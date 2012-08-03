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Паранорман или как приручить зомби 3D Паранорман или как приручить зомби 3D
Киноафиша Фильмы Паранорман или как приручить зомби 3D
ParaNorman

Паранорман или как приручить зомби 3D, 2012

2012 / США
6.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Норман - единственная надежда полусонного городка в борьбе с полчищами нечисти. Его оружие – супер-мега-дар: умение общаться с призраками. Впрочем, мертвецы – не главная опасность, куда хуже – глупые взрослые с дробовиками наперевес.
6.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 23 августа 2012
Премьера в мире 3 августа 2012
Возраст 18+
MPAA PG
Прокатчик UPI
Бюджет $60 000 000
Режиссер
Крис Батлер
Крис Батлер
В ролях
Коди Смит-МакФи
Коди Смит-МакФи
Лесли Манн
Лесли Манн
Кристофер Минц-Плассе
Кристофер Минц-Плассе
Анна Кендрик
Анна Кендрик
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Паранорман или как приручить зомби 3D 8 постеров
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Мульт чудесный, душевный, смешной, и с приятной щекоткой нервов, очень понравился.
Меня впечатлила проработка персонажей и прорисовка кадров, в… Читать дальше…
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саундтрек мультфильма Паранорман или как приручить зомби 3D
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19 октября 2020 12:38
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