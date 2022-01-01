Урок Фауста, 1994

Историю Фауста, человека, который продал душу нечистому, представляет выдающийся чешский мультипликатор Ян Шванкмайер. Он превращает всем известный миф о Фаусте в сюрреалистическую смесь анимации и гиперреализма, в которой действуют живые актеры, глиняные куклы и гигантские марионетки.



Герой Шванкмайера блуждает по узким улочкам Праги с мистической картой в руках. Лабиринты улиц приводят его на заброшенный чердак, где он находит старинный кукольный театр и «Фауста» Гете посередине комнаты. Он примеряет костюм Фауста и вживается в его образ. Начавшись как невинная забава, его путешествие превратилось в реальность, и герой очутился в лаборатории знаменитого алхимика…