Лука, 2021

Снят режиссером Энрико Касаросой, который был номинирован на премию «Оскар» за свой первый анимационный короткометражный фильм «Луна».

Это первая полнометражная картина режиссера Энрико Касаросы.

Это первый фильм Энрико Касаросы, снятый для студии Pixar.

Многие фанаты уже нашли в «Луке» огромное количество отсылок к фильму «Зови меня свои именем». Мало того, что описание анимационной картины от студии Disney во многом совпадает с сюжетом художественного фильма, так еще и название носит то же имя, что и у режиссера драмы 2017 года Луки Гуаданьино.

Релиз фильма «Лука» назначен на 18 июня 2021 года. Однако дата может быть изменена в будущем.

Третий анимационный фильм студии Disney, который выйдет 18 июня, после «Тарзана» (1999) и «Истории игрушек 3» (2010).

Полное имя главного героя – Лука Портороссо, что является отсылкой к фильму японского режиссера Хаяо Миядзаки «Порко Россо» студии Ghibli, которому картина отдает дань уважения.

Фильм будет посвящен памяти итальянского композитора Эннио Морриконе.

Первоначально режиссер Энрико Касароса очень хотел, чтобы легендарный Эннио Морриконе выступил композитором картины, так как является большим поклонником его музыкального творчества, однако, к сожалению, Морриконе скончался прежде, чем Касароса смог попросить его о помощи в создании саундтрека.

Это восьмой фильм Pixar, в оригинальном названии которого есть всего одно слово, после «Рататуя» (2007), «Тачек» (2006), «Вверх» (2009), «Храброй сердцем» (2012), «Тайны Коко» (2017), «Вперёд» (2020) и «Души» (2020).