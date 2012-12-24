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Die Vampirschwestern

Семейка вампиров, 2012

2012 / Германия
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

В один прекрасный солнечный день посреди тихой улицы городка Биндбург останавливается фургон с мебелью. Оттуда появляются четыре странные фигуры: отец, мать и две 12-тилетние девочки. Мама выглядит вполне нормально, но остальные слишком бледные и одеты чрезвычайно странно. Это мистер и миссис Цепеш с двумя дочерьми. Мама – человек, отец – вампир, а девочки – не только наполовину вампиры, но и двойняшки. Прожив 12 лет в Трансильвании, семья переезжает в Германию, чтобы угодить матери.

Девочкам придется привыкать к жизни обычного человека: ходить в школу, носить темные очки, наносить плотный слой солнцезащитного крема. Но что хуже всего, у них нет друзей, и они должны быть предельно осторожны, чтобы не выдать свою тайну, иначе вся семья окажется в опасности...

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 31 октября 2013
Премьера в мире 24 декабря 2012
Возраст 12+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Вольфганг Гроос
Вольфганг Гроос
В ролях
Марта Мартин
Кристиана Пауль
Кристиана Пауль
Стипе Эрчег
Михаэль Кесслер
Рихи Мюллер
Все актеры и съемочная группа
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Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
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