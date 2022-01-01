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Урок Фауста
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Faust

Урок Фауста, 1994

1994 / Чехия / Франция / Великобритания
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Историю Фауста, человека, который продал душу нечистому, представляет выдающийся чешский мультипликатор Ян Шванкмайер. Он превращает всем известный миф о Фаусте в сюрреалистическую смесь анимации и гиперреализма, в которой действуют живые актеры, глиняные куклы и гигантские марионетки.

Герой Шванкмайера блуждает по узким улочкам Праги с мистической картой в руках. Лабиринты улиц приводят его на заброшенный чердак, где он находит старинный кукольный театр и «Фауста» Гете посередине комнаты. Он примеряет костюм Фауста и вживается в его образ. Начавшись как невинная забава, его путешествие превратилось в реальность, и герой очутился в лаборатории знаменитого алхимика…

7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1994
Премьера в России 23 сентября 1994
Премьера в мире 10 сентября 1994
Возраст 12+
Режиссер
Ян Шванкмайер
Ян Шванкмайер
В ролях
Петр Чепек
Ян Краус
Владимир Кудла
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Урок Фауста 1 постер
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