Ключ времени, 2020

В своем художественном дебюте режиссер Алексей Тельнов обращается к жанру сказки, чтобы исследовать «темную сторону» Санкт-Петербурга — главного героя «Ключа времени».

Режиссер Алексей Тельнов, известный по своим документальным работам, вдохновившись придуманной другом для своих детей сказкой, решил попробовать себя в новом амплуа и снять игровое кино. В создаваемом на улицах города на Неве фильме оживут самые разные герои славянской мифологии: домовой, русалка, ведьма и другие. В проекте о петербуржской нечисти, шныряющей по дворам-колодцам, приняли участие Павел Трубинер, Любовь Толкалина и Артем Ткаченко.

Андрей (Павел Трубинер) и его жена Ольга (Марина Казанкова) удочеряют восьмилетнюю Ксюшу. Во главе детского дома, откуда супруги забрали девочку, стоит Ирена (Любовь Толкалина), в прошлом подруга Андрея, которая мечтает возродить их отношения, несмотря на его счастливую семейную жизнь. Андрей — писатель, работающий над романом о «темной стороне» Санкт-Петербурга, кишащей безжалостной нечистью. Когда Ксюша попадает в «темный Петербург» из романа отца, у нее есть ограниченное количество времени, чтобы найти дорогу домой. В этом ей поможет ее новый друг — домовой Парамон (Артем Ткаченко).