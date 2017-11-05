Приключения Паддингтона 2, 2017

- В основе её сюжета фильма «Приключения Паддингтона 2» лежит всемирно известная серия книг для детей Майкла Бонда, которая издана тиражом более 35 миллионов копий на 40 языках

- Впервые читатели познакомились с этим персонажем в 1958 году, когда вышла книга Майкла Бонда «Медведь по имени Паддингтон»

- Производством картины занимается компания StudioCanal

- Первая часть «Приключения Паддингтона» на протяжении двух недель оставалась лидером проката и собрала в общей сумме 402 миллиона рублей. Среди картин независимых российских дистрибьюторов она стала самой кассовой зарубежной лентой 2015 года

- Первая часть картины была номинирована на несколько премий BAFTA, получила приз журнала Empire в номинации «Лучшая комедия» и собрала в международном прокате более $250 млн, став самым кассовым неамериканским семейным фильмом в истории

- Музыку к фильму написал лауреат «Оскара» Дарио Марианелли («Эверест», «Анна Каренина»)

- В Британии в 1975 году выходил мультсериал «Медведь Паддингтон», основанный на той же книге, что и фильм

- «Главным источником вдохновения для этой картины стал фильм «Мистер Смит едет в Вашингтон», - сообщает сценарист фильма

- Медведь Паддингтон в фильме говорит голосом Бена Уишоу