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Барбарелла Барбарелла
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Barbarella

Барбарелла, 1968

1968 / Франция / Италия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Молодой ученый по имени Дюран-Дюран неожиданно исчез в неизведанных окрестностях звезды Тау-Сети по пути на Полярную Звезду. Казалось бы — ну и что? Мало ли какие дела могли появиться у уважаемого ученого?

Однако Президент Солнечной Системы прекрасно осведомлен, что Дюран-Дюран изобрел такую великую игрушку, как позитронический луч, которая может уничтожить не только Солнечную Систему, но и вообще всю Вселенную.

И тогда он призывает на помощь раскрепощенную и страшно красивую искательницу сексуальных приключений, которая странствует по всей Вселенной в 41-м столетии от Рождества Христова. Она встречается с представителями рас и цивилизаций самой разнообразной внешности и несет им всем простую и скромную вещь — любовь.

5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 10 октября 1968
Режиссер
Роже Вадим
Роже Вадим
В ролях
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Джон Филлип Ло
Анита Палленберг
Майло О’Ши
Марсель Марсо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Барбарелла 2 постера
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саундтрек фильма Барбарелла
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