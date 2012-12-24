Семейка вампиров, 2012

В один прекрасный солнечный день посреди тихой улицы городка Биндбург останавливается фургон с мебелью. Оттуда появляются четыре странные фигуры: отец, мать и две 12-тилетние девочки. Мама выглядит вполне нормально, но остальные слишком бледные и одеты чрезвычайно странно. Это мистер и миссис Цепеш с двумя дочерьми. Мама – человек, отец – вампир, а девочки – не только наполовину вампиры, но и двойняшки. Прожив 12 лет в Трансильвании, семья переезжает в Германию, чтобы угодить матери.

Девочкам придется привыкать к жизни обычного человека: ходить в школу, носить темные очки, наносить плотный слой солнцезащитного крема. Но что хуже всего, у них нет друзей, и они должны быть предельно осторожны, чтобы не выдать свою тайну, иначе вся семья окажется в опасности...