Властелин Колец: Две крепости, 2002

Когда Грима Гнилоуст видит 10-тысячную армию Сарумана, он так потрясен, что на его глазах появляются слезы. Такой реакции персонажа не задумывалось по сценарию, но актер Брэд Дуриф добавил ее от себя. Это понравилось режиссеру и эпизод вошел в фильм.

Поскольку у орков черная кровь, то и внутренняя часть их рта должна быть не розовой, а черной. Чтобы добиться этого эффекта, актеры, игравшие орков, использовали жидкость для полоскания рта на основе лакрицы.

Вигго Мортенсен сломал два пальца на ноге, когда пнул стальной шлем у костра орков. Именно этот дубль вошел в окончательный монтаж фильма.

Энди Серкис получил роль Голлума благодаря своему агенту, который предложил ему съездить на трехнедельную озвучку в Новую Зеландию. Питер Джексон был настолько потрясен прослушиванием Серкиса, что попросил его исполнить и все движения Голлума.

Вигго Мортенсен так подружился с лошадью, на которой ездил его персонаж, что купил ее у владельцев.

Битва за Хельмову Падь снималась четыре месяца. Процесс оказался настолько сложным и изнурительным, что каждый актер, включая актеров массовки, получил футболку с надписью “Я выжил при Хельмовой Пади”.

Когда Фродо и Сэм находятся в Осгилиате, Сэм произносит фразу: «По правде говоря, нам и быть здесь незачем». Это был намек на отклонение сценария от сюжетной линии книги. В книге Сэм и Фродо не посещали Осгилиат.

Джон Рис-Дэвис, сыгравший Гимли, озвучил Древоборода.

Боевые песни десятитысячной армии Урук-Хайев были записаны на крикетном стадионе, их читали с экрана и пели 25 тысяч спортивных фанатов.

Чтобы как можно сильнее запутать зрителей, в сцене первого появления Гендальфа Белого в лесу Фангорн Питер Джексон при помощи спецэффектов намеренно совместил глаза Кристофера Ли с лицом Йена МакКеллена. Голоса обоих были также смешаны.

Когда при знакомстве с Вигго Мортенсеном актриса Миранда Отто, сыгравшая Эовин, узнала, что ее персонаж влюбляется в персонажа Мортенсена, она сказала: "Влюбиться в этого мужчину будет очень легко!".

Рассказывают, что в первый день съемок Миранды Отто Лив Тайлер встретила ее с восторженными объятиями, сказав: «Я так рада, что в этом фильме есть еще одна женщина».

В кадре никогда не было больше сотни Урук-Хай одновременно. Все остальные создавались при помощи компьютерной графики.

Все мертвые лошади, которых можно увидеть в конце батальных сцен, были сделаны из полистирола.

