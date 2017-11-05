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Приключения Паддингтона 2 Приключения Паддингтона 2
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Приключения Паддингтона 2, 2017

2017 / Великобритания / Франция
7.9 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Продолжение истории о самом милом медвежонке Паддингтоне
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром фильма «Приключения Паддингтона 2» стал Пол Кинг, снявший также и первую часть. В главных ролях снялись всё те же актёры: Хью Бонневиль («Аббатство Даунтон»), Бен Уишоу («Облачный атлас»), Джим Бродбент («Гарри Поттер и Принц-полукровка»), Салли Хокинс («Двойник»). Также к актёрскому составу присоединились Брендан Глисон («Рок-волна») и Хью Грант («Дневник Бриджит Джонс»).

Фильм «Приключения Паддингтона 2» продолжит историю милого медведя, прибывшего в Англию. В этот раз зрителей ждут новые герои: легендарный актёр, который хочет вернуть былую славу и авторитетный взломщик сейфов. Оба они окажутся в водовороте необчайных событий, главным героем которых станет Паддингтон - самый известный медведь в мире после Винни Пуха.

- В основе её сюжета фильма «Приключения Паддингтона 2» лежит всемирно известная серия книг для детей Майкла Бонда, которая издана тиражом более 35 миллионов копий на 40 языках

- Впервые читатели познакомились с этим персонажем в 1958 году, когда вышла книга Майкла Бонда «Медведь по имени Паддингтон»

- Производством картины занимается компания StudioCanal

- Первая часть «Приключения Паддингтона» на протяжении двух недель оставалась лидером проката и собрала в общей сумме 402 миллиона рублей. Среди картин независимых российских дистрибьюторов она стала самой кассовой зарубежной лентой 2015 года

- Первая часть картины была номинирована на несколько премий BAFTA, получила приз журнала Empire в номинации «Лучшая комедия» и собрала в международном прокате более $250 млн, став самым кассовым неамериканским семейным фильмом в истории

- Музыку к фильму написал лауреат «Оскара» Дарио Марианелли («Эверест», «Анна Каренина»)

- В Британии в 1975 году выходил мультсериал «Медведь Паддингтон», основанный на той же книге, что и фильм

- «Главным источником вдохновения для этой картины стал фильм «Мистер Смит едет в Вашингтон», - сообщает сценарист фильма

- Медведь Паддингтон в фильме говорит голосом Бена Уишоу

В антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.

7.9 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 20 января 2018
Премьера онлайн 24 декабря 2021
Премьера в мире 5 ноября 2017
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Пол Кинг
Пол Кинг
В ролях
Хью Грант
Хью Грант
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Джули Уолтерс
Джули Уолтерс
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Питер Капальди
Питер Капальди
Все актеры и съемочная группа
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Приключения Паддингтона 2 смотреть онлайн

Приключения Паддингтона 2
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Приключения Паддингтона
 
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Наша рецензия
Обаятельнейший медвежонок из Дремучего Перу возвращается на экраны кинотеатров. Первый фильм, основанный на серии книг Майкла Бонда, получился настолько трогательным и смешным, что с легкостью завоевал сердца зрителей и кинокритиков ‒ столько в нем было сконденсировано добра и незлобивого юмора. Нелегально прибывший в столицу Великобритании медвежонок искал новый дом в чужой стране, и удача оказалась на его стороне – Паддингтон встретил Браунов. При этом режиссер Пол Кинг снял фильм с…
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pavelbreus 22 января 2018, 01:04
Замечательный фильм! Дочери (11 лет) очень понравился! Мне (за 40) тоже.) Хью Грант - классный! Смотрите до самого конца! Когда уже титры пойдут, он будет петь и танцевать!
dk 20 января 2018, 19:01
Доброта этого кина зашкаливает. Уровень добра превышен чрезвычайно.
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77 голосов
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саундтрек фильма Приключения Паддингтона 2
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Съемки третьей части «Приключений Паддингтона» начнутся в конце текущего года Новостями поделился Бен Уишоу.
Написать
10 февраля 2022 16:29
Семейный фильм «Приключения Паддингтона 2» лишился стопроцентного рейтинга на Rotten Tomatoes Всему виной один негативный отзыв.
Написать
31 мая 2021 12:47
Третья часть «Приключений Паддингтона» официально запущена в производство Создатели обещают подойти к работе с тем же «предельным мастерством и вниманием», что и над первыми двумя картинами.
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18 февраля 2021 10:23
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