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Постер фильма Покемон Фильм: Дженесект и возрождённая легенда
5.4
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5.4

Покемон Фильм: Дженесект и возрождённая легенда

, 2013
Gekijouban Pokketto monsutâ Besuto uisshu: Shinsoku no Genosekuto Myûtsû kakusei
Япония / приключения, фантастика, фэнтези, аниме / 18+
Постер фильма Покемон Фильм: Дженесект и возрождённая легенда
5.4

О фильме

Сатоши готовится к новому турниру, где парню необходимо получить набор новых значков. В этот раз в противостоянии монстров покемоны мальчика оказываются куда слабее своих противников. Чтобы вернуться на арену, Сатоши предстоит провести множество тяжелых тренировок со своими верными покемонами, для того чтобы вместе одолеть противников.

В ролях

Сара Наточенни
Ash Ketchum
Эйлин Стивенс
Iris
Джейсон Гриффит
Cilan
Кайзи Роджерс
Axew
Мишель Кнотц
Jessie
Мишель Кнотц
Jessie
Джимми Картер Каткарт
Meowth
Джимми Картер Каткарт
Meowth
Джимми Картер Каткарт
Meowth
Джимми Картер Каткарт
Meowth
Якоб Пак
Eric
Якоб Пак
Eric
Режиссер Кунихико Юяма
Сценарист Хидеки Сонода, Сатоси Тадзири, Дзюнъити Масуда, Кэн Сугимори
Композитор Синдзи Миядзаки
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 13 июля 2013
Дата выхода
18 июля 2014 Германия
19 октября 2013 Испания
11 июля 2014 Канада
8 августа 2014 Португалия
9 января 2014 Южная Корея
13 июля 2013 Япония
Сборы в мире $32 293 377
Производство East Japan Marketing & Communications Inc., GAME FREAK Inc., Oriental Light and Magic (OLM)
Другие названия
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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