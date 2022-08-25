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Самаритянин
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Самаритянин, 2022

2022 / США
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В недалеком будущем человечество осталось без защитника. Отважный супергерой, десятилетиями сражавшийся с преступностью на улицах мегаполиса, пропал без вести. Но однажды заурядный подросток узнает в седом соседе из дома напротив исчезнувшего кумира миллионов. Вместе им предстоит вступить в финальную схватку со Злом.

«Самаритянин» — мрачный взгляд на супергероику от режиссера нашумевшего военного хоррора «Оверлорд» Джулиуса Эйвери. Главные роли исполнили ветеран экшен-жанра Сильвестр Сталлоне и звезда телесериала «Эйфория» Джейвон Уолтон.

Ровно 20 лет назад произошел эпический поединок с участием двух сверхлюдей. В результате битвы злодей оказался повержен, а супергерой бесследно исчез. За этот срок граждане успели позабыть о своем спасителе и научились обходиться без его помощи.

Городской паренек переезжает с родителями в глухую провинцию. Все друзья подростка остались жить на прежнем месте, из-за чего он вынужден слоняться по улицам в полном одиночестве. Все меняется после знакомства с соседом Стэнли Камински, который ведет жизнь отшельника. Выясняется, что старик не так прост, как хочет казаться. Благодаря слежке молодой человек выясняет, что этот мужчина и есть тот самый герой с нечеловеческими способностями, пропавший два десятка лет назад. Между бывшим супергероем и школьником завязывается крепкая дружба.

Изрядно постаревший и утративший былую ловкость, Камински не планировал возвращаться в строй. Но когда над миром нависает очередная угроза, у супергероя не остается иного выбора.  

 

 

Это не первый опыт работы Сильвестра Сталлоне в супергеройском жанре. В 2017 году актер исполнил небольшую роль Стакара Огорда (Звездного ястреба) в сиквеле «Стражей галактики», а в 2021 году снялся в другом фильме Джеймса Гана «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Кроме того, в 1995 году Сталлоне воплотил образ культового Судьи Дредда из одноименной серии комиксов.

Помимо Сталлоне в фантастическом боевике снялись многочисленные звезды телесериалов: Мартин Старр («Кремниевая долина», «Хулиганы и ботаны»), Пилу Асбек («Игра престолов»), Даша Поланко («Оранжевый — хит сезона») и Мойзес Ариас («Ханна Монтана»). Подростка, сдружившегося с престарелым супергероем, сыграл Джейвон Уолтон, знакомый широкой аудитории по второстепенной роли Аштрэя из «Эйфории». «Самаритянин» — дебют молодого актера на большом экране.

Оригинальный сценарий написал Брэги Ф. Шут, известный по сюжетам к фильмам «Клаустрафобы» и «Время ведьм», а также мультсериалу «LEGO Ниндзяго». История была приобретена студией MGM совместно с Balboa Productions в 2019 году.

Съемки были запланированы на сентябрь 2019 года на территории Атланты, но стартовали лишь 26 февраля 2020 года. 14 марта производство приостановилось из-за пандемии COVID-19. Команда возобновила работу на площадке 8 октября.

В интервью Джулиус Эйвери признался, что давно мечтал поработать с героем боевиков 80-х в рамках кинокомикса. Постановщик отмечает, что персонажи Рокки и Рэмбо были настоящими супергероями задолго до возникновения киновселенных Marvel и DC.

Действие разворачивается спустя 20 лет после эпической битвы, в которой супергерой уничтожил суперзлодея. Правда, после схватки герой пропадает без вести. Через два десятилетия парнишка с окраины знакомится со стариком, живущим в доме напротив. Вскоре мальчик осознает, что пожилой мужчина — тот самый пропавший супергерой, а причина его исчезновения оказывается поистине шокирующей.

Год выпуска 2022
Премьера онлайн 25 августа 2022
Премьера в мире 25 августа 2022
Прокатчик UPI
Режиссер
Джулиус Эйвери
Джулиус Эйвери
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Мартин Старр
Мартин Старр
Мойзес Ариас
Мойзес Ариас
Даша Поланко
Даша Поланко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Самаритянин 1 постер
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На CinemaCon показали первые фрагменты из супергеройского фильма с Сильвестром Сталлоне «Самаритянин» Лента, снятая еще в прошлом ноябре, была отложена из-за пандемии и выйдет только через год.
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26 августа 2021 14:21
Сильвестр Сталлоне записал видео в честь окончания работы над фильмом «Самаритянин» Премьера состоится в 2021 году.
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18 ноября 2020 14:20
У Сильвестра Сталлоне есть идеи насчет продолжения культового боевика «Рокки» Только они не совсем про ринг.
Написать
5 мая 2020 16:42
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