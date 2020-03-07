Любовь по ту сторону, 2021

Жизнь безработного актера обрывается в самом расцвете. Но заполучить место в раю оказывается не так-то просто. Чтобы попасть на небеса, он должен найти на земле родственную душу. Впереди мужчину ждет путешествие по Нью-Йорку, населенному сотнями других призраков.

Майкл (Энди Карл) — неудачник, так и не сумевший построить карьеру на большом экране. Еще несколько лет назад перед начинающим артистом открывались любые двери. Продюсеры заваливали его предложениями, а от поклонниц не было отбоя. Однако слава быстро сошла на нет. Теперь Майкл влачит жалкое существование, с трудом сводя концы с концами. Казалось, что хуже уже и быть не может. Но однажды он приходит в себя и осознает, что умер.

Об этом ему сообщает загадочная Скарлетт (Кристина Риччи). Незнакомка в деловом костюме работает ангелом, определяя, кому суждено отправиться на небеса, а кто обречен скитаться среди живых. Чтобы попасть в рай, Майкл должен отыскать родственную душу. Скарлетт отправляет его обратно на бренную землю.

Простые смертные парня не замечают, но с другими призраками герой может вступать в контакт. Прогуливаясь по живописным улицам Нью-Йорка, Майкл знакомится с самыми неординарными личностями. Найти с одинокими и отчаявшимися женщинами общий язык оказывается непросто, любой разговор завершается для него неудачей. Все меняется после знакомства с Ханни Би (Нора Арнезедер), как и Майкл, отделившейся от своего тела значительно раньше отведенного срока. Удастся ли им обрести любовь по ту сторону жизни?