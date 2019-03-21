Пришелец из сказки, 2019

Парочке детишек удается открыть портал в иное измерение. Сквозь пространство и время в наш мир попадает Эдди — мелкий преступник из сказочной страны Обливио. По следу беглеца идут кровожадные охотники за головами. Подростки отправляются в незабываемое приключение!

Франек и Иза — дети из современной Польши. В отличие от одноклассников, они еще не утратили веру в чудеса. Брат и сестра с нетерпением ждут Новый год в надежде, что их заветная мечта исполнится. Больше всего на свете ребята хотят встретиться с героями из любимой сказки. Желание волшебным образом исполняется!

В их руках оказывается устройство, способное доказать факт существования страны Обливио. Об этом месте сложено немало легенд. Теперь, благодаря усилиям двух подростков, миф становится былью. Через образовавшийся на заброшенном складе портал в реальность попадает пришелец. Выясняется, что эксцентричного гостя зовут Эдди. Он — мелкий аферист, наживший немало врагов. Инопланетянин с внешностью рок-звезды нуждается в помощи Франека и Изы, ведь по его следу идет целая армия наемников. Охотники за головами получили приказ поймать Эдди. И неважно, будет он доставлен живым или мертвым.

Детишки и их необычный приятель пускаются в бега. Попав в самое сердце столицы, они ставят на уши целый город. Погоня разворачивается в канун новогодних праздников. А это значит, что сегодня сбудутся самые заветные желания. Чем обернется столкновение поляков со сказочными персонажами? Удастся ли Франеку и Изе спасти родной город от вооруженных охотников?