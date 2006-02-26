Лето близится к концу, и перед закадычными подругами Клер и Хейли встает серьезная проблема: ровно через пять дней семья Хейли перебирается на другой конец света! Помочь девушкам может только чудо, и оно является в виде прекрасной русалки Аквамарин, которую выносит на берег летним штормом. Милая, но совершенно несведущая в романтических делах, она предлагает девушкам исполнить одно их желание, если те помогут ей обрести парня ее мечты. Подруги пытаются завлечь местного спасателя, но результат оказывается весьма далеким от ожидаемого… и становится ясно, что иногда твои желания — это совсем не то, чего ты в действительности хочешь.