Самаритянин, 2022

В недалеком будущем человечество осталось без защитника. Отважный супергерой, десятилетиями сражавшийся с преступностью на улицах мегаполиса, пропал без вести. Но однажды заурядный подросток узнает в седом соседе из дома напротив исчезнувшего кумира миллионов. Вместе им предстоит вступить в финальную схватку со Злом.
«Самаритянин» — мрачный взгляд на супергероику от режиссера нашумевшего военного хоррора «Оверлорд» Джулиуса Эйвери. Главные роли исполнили ветеран экшен-жанра Сильвестр Сталлоне и звезда телесериала «Эйфория» Джейвон Уолтон.
Ровно 20 лет назад произошел эпический поединок с участием двух сверхлюдей. В результате битвы злодей оказался повержен, а супергерой бесследно исчез. За этот срок граждане успели позабыть о своем спасителе и научились обходиться без его помощи.
Городской паренек переезжает с родителями в глухую провинцию. Все друзья подростка остались жить на прежнем месте, из-за чего он вынужден слоняться по улицам в полном одиночестве. Все меняется после знакомства с соседом Стэнли Камински, который ведет жизнь отшельника. Выясняется, что старик не так прост, как хочет казаться. Благодаря слежке молодой человек выясняет, что этот мужчина и есть тот самый герой с нечеловеческими способностями, пропавший два десятка лет назад. Между бывшим супергероем и школьником завязывается крепкая дружба.
Изрядно постаревший и утративший былую ловкость, Камински не планировал возвращаться в строй. Но когда над миром нависает очередная угроза, у супергероя не остается иного выбора.
Это не первый опыт работы Сильвестра Сталлоне в супергеройском жанре. В 2017 году актер исполнил небольшую роль Стакара Огорда (Звездного ястреба) в сиквеле «Стражей галактики», а в 2021 году снялся в другом фильме Джеймса Гана «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Кроме того, в 1995 году Сталлоне воплотил образ культового Судьи Дредда из одноименной серии комиксов.
Помимо Сталлоне в фантастическом боевике снялись многочисленные звезды телесериалов: Мартин Старр («Кремниевая долина», «Хулиганы и ботаны»), Пилу Асбек («Игра престолов»), Даша Поланко («Оранжевый — хит сезона») и Мойзес Ариас («Ханна Монтана»). Подростка, сдружившегося с престарелым супергероем, сыграл Джейвон Уолтон, знакомый широкой аудитории по второстепенной роли Аштрэя из «Эйфории». «Самаритянин» — дебют молодого актера на большом экране.
Оригинальный сценарий написал Брэги Ф. Шут, известный по сюжетам к фильмам «Клаустрафобы» и «Время ведьм», а также мультсериалу «LEGO Ниндзяго». История была приобретена студией MGM совместно с Balboa Productions в 2019 году.
Съемки были запланированы на сентябрь 2019 года на территории Атланты, но стартовали лишь 26 февраля 2020 года. 14 марта производство приостановилось из-за пандемии COVID-19. Команда возобновила работу на площадке 8 октября.
В интервью Джулиус Эйвери признался, что давно мечтал поработать с героем боевиков 80-х в рамках кинокомикса. Постановщик отмечает, что персонажи Рокки и Рэмбо были настоящими супергероями задолго до возникновения киновселенных Marvel и DC.
Действие разворачивается спустя 20 лет после эпической битвы, в которой супергерой уничтожил суперзлодея. Правда, после схватки герой пропадает без вести. Через два десятилетия парнишка с окраины знакомится со стариком, живущим в доме напротив. Вскоре мальчик осознает, что пожилой мужчина — тот самый пропавший супергерой, а причина его исчезновения оказывается поистине шокирующей.