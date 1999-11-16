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Конец света Конец света
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End Of Days

Конец света, 1999

1999 / США
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

1979 год. В Ватикане узнают о рождении особенной девочки, дочери Сатаны, способной уничтожить все человечество. Кардиналы советуют Папе Римскому избавиться от ребенка, пока не поздно, однако святой отец дает совершенно иное поручение - найти и уберечь девочку от сатанистов. Он не знает, что последователи культа уже пристально следят за судьбой младенца. Спустя 20 лет Сатана, вселившись в тело влиятельного банкира, намеревается наконец встретиться с дочерью. Один из священников Ватикана пытается совершить на Сатану покушение, но его убивает телохранитель банкира Джерико Кейн. Вскоре мужчина понимает, что вокруг происходит нечто странное. Ему предстоит встретиться с Кристиной - именно так зовут дочь Духа Зла - и предотвратить конец света.

  • В 1999 году на экраны также вышел фильм “Стигматы”, в котором исполнитель роли Сатаны Гэбриел Бирн сыграл священника.
  • Изначально роль Джерико Кейна была написана для Тома Круза, но актер сделал выбор в пользу съемок драмы “Магнолия” (1999).
  • Был снят альтернативный финал, в котором герой Арнольда Шварценеггера воскресает после смертельного ранения. Однако тестовая аудитория отреагировала на такой ход неодобрительно.

В 1979 году в Нью-Йорке родилась девочка. Никто не знал, что ее появление на свет давно предсказывали монахи-отшельники. Ей предстояла ужасная миссия: стать матерью Антихриста. Двадцать лет спустя сам Сатана высвободился из плена. Он, в обличии респектабельного бизнесмена, ищет ту самую девушку. Ищет, чтобы дать продолжение своему темному роду. Времени у него в обрез, как раз до конца тысячелетия. Его охранник Иерихон даже и не подозревает о том, что скоро только от него будет зависеть судьба всего человечества...

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1999
Премьера в России 24 ноября 1999
Премьера онлайн 28 марта 2013
Премьера в мире 16 ноября 1999
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $100 000 000
Режиссер
Питер Хайамс
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Хэйгэн
Виктор Варнадо
Деррик О'
Марк Марголис
Марк Марголис
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма Конец света
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