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Пришелец из сказки Пришелец из сказки
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Władcy przygód. Stąd do Oblivio

Пришелец из сказки, 2019

2019 / Польша
5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Польское семейное фэнтези о путешествиях в другие миры
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Парочке детишек удается открыть портал в иное измерение. Сквозь пространство и время в наш мир попадает Эдди — мелкий преступник из сказочной страны Обливио. По следу беглеца идут кровожадные охотники за головами. Подростки отправляются в незабываемое приключение!

Франек и Иза — дети из современной Польши. В отличие от одноклассников, они еще не утратили веру в чудеса. Брат и сестра с нетерпением ждут Новый год в надежде, что их заветная мечта исполнится. Больше всего на свете ребята хотят встретиться с героями из любимой сказки. Желание волшебным образом исполняется!

В их руках оказывается устройство, способное доказать факт существования страны Обливио. Об этом месте сложено немало легенд. Теперь, благодаря усилиям двух подростков, миф становится былью. Через образовавшийся на заброшенном складе портал в реальность попадает пришелец. Выясняется, что эксцентричного гостя зовут Эдди. Он — мелкий аферист, наживший немало врагов. Инопланетянин с внешностью рок-звезды нуждается в помощи Франека и Изы, ведь по его следу идет целая армия наемников. Охотники за головами получили приказ поймать Эдди. И неважно, будет он доставлен живым или мертвым.

Детишки и их необычный приятель пускаются в бега. Попав в самое сердце столицы, они ставят на уши целый город. Погоня разворачивается в канун новогодних праздников. А это значит, что сегодня сбудутся самые заветные желания. Чем обернется столкновение поляков со сказочными персонажами? Удастся ли Франеку и Изе спасти родной город от вооруженных охотников?

 

«Пришелец из Сказки» — второй фильм польского режиссера Томаша Шафраньски, попавший в международный прокат. До этого кинематографист снял криминальную комедию «Без паники, с намеком на истерику» (2016). Главную роль в нем исполнил Стивен Болдуин («Подозрительные лица», «Трое»). 

Это не первый опыт работы Шафраньски в семейном жанре: в 2015 году он создал комедию «Клуб бродяг».

Источником вдохновения для образа Эдди послужил культовый музыкант Элвис Пресли. У короля рок-н-ролла авторы позаимствовали не только прическу и стиль одежды, но и манеру поведения.

Роль Франека исполнил 11-летний польский блогер Шимон Радзимерски. Он прославился в качестве путешественника, записывающего свои достижения на камеру. Известность пришла к юноше в шестилетнем возрасте, когда он осуществил недельный поход в новозеландском парке Тонгариро, известном как «Мордор». Также мальчик является автором книг «Журнал искателя приключений. Экстремальное Борнео» и «Эфиопия. У подножия горы огня». Вместе с борнейской организацией Kompakh Радзимерски создал экологический и образовательный проект, цель которого — привлечь молодежь из калимантанских деревень к защите тропических лесов и исчезающих видов животных.

Прежде Радзимерски появлялся в дилогии «Женщины мафии».

Музыку к фильму написал американец Фред Эмори Смит. До этого выпускник музыкального колледжа Беркли уже работал с Шафраньски над «Клубом бродяг». В США молодой композитор писал саундтрек к американскому фильму ужасов «Нерон». 

Бюджет кинокартины составил 1 200 000 евро.

Одна случайная встреча, попытка похищения, сумасшедший полет на собственноручно построенной машине и побег от Охотников за головами из Обливио — разве это не звучит как обыкновенный день из жизни обыкновенного подростка? Франек и Иза — главные герои фильма — обнаруживают, что не надо быть супергероем, чтобы пережить суперприключение. Запуская таинственный граммофон, они случайно приводят к земному формату Эдди — беглеца из страны Обливио. Таким образом, они навлекут на себя гнев Охотников за головами, которые любой ценой буду стремиться наказать беглеца: они, не задумываясь, «деатоминизируют» каждого, кто встанет на их пути. Удастся ли Франеку и Изе спасти Эдди? Выдержит ли их дружба, несмотря на проблемы, которые ждут их на этом пути.

5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 1 апреля 2021
Премьера в мире 21 марта 2019
Возраст 12+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Томаш Шафраньски
Томаш Шафраньски
В ролях
Камила Буяльска
Камила Буяльска
Алиция Домбровска
Алиция Домбровска
Вероника Качмарчик
Вероника Качмарчик
Шимон Радзимерски
Шимон Радзимерски
Мачей Маковски
Мачей Маковски
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Постер фильма Пришелец из сказки 3 постера
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Пришелец из сказки
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за 1 рубль
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Франек — непоседливый школьник, который постоянно что-то изобретает и конструирует. Испытания очередного летательного аппарата сводят его с девочкой Изкой, готовой помогать новому другу в любых безумных начинаниях. Но почти сразу их сотрудничество выходит из-под контроля, и подростки попадают в пугающий особняк на окраине города. Из-за врожденного любопытства школьники не спешат покинуть это зловещее место, а начинают его исследовать и случайно открывают портал в другое измерение. Первым…
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