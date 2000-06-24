Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Грязные деньги» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Приключения Рокки и Буллвинкля
4.7
Киноафиша Фильмы Приключения Рокки и Буллвинкля
4.7

Приключения Рокки и Буллвинкля

, 2000
The Adventures of Rocky & Bullwinkle
США, Германия / фэнтези, приключения, комедия, семейный / 18+
Постер фильма Приключения Рокки и Буллвинкля
4.7

О фильме

Двое злодеев времен «холодной войны», злые шпионы из Поттсильвании Борис Баденов и Наташа Фаталь объединяют свои усилия с современным медиа-магнатом — Бесстрашным Лидером, который строит коварные планы завоевания мира. Не в силах справиться со злодеями, ФБР призывает на помощь бесстрашную парочку — говорящего лося Буллвинкля и летающую белку Рокки.

В основу ленты положен популярный телевизионный мультсериал 60-х годов. Роберт Де Ниро всегда был большим его поклонником, и поэтому производство картины осуществила его кинокомпания Tribeca Prods., а сам он не только исполнил одну из ролей, но и выступил в качестве продюсера.

В ролях

Рене Руссо
Рене Руссо
Джейсон Александр
Джейсон Александр
Пайпер Перабо
Пайпер Перабо
Рэнди Куэйд
Рэнди Куэйд
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Джун Форэй
Режиссер Дес МакАнуфф
Сценарист Кеннет Лонерган, Джей Уорд
Композитор Марк Мазерсбо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2000
Премьера онлайн 4 января 2001
Премьера в мире 24 июня 2000
Дата выхода
24 июня 2000 Россия 12+
11 января 2001 Австралия
30 июня 2000 Бельгия AL
13 октября 2000 Бразилия L
9 февраля 2001 Великобритания U
16 ноября 2000 Гонконг
21 марта 2001 Израиль
5 февраля 2001 Ирландия
6 октября 2000 Испания
20 июля 2001 Италия
24 июня 2000 Казахстан
20 октября 2000 Мексика
4 января 2001 Новая Зеландия
11 мая 2001 Польша
23 февраля 2001 Португалия
30 июня 2000 США
24 июня 2000 Украина
22 ноября 2000 Франция
4 января 2001 Чехия U
MPAA PG
Бюджет $76 000 000
Сборы в мире $35 134 820
Производство Capella International, KC Medien, Tribeca Productions
Другие названия
The Adventures of Rocky and Bullwinkle, The Adventures of Rocky & Bullwinkle, Las aventuras de Rocky y Bullwinkle, As Aventuras de Alceu e Dentinho, As Aventuras de Rocky e Bullwinkle, Aventurile lui Rocky si Bullwinkle, Die Abenteuer von Rocky und Bullwinkle, Le avventure di Rocky e Bullwinkle, Les aventures de Rocky & Bullwinkle, Les aventures de Rocky et Bullwinkle, Les aventures de Rocky i Bullwinkle, Rocky & Bullwinkle på eventyr, Rocky és Bakacsin kalandjai, Rocky i Bullwinkle, Rocky i łoś Superktoś, Rocky och Bullwinkle på äventyr, Rocky ve Bullwinkle'in Maceraları, Rockyn ja Bullwinklen seikkailut, Rokio ir Bulvinkio nuotykiai, The Rocky & Bullwinkle Movie, The Rocky and Bullwinkle Movie, Treles peripeteies sti Loxolandi, Τρελές περιπέτειες στη Λοξολάνδη, Τρελές περιπέτειες των Rocky & Bullwinkle, Пригоди Роккі та Бульвінкля, Приключения Рокки и Буллвинкля, Приключенията на Роки и Булуинкъл, ロッキー＆ブルウィンクル, 鹿兄鼠弟

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 11 голосов
4.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Fearless Leader Никогда раньше не было способа реально уничтожить мультипликационного персонажа — до сих пор.
Pottsylvanian scientist А как насчёт фильма «Кто подставил кролика Роджера?»
Fearless Leader ЗАТКНИСЬ! ЭТО СОВСЕМ ДРУГОЕ!
[пауза]
Fearless Leader Никогда раньше не было способа реально уничтожить мультипликационного персонажа — до сих пор.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Приключения Рокки и Буллвинкля

Кошки против собак 3: Лапы, объединяйтесь
Кошки против собак 3: Лапы, объединяйтесь фэнтези, комедия, семейный, боевик
2020, США
4.0
Папина дочка
Папина дочка приключения, семейный, комедия
2008, США
6.0
Крошка из Беверли-Хиллз
Крошка из Беверли-Хиллз комедия, приключения
2008, США
5.0
Толстяк Альберт
Толстяк Альберт комедия, семейный, фэнтези
2004, США
4.0
Флинтстоуны в Вива Рок-Вегасе
Флинтстоуны в Вива Рок-Вегасе комедия, семейный
2000, США
4.0
102 далматинца
102 далматинца комедия, семейный
2000, США
5.0
Невероятные приключения динозаврика Барни
Невероятные приключения динозаврика Барни фэнтези, драма, комедия, приключения
1998, Канада / США
3.0
Карапузы
Карапузы приключения, семейный, анимация
1998, США
5.0
Бадди
Бадди приключения, комедия, драма
1997, США
4.0
Дедушка легкого поведения
Дедушка легкого поведения комедия
2015, США
6.0
Дедушка НЕлегкого поведения
Дедушка НЕлегкого поведения комедия, семейный
2020, США
6.0
Стажер
Стажер комедия
2015, США
7.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вверх по волшебному дереву
Вверх по волшебному дереву
2025, США, приключения, семейный
Своя в доску
Своя в доску
2026, Россия, комедия
Семь вёрст до рассвета
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Чёрный Двор в кино
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
Ждун 2
Ждун 2
2026, Россия, комедия, семейный
Опасные отношения
Опасные отношения
2026, США / Канада, триллер, боевик, комедия
Лью подсолнечное масло в ведро с песком, везу на дачу – экономлю тысячи рублей: соседи сперва не понимали – теперь повторяют
Больше не допускаю этих ошибок при жарке шашлыка — и он всегда получается сочным: последние 10 минут перед подачей решают все
Кухонный фартук из плитки — уже прошлый век: 9 стильных идей, которые выглядят дороже и современнее, а еще защищают от жира и грязи
Этот сериал со звездой НТВ сняли с эфира после 6-й серии — и зрители тут же взорвались: «Мы смотрим, нам нравится!»
Только одна серия «Игры престолов» сумела собрать у экранов одновременно 19,3 миллиона зрителей — мир буквально замер (и я тоже)
«Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу»... и вы тоже: угадайте точные цитаты из «Семнадцати мгновений весны» (тест)
«Юмор — огонь!»: этот советский фильм молодежь назвала лучшим из лучших — «Москва слезам не верит» не попала даже в топ-3
«Шел мимо, дай, думаю, тест пройду»: вспомните, каких из 5 цитат не было в «Афоне»
«Засосало мещанское болото» — этот «дачный» тест не для дилетантов: только знатоки советского кино пройдут его на 5/5
«Соло прокачка» приближается к уникальному рекорду Crunchyroll: всяким «Атакам титанов» с «Ван Писами» до Сон Джин-у – как до Луны
18 серий чистого напряжения — а вы наверняка не видели этот ирландский детектив: «когда кажется, что секретов не осталось, всплывают новые»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше