Двое злодеев времен «холодной войны», злые шпионы из Поттсильвании Борис Баденов и Наташа Фаталь объединяют свои усилия с современным медиа-магнатом — Бесстрашным Лидером, который строит коварные планы завоевания мира. Не в силах справиться со злодеями, ФБР призывает на помощь бесстрашную парочку — говорящего лося Буллвинкля и летающую белку Рокки.

В основу ленты положен популярный телевизионный мультсериал 60-х годов. Роберт Де Ниро всегда был большим его поклонником, и поэтому производство картины осуществила его кинокомпания Tribeca Prods., а сам он не только исполнил одну из ролей, но и выступил в качестве продюсера.