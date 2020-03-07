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Любовь по ту сторону Любовь по ту сторону
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Faraway Eyes

Любовь по ту сторону, 2021

2021 / США
8.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Романтическое фэнтези с Кристиной Риччи о поиске родственной души
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Жизнь безработного актера обрывается в самом расцвете. Но заполучить место в раю оказывается не так-то просто. Чтобы попасть на небеса, он должен найти на земле родственную душу. Впереди мужчину ждет путешествие по Нью-Йорку, населенному сотнями других призраков.

Майкл (Энди Карл) — неудачник, так и не сумевший построить карьеру на большом экране. Еще несколько лет назад перед начинающим артистом открывались любые двери. Продюсеры заваливали его предложениями, а от поклонниц не было отбоя. Однако слава быстро сошла на нет. Теперь Майкл влачит жалкое существование, с трудом сводя концы с концами. Казалось, что хуже уже и быть не может. Но однажды он приходит в себя и осознает, что умер.

Об этом ему сообщает загадочная Скарлетт (Кристина Риччи). Незнакомка в деловом костюме работает ангелом, определяя, кому суждено отправиться на небеса, а кто обречен скитаться среди живых. Чтобы попасть в рай, Майкл должен отыскать родственную душу. Скарлетт отправляет его обратно на бренную землю.

Простые смертные парня не замечают, но с другими призраками герой может вступать в контакт. Прогуливаясь по живописным улицам Нью-Йорка, Майкл знакомится с самыми неординарными личностями. Найти с одинокими и отчаявшимися женщинами общий язык оказывается непросто, любой разговор завершается для него неудачей. Все меняется после знакомства с Ханни Би (Нора Арнезедер), как и Майкл, отделившейся от своего тела значительно раньше отведенного срока. Удастся ли им обрести любовь по ту сторону жизни?

Режиссер Гарри Гринбергер также написал оригинальный сценарий. В 2016 году он поставил драмеди «Смотреть на солнце», а в 2004 выступил сопродюсером фильма Lbs. Мэттью Бонифачио.

Продюсером является Кармине Фамильетти, снимавшийся в сериалах «Готэм», «Помнить все» и «Закон и порядок».

Роль ангела Скарлетт сыграла голливудская актриса Кристина Риччи. Широкой аудитории она известна по кинофраншизе «Семейка Аддамс», «Касперу» и «Сонной Лощине». Однако последние годы Риччи снимается преимущественно в малобюджетных и независимых проектах.

Главные роли в комедийной мелодраме «Любовь по ту сторону» исполнили молодые звезды Энди Карл («Вечность», «Блудный сын») и Нора Арнезедер («Это как день посреди ночи»). Несмотря на скромный бюджет, на втором плане задействованы довольно известные артисты: Майкл Рисполи («По наклонной», «Клан Сопрано»), Джеки Крус («Оранжевый — хит сезона»), Дженни Берлин («Разбивший сердца», «Коломбо») и Флоренция Лозаньо («Нарко»).

Специально для фильма певица Дебби Харри из группы Blondie записала новую песню.

Саундтрек написали легендарные Анджело Бадаламенти и Джозеф ЛоДука, впервые за многолетнюю карьеру в кино выступившие в дуэте. Первый прославился благодаря длительному сотрудничеству с Дэвидом Линчем (ТВ-сериал «Твин Пикс», «Синий бархат»), тогда как второй работал с режиссером Сэмом Рэйми («Зловещие мертвецы»).

Производство кинокартины завершилось еще в 2020 году, однако выпуск был отложен в связи с пандемией COVID-19.

Съемки проходили на территории Нью-Йорка.

Безработный актер попадает в аварию, и его душа разлучается с телом. На том свете ангел в облике красотки в деловом костюме говорит ему, что в рай его не пустят, пока тот не полюбит. Но каково это — выбирать возлюбленную среди… других призраков Нью-Йорка?

8.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 15 июля 2021
Премьера онлайн 13 июня 2021
Премьера в мире 7 марта 2020
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Гарри Гринбергер
В ролях
Кристина Риччи
Кристина Риччи
Нора Арнезедер
Нора Арнезедер
Дженни Берлин
Дженни Берлин
Майкл Рисполи
Майкл Рисполи
Никки М. Джеймс
Никки М. Джеймс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь по ту сторону 2 постера
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Любовь по ту сторону
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Расставшись со своей девушкой в аэропорту, разочарованный Майкл (Энди Карл) возвращался домой. До того ему не слишком везло и в профессии. В актерском ремесле нужна удача, но иногда приходится перебиваться работой официанта. Если не получилось с кино — найдется работа в театре. Майкл готовил свой первый моноспектакль и выпустил бы постановку, если бы не столкновение с грузовиком посреди шоссе. Теперь он — неупокоенная душа, и, чтобы попасть на небеса, ему придется найти себе пару…
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