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Сердце дракона Сердце дракона
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Dragonheart

Сердце дракона, 1996

1996 / США
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Во время крестьянского восстания король-тиран Фрейн был убит, а его сын Эйнон серьезно ранен. Чтобы спасти наследника, мать Эйнона прибегает к помощи Драко, благородного дракона, и тот отдает ему частичку своего сердца. Несколько лет спустя Эйнон занимает место отца и проявляет себя еще более жестоким, чем он. Тогда его наставник, рыцарь Боуэн, клянется истребить всех драконов земли, чтобы отомстить за развращение своего молодого принца. Во время охоты на драконов Боуэн встречает Драко, но произошедшая между ними битва приводит к неожиданным последствиям…

  • Согласно интервью на IGN, продюсеры фильма изначально выбрали Лиама Нисона на роль Боуэна, но студия сомневалась, что зрители примут его как героя боевика.
  • Деннис Куэйд сломал палец во время съемок сцены дуэли с Дэвидом Тьюлисом и последние две недели съемок провел в гипсовой повязке.
  • Создателями фильма было сделано более двухсот фотографий Шона Коннери с различными выражениями его лица, которые, наряду с записью его голоса, были использованы для того, чтобы Драко стал более похож на актера. 
  • Режиссер Роб Коэн хотел, чтобы фехтование Денниса Куэйда содержало элементы восточного стиля, поэтому его обучил японский фехтовальщик Киёси Ямасаки.

Чеpное сеpдце бьется в гpуди молодого коpоля Айтона, сеющего вокpуг себя беззаконие и зло. Наставник коpоля, рыцаpь Стаpого Завета Боyин, отпpавляется в пyть, чтобы найти и убить дpакона, котоpого он считает повинным в жестокости Айтона.

6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1996
Премьера в России 31 мая 1996
Премьера в мире 31 мая 1996
Возраст 12+
Режиссер
Роб Коэн
Роб Коэн
В ролях
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
Пит Постлетуэйт
Дина Мейер
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
Все актеры и съемочная группа
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Сердце дракона
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