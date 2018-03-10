Сага о чудовище. Сумерки, 2018

Фридрих Боэм решил не ограничиваться должностями продюсера и сценариста и пересел в режиссерское кресло. Для своего первого фильма новый режиссер пригласил одну из самых запоминающихся эльфиек в мире кино Лив Тайлер («Властелин колец», «Девушка из Джерси»), а также Бел Паули («Лондонские каникулы», «Обход»), Брэд Дуриф («Дюна», «Невеста Чаки») и Джеймс ЛеГрос («Кровавый четверг», «Милдред Пирс»).

Жизнь Анны - настоящая сказка, правда, очень уж страшная. Анне всего 16 лет и большую часть из них она провела под защитой надежных стен, ведь за ними обитает чудовищный монстр, который ищет и пожирает детей. Во всяком случае, именно так говорит Анне ее воспитатель. Но когда девочка узнает правду и понимает, что свобода не несет в себе ничего страшного - все самое страшное и начинает происходить.