Сердце дракона, 1996

Во время крестьянского восстания король-тиран Фрейн был убит, а его сын Эйнон серьезно ранен. Чтобы спасти наследника, мать Эйнона прибегает к помощи Драко, благородного дракона, и тот отдает ему частичку своего сердца. Несколько лет спустя Эйнон занимает место отца и проявляет себя еще более жестоким, чем он. Тогда его наставник, рыцарь Боуэн, клянется истребить всех драконов земли, чтобы отомстить за развращение своего молодого принца. Во время охоты на драконов Боуэн встречает Драко, но произошедшая между ними битва приводит к неожиданным последствиям…