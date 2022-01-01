Барбарелла, 1968

Молодой ученый по имени Дюран-Дюран неожиданно исчез в неизведанных окрестностях звезды Тау-Сети по пути на Полярную Звезду. Казалось бы — ну и что? Мало ли какие дела могли появиться у уважаемого ученого?



Однако Президент Солнечной Системы прекрасно осведомлен, что Дюран-Дюран изобрел такую великую игрушку, как позитронический луч, которая может уничтожить не только Солнечную Систему, но и вообще всю Вселенную.



И тогда он призывает на помощь раскрепощенную и страшно красивую искательницу сексуальных приключений, которая странствует по всей Вселенной в 41-м столетии от Рождества Христова. Она встречается с представителями рас и цивилизаций самой разнообразной внешности и несет им всем простую и скромную вещь — любовь.