Конец света, 1999

1979 год. В Ватикане узнают о рождении особенной девочки, дочери Сатаны, способной уничтожить все человечество. Кардиналы советуют Папе Римскому избавиться от ребенка, пока не поздно, однако святой отец дает совершенно иное поручение - найти и уберечь девочку от сатанистов. Он не знает, что последователи культа уже пристально следят за судьбой младенца. Спустя 20 лет Сатана, вселившись в тело влиятельного банкира, намеревается наконец встретиться с дочерью. Один из священников Ватикана пытается совершить на Сатану покушение, но его убивает телохранитель банкира Джерико Кейн. Вскоре мужчина понимает, что вокруг происходит нечто странное. Ему предстоит встретиться с Кристиной - именно так зовут дочь Духа Зла - и предотвратить конец света.
В 1979 году в Нью-Йорке родилась девочка. Никто не знал, что ее появление на свет давно предсказывали монахи-отшельники. Ей предстояла ужасная миссия: стать матерью Антихриста. Двадцать лет спустя сам Сатана высвободился из плена. Он, в обличии респектабельного бизнесмена, ищет ту самую девушку. Ищет, чтобы дать продолжение своему темному роду. Времени у него в обрез, как раз до конца тысячелетия. Его охранник Иерихон даже и не подозревает о том, что скоро только от него будет зависеть судьба всего человечества...