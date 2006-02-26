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Постер фильма Аквамарин
6.1
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6.1

Аквамарин

, 2006
Aquamarine
США, Австралия / фэнтези, комедия, семейный, мелодрама / 18+
Постер фильма Аквамарин
6.1

О фильме

Лето близится к концу, и перед закадычными подругами Клер и Хейли встает серьезная проблема: ровно через пять дней семья Хейли перебирается на другой конец света! Помочь девушкам может только чудо, и оно является в виде прекрасной русалки Аквамарин, которую выносит на берег летним штормом. Милая, но совершенно несведущая в романтических делах, она предлагает девушкам исполнить одно их желание, если те помогут ей обрести парня ее мечты. Подруги пытаются завлечь местного спасателя, но результат оказывается весьма далеким от ожидаемого… и становится ясно, что иногда твои желания — это совсем не то, чего ты в действительности хочешь.

В ролях

Эмма Робертс
Эмма Робертс
Клэр
Джоанна Левески
Сара Пэкстон
Сара Пэкстон
Аквамарин
Джейк Макдорман
Джейк Макдорман
Raymond
Ариэль Кеббел
Ариэль Кеббел
Cecilia Banks
Клаудия Карван
Клаудия Карван
Ginny
ДжоДжо
Hailey Rogers
Брюс Спенс
Брюс Спенс
Leonard
Таммин Сурсок
Marjorie
Рой Биллинг
Grandpa Bob
Джулия Блейк
Grandma Maggie
Режиссер Элизабет Аллен
Сценарист Джессика Бендинджер, John Quaintance, Элис Хоффман
Композитор Дэвид Хиршфелдер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Австралия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 31 октября 2006
Премьера в мире 26 февраля 2006
Дата выхода
27 апреля 2006 Россия Двадцатый Век Фокс 12+
28 сентября 2006 Австралия
16 июня 2006 Австрия
10 мая 2006 Бельгия
8 июня 2006 Боливия
21 апреля 2006 Бразилия
23 июня 2006 Великобритания
14 июля 2006 Венесуэла
15 июня 2006 Германия
16 июня 2006 Дания
8 июня 2006 Доминиканская Республика
23 июня 2006 Ирландия
28 июля 2006 Испания
19 мая 2006 Италия
15 июня 2006 Казахстан
11 мая 2006 Малайзия
28 апреля 2006 Мексика
11 мая 2006 Нидерланды
29 июня 2006 Новая Зеландия
12 мая 2006 Панама
27 апреля 2006 Перу
16 июня 2006 Польша
9 марта 2006 Пуэрто-Рико
3 марта 2006 США
27 апреля 2006 Сингапур
16 июня 2006 Турция
15 июня 2006 Украина
12 мая 2006 Уругвай
3 мая 2006 Филиппины
1 сентября 2006 Финляндия
14 июня 2006 Франция
7 июля 2006 Швеция
1 сентября 2006 Эквадор
23 июня 2006 ЮАР
30 июня 2006 Южная Корея
19 апреля 2006 Ямайка
MPAA PG
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $22 989 957
Производство Fox 2000 Pictures, Major Studio Partners, Storefront Pictures
Другие названия
Aquamarine, Mi amiga la sirena, Аквамарин, A Sereia Apaixonada, Akvamariin, Akvamarin, Akwamaryna, Aquamarin - Die vernixte erste Liebe, Aquamarine - Die vernixte erste Liebe, Denizden Gelen Kız, Morská panna, Aquamarine, Nàng Tiên Cá Aquamarine, Undinė, 人魚公主的愛情魔法, 愛しのアクアマリン, אקוומרין, אקווה מרין, Aquamarin, Mořská panna, Aquamarine, ซัมเมอร์ปิ๊ง เงือกสาวสุดฮอท

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 12 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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