О'Херн сыграет принца Адама/Хи-Мена в предстоящем боевике братьев Ни. Произошло это после публикации актера в Instagram. Однако позднее он сам опроверг слухи, объяснив свои посты тем, что он хотел только сыграть роль, но официально в новом фильме задействован не будет.
Дэвид С. Гойер был приглашен для написания сценария и вел переговоры о режиссуре фильма, но позднее покинул пост режиссера, чтобы сосредоточиться на других проектах. Однако он остался на борту в качестве исполнительного продюсера и сценариста, так как студия, в свою очередь, осталась крайне довольна написанным им сценарием.
Sony выкупила права на экранизацию фильма у Warner Bros.
Фильм находился в разработке еще с 2004 года. Тогда проектом занималась кинокомпания Fox 2000, а продюсером и режиссером значился Джон Ву.
Райан Джонсон, Джо Корниш, Энди Мускетти, Крис Сандерс, Кирк ДеМикко, Кристофер Миллер и Фил Лорд рассматривались на пост режиссера фильма, в то время как Джефф Уодлоу, Майк Кэхилл, Крис МакКей и Харольд Цварт даже были включены в шорт-лист.
Долгое время актер Келлан Латс рассматривался на роль принца Адама/Хи-Мена но роль в итоге перешла к Ною Сентинео.
Героем фильма станет принц Адам, будущий правитель планеты Этерния. Мало кто знает, что обычный подросток обладает способностью превращаться в великого воина Хи-Мэна. Только он может спасти свою родную планету от натиска злого колдуна Скелета.