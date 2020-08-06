Ключ времени, 2020

В своем художественном дебюте режиссер Алексей Тельнов обращается к жанру сказки, чтобы исследовать «темную сторону» Санкт-Петербурга — главного героя «Ключа времени».
Режиссер Алексей Тельнов, известный по своим документальным работам, вдохновившись придуманной другом для своих детей сказкой, решил попробовать себя в новом амплуа и снять игровое кино. В создаваемом на улицах города на Неве фильме оживут самые разные герои славянской мифологии: домовой, русалка, ведьма и другие. В проекте о петербуржской нечисти, шныряющей по дворам-колодцам, приняли участие Павел Трубинер, Любовь Толкалина и Артем Ткаченко.
Андрей (Павел Трубинер) и его жена Ольга (Марина Казанкова) удочеряют восьмилетнюю Ксюшу. Во главе детского дома, откуда супруги забрали девочку, стоит Ирена (Любовь Толкалина), в прошлом подруга Андрея, которая мечтает возродить их отношения, несмотря на его счастливую семейную жизнь. Андрей — писатель, работающий над романом о «темной стороне» Санкт-Петербурга, кишащей безжалостной нечистью. Когда Ксюша попадает в «темный Петербург» из романа отца, у нее есть ограниченное количество времени, чтобы найти дорогу домой. В этом ей поможет ее новый друг — домовой Парамон (Артем Ткаченко).
Первый художественный фильм в карьере режиссера Алексея Тельнова.
Актриса Любовь Толкалина изучала финский эпос, работая над своим персонажем, и предложила гримерам 6 вариантов его образа.
Исполнительница главной роли Ксения Алексеева сама выполняла все каскадерские трюки, несмотря на совсем молодой возраст.
Основой для сюжета фильма послужила придуманная другом режиссера Алексея Тельнова сказка, которую он рассказывает своим детям.
В павильоне киностудии специально для съемок фильма была создана копия Троицкого моста в натуральную величину.
Актриса Марина Казанкова самостоятельно выполнила трюки под водой в одной из сцен, так как профессионально занимается фридайвингом.
Бездетные супруги писатель Андрей и художница Ольга удочеряют восьмилетнюю Ксюшу. Директором детского дома, где воспитывалась девочка, оказывается бывшая подруга Андрея Ирена. Она до сих пор страстно любит Андрея и намерена вернуть его любой ценой, пускай для этого придётся разрушить его семейное счастье. Тем временем Андрей сочиняет фантастический роман о темной стороне Петербурга. На страницах его книги город на Неве превращается в фантасмагорический мир, где само время остановилось, а улицы населяют бездушные твари. Внезапно Ксюша попадает в мир «темного Петербурга» из романа Андрея, где встречает таинственного друга Парамона. Героев ждёт немало опасных приключений…