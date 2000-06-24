Двое злодеев времен «холодной войны», злые шпионы из Поттсильвании Борис Баденов и Наташа Фаталь объединяют свои усилия с современным медиа-магнатом — Бесстрашным Лидером, который строит коварные планы завоевания мира. Не в силах справиться со злодеями, ФБР призывает на помощь бесстрашную парочку — говорящего лося Буллвинкля и летающую белку Рокки.
В основу ленты положен популярный телевизионный мультсериал 60-х годов. Роберт Де Ниро всегда был большим его поклонником, и поэтому производство картины осуществила его кинокомпания Tribeca Prods., а сам он не только исполнил одну из ролей, но и выступил в качестве продюсера.
|24 июня 2000
|Россия
|12+
|11 января 2001
|Австралия
|30 июня 2000
|Бельгия
|AL
|13 октября 2000
|Бразилия
|L
|9 февраля 2001
|Великобритания
|U
|16 ноября 2000
|Гонконг
|21 марта 2001
|Израиль
|5 февраля 2001
|Ирландия
|6 октября 2000
|Испания
|20 июля 2001
|Италия
|24 июня 2000
|Казахстан
|20 октября 2000
|Мексика
|4 января 2001
|Новая Зеландия
|11 мая 2001
|Польша
|23 февраля 2001
|Португалия
|30 июня 2000
|США
|24 июня 2000
|Украина
|22 ноября 2000
|Франция
|4 января 2001
|Чехия
|U