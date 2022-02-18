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Mortal Kombat 2

Мортал Комбат 2,

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Льюис Тан надеется, что «Мортал Комбат 2» будет масштабнее, кровавее и длиннее Фанаты были бы этому только рады. 
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18 февраля 2022 16:44
Сиквел «Мортал Комбат» официально запущен в производство — сценарий напишет автор сериала «Лунный рыцарь» Первый фильм посчитали успешным.
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27 января 2022 10:36
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