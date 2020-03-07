Любовь по ту сторону, 2021

Жизнь безработного актера обрывается в самом расцвете. Но заполучить место в раю оказывается не так-то просто. Чтобы попасть на небеса, он должен найти на земле родственную душу. Впереди мужчину ждет путешествие по Нью-Йорку, населенному сотнями других призраков.
Майкл (Энди Карл) — неудачник, так и не сумевший построить карьеру на большом экране. Еще несколько лет назад перед начинающим артистом открывались любые двери. Продюсеры заваливали его предложениями, а от поклонниц не было отбоя. Однако слава быстро сошла на нет. Теперь Майкл влачит жалкое существование, с трудом сводя концы с концами. Казалось, что хуже уже и быть не может. Но однажды он приходит в себя и осознает, что умер.
Об этом ему сообщает загадочная Скарлетт (Кристина Риччи). Незнакомка в деловом костюме работает ангелом, определяя, кому суждено отправиться на небеса, а кто обречен скитаться среди живых. Чтобы попасть в рай, Майкл должен отыскать родственную душу. Скарлетт отправляет его обратно на бренную землю.
Простые смертные парня не замечают, но с другими призраками герой может вступать в контакт. Прогуливаясь по живописным улицам Нью-Йорка, Майкл знакомится с самыми неординарными личностями. Найти с одинокими и отчаявшимися женщинами общий язык оказывается непросто, любой разговор завершается для него неудачей. Все меняется после знакомства с Ханни Би (Нора Арнезедер), как и Майкл, отделившейся от своего тела значительно раньше отведенного срока. Удастся ли им обрести любовь по ту сторону жизни?
Режиссер Гарри Гринбергер также написал оригинальный сценарий. В 2016 году он поставил драмеди «Смотреть на солнце», а в 2004 выступил сопродюсером фильма Lbs. Мэттью Бонифачио.
Продюсером является Кармине Фамильетти, снимавшийся в сериалах «Готэм», «Помнить все» и «Закон и порядок».
Роль ангела Скарлетт сыграла голливудская актриса Кристина Риччи. Широкой аудитории она известна по кинофраншизе «Семейка Аддамс», «Касперу» и «Сонной Лощине». Однако последние годы Риччи снимается преимущественно в малобюджетных и независимых проектах.
Главные роли в комедийной мелодраме «Любовь по ту сторону» исполнили молодые звезды Энди Карл («Вечность», «Блудный сын») и Нора Арнезедер («Это как день посреди ночи»). Несмотря на скромный бюджет, на втором плане задействованы довольно известные артисты: Майкл Рисполи («По наклонной», «Клан Сопрано»), Джеки Крус («Оранжевый — хит сезона»), Дженни Берлин («Разбивший сердца», «Коломбо») и Флоренция Лозаньо («Нарко»).
Специально для фильма певица Дебби Харри из группы Blondie записала новую песню.
Саундтрек написали легендарные Анджело Бадаламенти и Джозеф ЛоДука, впервые за многолетнюю карьеру в кино выступившие в дуэте. Первый прославился благодаря длительному сотрудничеству с Дэвидом Линчем (ТВ-сериал «Твин Пикс», «Синий бархат»), тогда как второй работал с режиссером Сэмом Рэйми («Зловещие мертвецы»).
Производство кинокартины завершилось еще в 2020 году, однако выпуск был отложен в связи с пандемией COVID-19.
Съемки проходили на территории Нью-Йорка.
Безработный актер попадает в аварию, и его душа разлучается с телом. На том свете ангел в облике красотки в деловом костюме говорит ему, что в рай его не пустят, пока тот не полюбит. Но каково это — выбирать возлюбленную среди… других призраков Нью-Йорка?