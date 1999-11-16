Конец света, 1999

В 1979 году в Нью-Йорке родилась девочка. Никто не знал, что ее появление на свет давно предсказывали монахи-отшельники. Ей предстояла ужасная миссия: стать матерью Антихриста. Двадцать лет спустя сам Сатана высвободился из плена. Он, в обличии респектабельного бизнесмена, ищет ту самую девушку. Ищет, чтобы дать продолжение своему темному роду. Времени у него в обрез, как раз до конца тысячелетия. Его охранник Иерихон даже и не подозревает о том, что скоро только от него будет зависеть судьба всего человечества...