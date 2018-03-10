Сага о чудовище. Сумерки, 2018

Фридрих Боэм решил не ограничиваться должностями продюсера и сценариста и пересел в режиссерское кресло. Для своего первого фильма новый режиссер пригласил одну из самых запоминающихся эльфиек в мире кино Лив Тайлер («Властелин колец», «Девушка из Джерси»), а также Бел Паули («Лондонские каникулы», «Обход»), Брэд Дуриф («Дюна», «Невеста Чаки») и Джеймс ЛеГрос («Кровавый четверг», «Милдред Пирс»).
Жизнь Анны - настоящая сказка, правда, очень уж страшная. Анне всего 16 лет и большую часть из них она провела под защитой надежных стен, ведь за ними обитает чудовищный монстр, который ищет и пожирает детей. Во всяком случае, именно так говорит Анне ее воспитатель. Но когда девочка узнает правду и понимает, что свобода не несет в себе ничего страшного - все самое страшное и начинает происходить.
- Бел Паули является вегетарианкой, а ее героиня Анна в фильме ест сосиски и гамбургеры
- Фильм сняли за двадцать три дня
- В фильме было применено около 350 различных визуальных эффектов.
- Сцены в пещере снимались на складе в Бруклине. Вместо того, чтобы строить декорации пещеры, режиссер Фридрих Боэм принял решение создать ее полностью при помощи компьютерной графики.
- Это второй фильм в жанре ужасов в карьере Лив Тайлер. Ранее она снималась в картине «Незнакомцы» (2008) режиссера Брайана Бертино
- Лив Тайлер и Брэд Дуриф вместе уже снимались - в фильме «Властелин колец: Две крепости» (2002) режиссера Питера Джексона
Выросшая в полной изоляции в лесной хижине 16-летняя Анна ничего не знает о внешнем мире, пока ее не находят местный шериф Эллен и ее 16-летний брат Рэй. Но, даже находясь под их защитой, Анна не перестает бояться будто бы охотящихся за ней страшных чудовищ, о которых ей рассказывал отец. Чем больше Анна открывает для себя новый мир, тем больше она проникает в тайну чудовищ и понимает, что ее жизнь неразрывно связана с этой легендой.