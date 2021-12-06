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Давид и эльфы
Dawid i Elfy
Давид и эльфы, 2021
2021 / Польша
5.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Жанр:
комедия
семейный
фэнтези
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5.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
6 декабря 2021
Премьера в мире
6 декабря 2021
Стрим-сервис
Netflix
Режиссер
Михал Рогальски
В ролях
Киприан Грабовски
Якуб Заяц
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Новости о фильме
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8 декабря 2021 19:08
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