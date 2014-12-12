Снежная Королева 2: Перезаморозка, 2014

Прошел год после того, как Снежная королева была побеждена Гердой. Тролль Орм разморозил своих собратьев и теперь живет со своей бабушкой Розой и домашним белым хорьком Герды, Лутой. Орм дает клятву на озере Гао никогда больше не лгать, и с этого момента его отражение оживает и начинает манипулировать героем, заставляя делать неправильные вещи, включая ложь. После того, как Орма увольняют после оскорбления рыцаря, ему приходится принять участие в рыцарском турнире. Герда, которая прибывает в деревню со своим братом Каем, подслушивает ложь Орма, что приводит к ссоре между ними. Сможет ли Орм восстановить доверие своих друзей?
Тщеславный тролль Орм давно мечтает о лаврах героя, и наконец получает этот шанс: северный ветер грозит миру вечной зимой и похищает Марибель. Рука принцессы и королевство троллей достанутся тому, кто вызволит ее из снежного плена. Однажды Орм победил зиму с помощью друзей, теперь он хочет действовать в одиночку. На нем доспехи из сковородок, за ним – отряд трусливых троллей, а впереди – опасный путь к замку Снежной королевы. Но, к счастью, друзья не помнят обид: храбрая Герда, застенчивый Кай, удалая Альфида и весёлая Лута не бросят Орма в беде. А значит их ждут невероятные приключения!