Приключения Паддингтона 2, 2017

Режиссёром фильма «Приключения Паддингтона 2» стал Пол Кинг, снявший также и первую часть. В главных ролях снялись всё те же актёры: Хью Бонневиль («Аббатство Даунтон»), Бен Уишоу («Облачный атлас»), Джим Бродбент («Гарри Поттер и Принц-полукровка»), Салли Хокинс («Двойник»). Также к актёрскому составу присоединились Брендан Глисон («Рок-волна») и Хью Грант («Дневник Бриджит Джонс»).
Фильм «Приключения Паддингтона 2» продолжит историю милого медведя, прибывшего в Англию. В этот раз зрителей ждут новые герои: легендарный актёр, который хочет вернуть былую славу и авторитетный взломщик сейфов. Оба они окажутся в водовороте необчайных событий, главным героем которых станет Паддингтон - самый известный медведь в мире после Винни Пуха.
- В основе её сюжета фильма «Приключения Паддингтона 2» лежит всемирно известная серия книг для детей Майкла Бонда, которая издана тиражом более 35 миллионов копий на 40 языках
- Впервые читатели познакомились с этим персонажем в 1958 году, когда вышла книга Майкла Бонда «Медведь по имени Паддингтон»
- Производством картины занимается компания StudioCanal
- Первая часть «Приключения Паддингтона» на протяжении двух недель оставалась лидером проката и собрала в общей сумме 402 миллиона рублей. Среди картин независимых российских дистрибьюторов она стала самой кассовой зарубежной лентой 2015 года
- Первая часть картины была номинирована на несколько премий BAFTA, получила приз журнала Empire в номинации «Лучшая комедия» и собрала в международном прокате более $250 млн, став самым кассовым неамериканским семейным фильмом в истории
- Музыку к фильму написал лауреат «Оскара» Дарио Марианелли («Эверест», «Анна Каренина»)
- В Британии в 1975 году выходил мультсериал «Медведь Паддингтон», основанный на той же книге, что и фильм
- «Главным источником вдохновения для этой картины стал фильм «Мистер Смит едет в Вашингтон», - сообщает сценарист фильма
- Медведь Паддингтон в фильме говорит голосом Бена Уишоу
В антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.