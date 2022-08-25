Самаритянин, 2022

В недалеком будущем человечество осталось без защитника. Отважный супергерой, десятилетиями сражавшийся с преступностью на улицах мегаполиса, пропал без вести. Но однажды заурядный подросток узнает в седом соседе из дома напротив исчезнувшего кумира миллионов. Вместе им предстоит вступить в финальную схватку со Злом.

«Самаритянин» — мрачный взгляд на супергероику от режиссера нашумевшего военного хоррора «Оверлорд» Джулиуса Эйвери. Главные роли исполнили ветеран экшен-жанра Сильвестр Сталлоне и звезда телесериала «Эйфория» Джейвон Уолтон.

Ровно 20 лет назад произошел эпический поединок с участием двух сверхлюдей. В результате битвы злодей оказался повержен, а супергерой бесследно исчез. За этот срок граждане успели позабыть о своем спасителе и научились обходиться без его помощи.

Городской паренек переезжает с родителями в глухую провинцию. Все друзья подростка остались жить на прежнем месте, из-за чего он вынужден слоняться по улицам в полном одиночестве. Все меняется после знакомства с соседом Стэнли Камински, который ведет жизнь отшельника. Выясняется, что старик не так прост, как хочет казаться. Благодаря слежке молодой человек выясняет, что этот мужчина и есть тот самый герой с нечеловеческими способностями, пропавший два десятка лет назад. Между бывшим супергероем и школьником завязывается крепкая дружба.

Изрядно постаревший и утративший былую ловкость, Камински не планировал возвращаться в строй. Но когда над миром нависает очередная угроза, у супергероя не остается иного выбора.