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Сага о чудовище. Сумерки Сага о чудовище. Сумерки
Киноафиша Фильмы Сага о чудовище. Сумерки
Wildling

Сага о чудовище. Сумерки, 2018

2018 / США
5.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Фильм ужасов с Лив Тайлер о таинственной девушке, которая растет взаперти
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фридрих Боэм решил не ограничиваться должностями продюсера и сценариста и пересел в режиссерское кресло. Для своего первого фильма новый режиссер пригласил одну из самых запоминающихся эльфиек в мире кино Лив Тайлер («Властелин колец», «Девушка из Джерси»), а также Бел Паули («Лондонские каникулы», «Обход»), Брэд Дуриф («Дюна», «Невеста Чаки») и Джеймс ЛеГрос («Кровавый четверг», «Милдред Пирс»).

Жизнь Анны - настоящая сказка, правда, очень уж страшная. Анне всего 16 лет и большую часть из них она провела под защитой надежных стен, ведь за ними обитает чудовищный монстр, который ищет и пожирает детей. Во всяком случае, именно так говорит Анне ее воспитатель. Но когда девочка узнает правду и понимает, что свобода не несет в себе ничего страшного - все самое страшное и начинает происходить. 

- Бел Паули является вегетарианкой, а ее героиня Анна в фильме ест сосиски и гамбургеры

- Фильм сняли за двадцать три дня

- В фильме было применено около 350 различных визуальных эффектов.

- Сцены в пещере снимались на складе в Бруклине. Вместо того, чтобы строить декорации пещеры, режиссер Фридрих Боэм принял решение создать ее полностью при помощи компьютерной графики.

- Это второй фильм в жанре ужасов в карьере Лив Тайлер. Ранее она снималась в картине «Незнакомцы» (2008) режиссера Брайана Бертино

- Лив Тайлер и Брэд Дуриф вместе уже снимались - в фильме «Властелин колец: Две крепости» (2002) режиссера Питера Джексона

Выросшая в полной изоляции в лесной хижине 16-летняя Анна ничего не знает о внешнем мире, пока ее не находят местный шериф Эллен и ее 16-летний брат Рэй. Но, даже находясь под их защитой, Анна не перестает бояться будто бы охотящихся за ней страшных чудовищ, о которых ей рассказывал отец. Чем больше Анна открывает для себя новый мир, тем больше она проникает в тайну чудовищ и понимает, что ее жизнь неразрывно связана с этой легендой.

 

5.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 21 июня 2018
Премьера онлайн 27 августа 2018
Премьера в мире 10 марта 2018
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Фридрих Боэм
Фридрих Боэм
В ролях
Бел Паули
Бел Паули
Лив Тайлер
Лив Тайлер
Брэд Дуриф
Брэд Дуриф
Коллин Келли-Сорделет
Коллин Келли-Сорделет
Джеймс ЛеГрос
Джеймс ЛеГрос
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сага о чудовище. Сумерки 3 постера
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Сага о чудовище. Сумерки смотреть онлайн

Сага о чудовище. Сумерки
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Наша рецензия
Девочка Анна живёт в лесу с человеком, которого она называет папой. Тот запрещает ей выходить из дома, пугая страшными монстрами, и к тому же колет ребёнку в живот какое-то лекарство. Однако когда девочке исполняется шестнадцать лет, её жизнь резко меняется: она попадает в обычный мир, а точнее в небольшой городок. Анна живёт в семье шерифа Эллен и её брата Рэя. Но страхи детства не отпускают девочку, тем более что постепенно выясняется — они не были беспочвенными. Хотя, возможно, в жизни…
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Виталий Зобов 28 июня 2018, 11:30
Фильм просто провальный, нудный еле досидел до конца фильма. Идти на этот фильм точно не советую.
Чулпан Гатина 28 апреля 2019, 04:14
Необычный фильм, такого ещё не видела. Мне понравилось👌
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Стивен Мао представил фильм «Сага о чудовище. Сумерки» В Москве 18 июня продюсер Стивен Мао представил журналистам свой новый проект ‒ фэнтези-хоррор «Сага о чудовище. Сумерки». Одну из главных ролей в картине исполнила Лив Тайлер. Она
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19 июня 2018 18:39
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