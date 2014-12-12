Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Снежная Королева 2: Перезаморозка Снежная Королева 2: Перезаморозка
Киноафиша Фильмы Снежная Королева 2: Перезаморозка

Снежная Королева 2: Перезаморозка, 2014

2014 / Россия
6.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Прошел год после того, как Снежная королева была побеждена Гердой. Тролль Орм разморозил своих собратьев и теперь живет со своей бабушкой Розой и домашним белым хорьком Герды, Лутой. Орм дает клятву на озере Гао никогда больше не лгать, и с этого момента его отражение оживает и начинает манипулировать героем, заставляя делать неправильные вещи, включая ложь. После того, как Орма увольняют после оскорбления рыцаря, ему приходится принять участие в рыцарском турнире. Герда, которая прибывает в деревню со своим братом Каем, подслушивает ложь Орма, что приводит к ссоре между ними. Сможет ли Орм восстановить доверие своих друзей?

  • Герои англоязычной версии фильма заговорят голосами Шона Бина, Шарлто Копли, Беллы Торн, Изабель Фурман и других голливудских актеров.
  • После «Снежной королевы» продюсеры и творческая команда Wizart Animation решили продолжить историю. Прорыва оригинального фильма убедил сценаристов написать продолжение. Режиссером стал Алексей Цицилин, оператор первой части фильма. 
  • Сценарий продолжения написали Цицилин и продюсер Владимир Николаев. Они были вдохновлены классической сказкой Ганса Христиана Андерсена и сосредоточены на том, чтобы представить захватывающий сюжет, следующий за первым фильмом. 
  • Главные герои стали даже более реалистичными, чем в оригинале. Каждый персонаж мультфильма из почти 80 миллионов пикселей. На создание всего этого мультфильма потребовалось бы 997 лет, если бы он производился на одном компьютере.

Тщеславный тролль Орм давно мечтает о лаврах героя, и наконец получает этот шанс: северный ветер грозит миру вечной зимой и похищает Марибель. Рука принцессы и королевство троллей достанутся тому, кто вызволит ее из снежного плена. Однажды Орм победил зиму с помощью друзей, теперь он хочет действовать в одиночку. На нем доспехи из сковородок, за ним – отряд трусливых троллей, а впереди – опасный путь к замку Снежной королевы. Но, к счастью, друзья не помнят обид: храбрая Герда, застенчивый Кай, удалая Альфида и весёлая Лута не бросят Орма в беде. А значит их ждут невероятные приключения!

6.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 12 декабря 2014
Премьера в мире 12 декабря 2014
Возраст 0+
Прокатчик Bazelevs Distribution
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Алексей Цицилин
Алексей Цицилин
В ролях
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Нюша
Нюша
Анна Хилькевич
Анна Хилькевич
Александр Гудков
Александр Гудков
Александр Уман
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Снежная королева: Зазеркалье
Снежная королева: Зазеркалье (2019)
7.243243
Снежная королева 3: огонь и лед
Снежная королева 3: огонь и лед (2016)
6.8846154
Снежная королева
Снежная королева (2012)
6.5625
Мультфильм находится в подборках
Фильмы про магию Фильмы про магию
Мультфильмы для девочек Мультфильмы для девочек
Мультфильмы про зиму Мультфильмы про зиму
Постер мультфильма Снежная Королева 2: Перезаморозка 8 постеров
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Снежная Королева 2: Перезаморозка смотреть онлайн

Снежная Королева 2: Перезаморозка
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Снежная королева: Зазеркалье
 
Снежная королева 3: огонь и лед
 
Снежная королева
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
16 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек мультфильма Снежная Королева 2: Перезаморозка
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
«Защитники» лидируют в зарубежном прокате среди российских фильмов Фонд кино собрал совокупные данные по прокату российских фильмов за рубежом, сообщают «Ведомости». Среди отечественных фильмов, вышедших в прокат вне России, самую большую сумму удалось
Написать
2 марта 2018 03:41
«Волки и Овцы» и «Снежную Королеву» покажут в Греции, Франции и Южной Корее Компания Wizart продолжает заключать сделки на кинорынке Marche du Film в Каннах, который проходит в рамках 70-го Международного Каннского кинофестиваля с 17 по 26 мая. Новые контракты были заключены
Написать
19 мая 2017 14:44
"Снежная Королева 2" в Бразилии: вторая часть франшизы превзошла результаты "Снежной Королевы" По итогам четырех недель проката анимационный фильм Wizart "Снежная Королева 2" посмотрело в 3 раза больше зрителей, чем в 2013 году первую часть франшизы. Стартовавшая в прошедший уик-энд в
Написать
9 декабря 2015 00:00
Все новости мультфильма
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
трейлер 2
Трейлер 2
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Приложение киноафиши