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Лука Лука
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Luca

Лука, 2021

2021 / США
8.8 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Яркий мультфильм Pixar о приключениях двух друзей в итальянском городке
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После серии сиквелов, в числе которых были такие картины, как «В поисках Дори», «Тачки 3», «Суперсемейка 2» и «История игрушек 4», студия Pixar возвращается к производству своих оригинальных картин.

Американский анимационный 3D фильм от номинанта на премию «Оскар», итальянского режиссера Энрико Касаросы и продюсера неоднозначного проекта «Тачки 3» Андреи Уоррен расскажет необыкновенную историю детства и взросления одного мальчика по имени Лука, который проживает в прекрасном маленьком городке на берегу Итальянской Ривьеры. Здесь подросток проведет незабываемое лето в своей жизни, наполненное искренней детской дружбой, беззаботными прогулками под палящим солнцем, мороженым «джелато», ароматной итальянской пастой и захватывающими поездками на скутере. Главный герой познакомится с неожиданным персонажем и приобретет нового лучшего друга, вместе с которым ему предстоит разделить удивительные события. Однако вскоре выяснится, что их совместному веселью и крепкой дружбе может угрожать глубоко спрятанная тайна Луки. Кто бы мог подумать, что на самом деле он является морским чудовищем из другого, неизвестного нам мира, скрывающегося прямо под поверхностью воды. Очень личная для режиссера Энрико Касаросы история, вдохновленная творчеством Хаяо Миядзаки, студией Ghibli и японской анимацией, расскажет о детской дружбе, красоте и очаровании солнечного итальянского побережья и, конечно же, о захватывающих летних приключениях, которые коренным образом изменят жизнь Луки и его новоиспеченного друга.

Снят режиссером Энрико Касаросой, который был номинирован на премию «Оскар» за свой первый анимационный короткометражный фильм «Луна».

Это первая полнометражная картина режиссера Энрико Касаросы.

Это первый фильм Энрико Касаросы, снятый для студии Pixar. 

Многие фанаты уже нашли в «Луке» огромное количество отсылок к фильму «Зови меня свои именем». Мало того, что описание анимационной картины от студии Disney во многом совпадает с сюжетом художественного фильма, так еще и название носит то же имя, что и у режиссера драмы 2017 года Луки Гуаданьино. 

Релиз фильма «Лука» назначен на 18 июня 2021 года. Однако дата может быть изменена в будущем.

Третий анимационный фильм студии Disney, который выйдет 18 июня, после «Тарзана» (1999) и «Истории игрушек 3» (2010).

Полное имя главного героя – Лука Портороссо, что является отсылкой к фильму японского режиссера Хаяо Миядзаки «Порко Россо» студии Ghibli, которому картина отдает дань уважения. 

Фильм будет посвящен памяти итальянского композитора Эннио Морриконе.

Первоначально режиссер Энрико Касароса очень хотел, чтобы легендарный Эннио Морриконе выступил композитором картины, так как является большим поклонником его музыкального творчества, однако, к сожалению, Морриконе скончался прежде, чем Касароса смог попросить его о помощи в создании саундтрека.

Это восьмой фильм Pixar, в оригинальном названии которого есть всего одно слово, после «Рататуя» (2007), «Тачек» (2006), «Вверх» (2009), «Храброй сердцем» (2012), «Тайны Коко» (2017), «Вперёд» (2020) и «Души» (2020).

Свои незабываемые каникулы, в которых есть место и домашней пасте, и мороженому, и бесконечным поездкам на мопеде, мальчик по имени Лука проводит в красивом приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере. Ни одно приключение Луки не обходится без участия его нового лучшего друга, и беззаботность отдыха омрачает только лишь тот факт, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок.

8.8 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 17 июня 2021
Премьера онлайн 17 июня 2021
Премьера в мире 17 июня 2021
Возраст 6+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Энрико Касароса
Энрико Касароса
В ролях
Джейкоб Тремблэ
Джейкоб Тремблэ
Майя Рудольф
Майя Рудольф
Джек Дилан Грейзер
Джек Дилан Грейзер
Джим Гэффиган
Джим Гэффиган
Все актеры и съемочная группа
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Лука
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Наша рецензия
Еще пять лет назад выпуск сиквелов своих популярных анимационных картин позволил Pixar заработать кучу денег. Тогда мы следили за приключениями рыбки Дори, чуть погодя смотрели, как семейка Парр снова спасает мир, и наконец наблюдали за возвращением Шерифа Вуди и Базза Лайтера в четвертой части «Истории игрушек». Да, между этими уже известными нам героями мелькали поистине впечатляющие проекты («Головоломка», «Тайна Коко»), однако именно с 2020 года студия…
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User 29 июня 2021, 15:58
Очень понравился, смотрела с удовольствием,а дочка 6 лет, сильно переживала за героев, что аж сидеть спокойно не могла🙂. Очень добрый мульт!
ඏᏣɮūнҝ@★Ώёηηɑඏ 28 июня 2021, 16:09
У Пиксара все мульты зачёт
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77 голосов
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«Дюна», «Круэлла», «Аллея кошмаров»: объявлены номинанты на премию Гильдии художников-постановщиков США Торжественная церемония вручения премии состоится 5 марта.
Написать
25 января 2022 15:34
«Лука» стал самым просматриваемым фильмом на стриминге по итогам 2021 года За просмотром анимационной ленты зрители провели более 10 млрд минут.
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24 января 2022 13:27
Сотрудники Pixar «крайне разочарованы» решением Disney лишить мультфильм «Я краснею» театрального проката Они надеялись на возвращение на большой экран. 
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12 января 2022 10:50
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