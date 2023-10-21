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Постер фильма Где ты, Рождество?
6.7
Киноафиша Фильмы Где ты, Рождество?
6.7

Где ты, Рождество?

, 2023
Where Are You, Christmas?
США / фэнтези / 18+
Постер фильма Где ты, Рождество?
6.7

В ролях

Линдси Фонсека
Линдси Фонсека
Addy
Джули Уорнер
Sharon
Michael Rady
Hunter
Джим О’Хейр
Джим О’Хейр
Nick
Крис Карфиззи
Andrew David Bridges
Connor
Mandi Masden
Dana
Melanie Sutrathada
Sienna
Mitch Poulos
Dr. Rago
Alvin Keith
Mayor Matt
Joanna Carpenter
Suma
Режиссер Дастин Рикерт
Сценарист Майкл Рейш, Timothy Kuryak
Композитор Kara Talve
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 21 октября 2023
Премьера в мире 21 октября 2023
Производство Hallmark Media, Synthetic Cinema International
Другие названия
Where Are You, Christmas?, ¿Dónde estás, Navidad?, Gde je nestao Božić?, Gdje si, Božiću?, Hol vagy, Karácsony?, Noël a disparu !, Noël a disparu!, Un Natale in bianco e nero, Где ты, Рождество?, 聖誕在何處

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 4 октября 2023

Отзывы о фильме

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